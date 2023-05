Voici pourquoi la victoire de Loreen et de la Suède à l’Eurovision est historique

Âgée de 39 ans, Loreen Talhaoui a grandi non loin de Stockholm. Ses parents sont des Marocains qui ont immigré en Suède. Elle s’est fait connaître en 2004 dans la version suédoise de l’émission télévisée “La Nouvelle Star” en terminant au pied du podium, à la quatrième place. Mais sa célébrité internationale verra le jour en 2012 avec sa victoire écrasante à l’Eurovision organisé à Bakou, en Azerbaïdjan. Sa chanson “Euphoria” connaîtra un succès européen. L’année suivante, elle interprétera “We Got the Power” lors de la finale du Concours organisée à Malmö. D’autres tubes suivront, dont plusieurs connaîtront de véritables succès en dehors de la Suède. La chanteuse avait tenté de renouer avec le succès à l’Eurovision en 2017, mais elle ne parviendra pas à accéder à la finale. Cependant, vu le succès du titre “Statements”, elle est convaincue qu’une nouvelle candidature s’impose à elle. C’est la raison pour laquelle elle s’est à nouveau portée candidate à la sélection nationale de l’édition 2023 avec son titre “Tattoo”. Un retour marqué par un succès indiscutable, vu qu’elle est vite devenue la grande favorite de la compétition.

À lire aussi

Il est finalement rare pour un lauréat de l’Eurovision de réitérer une victoire. Plusieurs artistes ont tenté l’expérience avec des résultats mitigés… et parfois même catastrophiques. Le sacre de ce samedi soir est aussi une grande fierté pour la Suède, qui avait ramené le trophée pour la dernière fois en 2015. Le pays comptabilise ainsi trois victoires en seulement onze ans et peut se targuer d’enregistrer systématiquement des résultats impressionnants. La sélection suédoise repose sur une grosse production suivie de près par des millions de téléspectateurs. Pendant plusieurs semaines, une trentaine d’artistes s’affrontent devant un jury international. De quoi inspirer la Belgique et la France qui attendent de remporter à nouveau l’Eurovision depuis plusieurs décennies…