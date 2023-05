Les mégaconcerts en stade, nouveaux concurrents des festivals

“La tendance s’est accélérée au lendemain de la pandémie, confirme Pascal Van De Velde, à la tête de Greenhouse Talent, agence belge de booking, organisatrice notamment des concerts de Rammstein. Sur deux saisons d’été, en 2022 et 2023, nous cumulons les nouvelles tournées mondiales et celles planifiées en 2020 et 2021, reportées à cause du Covid. En quatre ans, le paysage a aussi évolué. À côté des grosses locomotives comme Springsteen, U2, Céline Dion ou Coldplay, il y a une nouvelle génération capable de remplir un stade dans n’importe quel pays : The Weeknd, Billie Eilish, Taylor Swift, Harry Styles ou certains groupes de K-pop… Ces artistes conçoivent des tournées mondiales s’étalant sur deux ans où tout est pensé dans une configuration “stade”. La scénographie, le son, la production, la logistique ou les segmentations des prix du ticket en fonction des zones choisies par le spectateur (parterre VIP, fosse, tribunes…).” Cette Champions League de la pop internationale dicte sa loi, garde tout le contrôle et délaisse les festivals généralistes de type Rock Werchter. “Pour sa nouvelle tournée, Rammstein se déplace avec 75 semi-remorques. Installer leur show pyrotechnique sur la scène d’un festival où se produisent dix autres artistes sur la même journée est devenu impossible. L’option des stades permet de doubler, voire de tripler un concert dans une même ville en cas de succès. Un festival, vous n’y jouez qu’un seule fois. Le calcul est donc vite fait”, poursuit encore Pascal Van De Velde.

Faire des choix

À ces grands spectacles au stade Roi Baudouin, s’ajoutent d’autres événements “labellisés” festivals mais qui ne capitalisent que sur un nom. Le Werchter Boutique affiche sold out ce 17 juin pour Pink, tout comme le TW Classic, programmé le lendemain avec Bruce Springsteen. Harry Styles remplira aussi seul la plaine de Werchter une semaine plus tard. Cette multiplication de mégaconcerts bouleverse un marché déjà bien secoué par la pandémie. Face à une telle offre et malgré un budget “divertissement” en légère hausse, le public doit faire des choix. Et ce n’est pas sans conséquence. “Cette offre grandissante de mégaconcerts pose un problème de concurrence”, s’inquiète Didier Gosset, porte-parole de la Fédération des festivals de musique en Fédération Wallonie-Bruxelles. “Le parent qui a offert à son ado une place à 96 euros pour le concert de The Weeknd au stade Roi Baudouin va-t-il aussi lui acheter un ticket “un jour” pour Les Ardentes qui coûte le même prix ? Pour faire face à ces grosses machines, certains festivals en Fédération Bruxelles-Wallonie prennent de gros risques financiers ou remettent en question leur ADN. Aujourd’hui, un festival doit être rempli à 90 % de sa jauge pour être en équilibre. Un cachet disproportionné versé à un artiste, une mauvaise année de fréquentation et c’est la catastrophe si on ne dispose pas de réserves financières suffisantes. Si le Ronquières Festival a réussi à grandir, d’autres événements se distinguent en diminuant leurs prétentions et en offrant une autre proposition musicale. Je pense notamment au Micro Festival à Liège, à La Nature Festival à la Baraque Fraiture ou au Carrière Festival à Namur. Ma plus grosse crainte est de voir ce fossé s’agrandir avec d’un côté ces festivals intimistes visant une niche, de l’autre les mégaconcerts et plus rien au milieu.”

Inflation ou pas, la tendance est nette : les stades sont complets des mois à l’avance en un temps record (20 minutes pour les 50 000 places de Beyoncé). Hormis de rares exceptions (Ronquières, Tomorrowland, Rock Werchter), la prévente des festivals traditionnels est plus lente. Plus grave, les concerts en salle en Fédération Wallonie-Bruxelles peinent à remplir, surtout ceux des artistes émergents. Pascal Van De Velde, qui organise aussi des spectacles en salles et a repris le Gent Jazz Festival est plus optimiste. “Depuis février, j’ai l’impression que les spectacles de moyenne capacité marchent mieux. Au Gent Jazz, on programme des découvertes ou des noms moins mainstream et les préventes fonctionnent très bien. Mais il y a un élément psychologique qui joue en faveur des mégaconcerts. Si les gens sortent moins, ils recherchent quelque chose d’unique et rare. Ils veulent pouvoir dire : “J’y étais”.

Didier Gosset confirme. “Le marketing de ces mégaconcerts est hyperattractif. Et pas seulement pour les Stones où on se dit “c’est peut-être la dernière fois”. Les gens ont besoin de “faire des folies” quitte à y mettre le prix. Ce phénomène s’est amplifié avec la privation de plaisirs ressentie durant la pandémie. Il y a aussi un sentiment de faire partie des privilégiés qui ont réussi à trouver un ticket. Tous ces arguments n’existent pas pour l’artiste émergent qui va se produire dans un centre culturel même si les billets pour le voir sont à dix euros. Au contraire, parfois on a l’impression que si ce n’est pas cher, c’est que ça n’en vaut pas la peine.”

Le bon plan (incliné) de Ronquières

Rare événement à avoir tiré son épingle du jeu pendant la pandémie – l’édition 2021 avec le phénomène Måneskin et en mode Covid Safe Ticket -, le Ronquières Festival s’est adapté au nouveau paysage musical de l’été. Pour sa onzième édition, qui se déroule du 4 au 6 août, les organisateurs imposent une ligne éditoriale claire, évitent la surenchère et réalisent un tout gros “coup” en attirant Indochine, un groupe qui pourrait remplir aisément un stade Roi Baudouin. Et la prévente cartonne. “En Fédération Wallonie-Bruxelles, nous sommes quasi les seuls à nous positionner comme un festival mainstream à vocation pop/rock”, rappelle Gino Innocente, l’un des organisateurs. Doté d’un budget de 4,5 millions d’euros, le Ronquières Festival a augmenté sa jauge de 5 000 personnes (de 23 000 à 28 000). Malgré l’explosion des cachets artistiques (+70 % par rapport à 2021), le ticket (59 euros par jour, en hausse de 5 euros) reste l’un des plus attractifs à ce niveau. “Pour atteindre l’équilibre, nous devons avoir un taux de remplissage entre 80 et 90 % et des bars qui fonctionnent bien. Nous avons la concurrence de Rammstein qui joue le même week-end, nous prenons des risques, mais nous sommes confiants, car nous consolidons aussi notre ADN : la beauté du site, la convivialité, l’accueil par nos 1200 bénévoles…”

