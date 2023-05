Baudelaire, une jeunesse transcendée en BD

Les auteurs, Dominique Gelli (le dessinateur de Raoul Fulgurex) et Tino Gelli (dont c’est la première apparition en BD) signent une œuvre époustouflante et respectueuse du roman de Jean Teulé, décédé en octobre dernier.

"Jean a tout vu de cet album. Je pense qu'il en était content. On voulait rester très fidèle au roman parce qu'il y a tout ce qu'il faut dedans pour en faire une bonne bande dessinée. Jean nous répétait que nous avions carte blanche, et c'est vrai qu'il nous a laissé une entière liberté, lui qui venait aussi de la bande dessinée. Le seul point sur lequel il était intransigeant, c'étaient ses dialogues", explique Dominique Gelli, grand fan de l'écriture de Teulé qui a déjà d'autres adaptations de l'auteur en perspective. Mais il faudra se montrer un peu patient car ce Crénom, Baudelaire ! est annoncé sur trois tomes, soit une bagatelle approximative de 450 pages.

"C'était inévitable à nos yeux, il y a clairement trois grands chapitres qui se découpent dans le roman de Jean. Et si on aime ses mots, si on aime sa forme de complicité avec Baudelaire, on doit partir sur ce canevas".

Dans ce premier tome, on découvre les premiers pas dans la vie de ce "gamin gâté", misanthrope, imbu de sa personne, incapable de se gérer, plongeant sans retenue, avec gourmandise même, dans tous les paradis artificiels.

Mots, lumière et couleurs

Un univers qui va rapidement fondre du cadre cossu des premières années dans les tréfonds d’une vie de débauche. L’homme cherche en permanence à provoquer, à choquer. Une ambiance glauque, parfois misérabiliste, mais toujours avec une emphase que Dominique Gelli rend magiquement dans des planches somptueuses, avec un dessin faussement jeté, faussement naïf, idéalement complété par des pleines pages (parfois même des doubles pages), d’une touche plus abstraite, signées par Tino Gelli qui, elles, mettent en lumière - et de quelle manière - les mot, les poèmes de Charles Baudelaire.

C’est de la - très très bonne - bande dessinée classique transcendée par un récit précis, juste, avec ce jeu sur les mots simples qu’aimait tant Jean Teulé, grand raconteur d’histoire à travers ces petites anecdotes qui nous font pénétrer dans l’intimité des acteurs qu’il met en scène.

Dominique et Tino Gelli parviennent à s’inscrire parfaitement dans les pas du romancier. Si vous avez aimé le roman, vous ne pourrez qu’aimer cette bande dessinée signée par deux orfèvres qui osent se jeter à corps perdu dans l’univers hors normes de ce XIXe siècle traversé par un phénomène sans pareil : Charles Baudelaire. Personnage génialement détestable que Dominique et Tino Gelli rendent avec une réjouissante justesse.

Une bande dessinée qui ne fera pas l’unanimité mais, quand on accepte d’entrer dans cet ouvrage, dans l’univers de ces quatre Messieurs, on ne peut qu’être séduit. Crénom, quelles pattes ! Ce n’est pas une simple adaptation, c’est la mise en lumière du roman de Jean Teulé.

--> ★ ★ ★ ★ Dominique et Tino Gelli | Crénom, Baudelaire !, tome I, Jeanne | Bande dessinée | d'après le roman de Jean Teulé, 150 pp., 24,90 €, numérique 18 €