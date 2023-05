Carmen Yáñez : sa vie avec Luis Sepúlveda

Ces deux-là, cela aurait dû être à la vie à la mort. Mais la pandémie est passée par là. Luis Sepúlveda est décédé des suites du Covid en avril 2020. Dans Un amour hors du temps, Carmen Yáñez (née en 1952 à Santiago du Chili) replonge dans son passé, une façon peut-être de continuer à passer du temps avec celui qu'elle surnomme "Lucho, mon poète" et de raconter leur histoire de son point de vue. Son mariage, son divorce en 1977 ("par sécurité, par cloisonnement, parce que chacun choisissait sa route" et aussi sans doute parce que "Lucho [lui] faisait trop d'ombre") leurs retrouvailles en 1997 et leurs secondes noces en 2004. Carmen Yáñez rapporte comment ils vécurent les intenses années de démocratie du gouvernement de Salvador Allende - celle qui est aussi poétesse les décrit comme les "mille jours les plus beaux du Chili". Puis il y eut le coup d'État de Pinochet, les années d'emprisonnement, de torture (à la sinistre Villa Grimaldi pour elle), l'exil aussi (Argentine, Bolivie, Pérou, Équateur, Nicaragua et Allemagne pour lui ; Suède pour elle). "Je ne pensais pas être moi aussi destinée à l'exil, jamais une décision ne me coûta autant." Quarante-cinq courts chapitres, parsemés de poèmes, et un texte inédit de Sepúlveda (La brume de Mondariz) composent cet ouvrage qu'on lit, aussi, comme le journal d'un autre temps. Une époque révolue dont on ne peut se départir.