Def Leppard : “Quand Nirvana est arrivé, on s’est fait reléguer avec tous les autres”

Très justement nommé Drastic Symphonies ** (Universal), cet ensemble de Greatest Hits fera son apparition dans les bacs le 19 mai prochain, soit un mois avant la venue de Def Leppard au Graspop Festival (Dessel, Province d’Anvers), dont il aura l’honneur de clôturer la 26e édition le 18 juin. Pas mal pour un illustre représentant de ce qu’on appelait à l’époque la “New Wave Of British Heavy Metal”, dont les refrains chantants et les harmonies vocales déclenchèrent initialement quelques haussements de sourcil sur le Vieux Continent.

Lors de leur publication, en 1980 et 1981, les deux premiers albums de Def Leppard passent relativement inaperçu chez nous, mais ouvrent d’emblée au groupe les portes d’une tournée américaine en première partie d’ACDC, dont il récupère au passage le producteur, Mutt Lange. Dès l’année suivante, Joe Elliott (chant), Rick Savage (basse) et Rick Allen (batterie) sont rejoints par le guitariste Phil Collen, qui débarque au beau milieu de l’enregistrement de Pyromania. L’album est bien nommé : l’explosion qui suit est considérable. On estime aujourd’hui les ventes de Pyromania à plus de dix millions d’exemplaires, tout comme celles de son successeur, Hysteria (1987). Malgré un inévitable passage à vide dans les années 90, Def Leppard, n’a ensuite jamais cessé ses activités et vient de se lancer dans une immense tournée européenne. Retour sur ce parcours fou avec Phil Collen, 65 ans, tranquillement installé chez lui, en Californie.

Comment expliquez-vous que le groupe ait immédiatement percé aux États-Unis ?

Tous les membres de Def Leppard ont appris à jouer et chanter en écoutant des groupes américains. On ne s’en est pas rendu compte tout de suite, mais on s’est tous mis à chanter avec leur accent dès le début. Mick Jagger, qui s’inspirait de Muddy Waters, Chuck Berry et Howlin Wolf, faisait exactement la même chose avec les Stones. Sur le plan musical, nos harmonies aussi étaient très influencées par ce qui se faisait aux États-Unis, même si j’estime que nous avons toujours gardé un esprit punk, un chant plus agressif, typiquement britannique. Je pense que la combinaison des deux avait un côté frais qui a tout de suite capté le public américain.

Vous avez rejoint Def Leppard sur Pyromania, comment expliquez-vous le succès colossal de cet album ?

Je suis arrivé en plein enregistrement et ce que j’entendais sonnait incroyablement bien. Mais notre premier concert, au Marquee Club de Londres, était à moitié vide. Il devait y avoir deux cents personnes tout au plus dans la salle. Puis nous avons ouvert pour Billy Squier (chanteur de rock américain qui connut son heure de gloire dans les années 80, NdlR) sur sa tournée américaine, et au même moment (la chaîne musicale) MTV a commencé à devenir populaire. Ce qui nous a littéralement fait exploser. Cet énorme succès est arrivé durant la tournée, avec les vidéos de nos shows.

Hysteria aussi est devenu mythique, comment avez-vous fait ?

Très honnêtement, je dois en donner tout le crédit à notre producteur, Mutt Lange. Il est entré en studio et nous dit : “Bon, les mecs, le prochain album doit être totalement différent. Bon Jovi, les Scorpions, tout le monde sonne comme vous désormais, il faut aller vers autre chose”. On s’est tournés vers Prince, The Police, Siouxsie and The Banshees,… On a essayé de faire une version rock’n’roll de toutes ces influences. Mutt Lange avait une vision et il avait raison. On a même fini par convaincre le public britannique (rires). Vous savez comment ils sont, les Britanniques, cyniques, coléreux, un peu jaloux, mais ça a fini par fonctionner.

Les années 90 furent plus complexes à gérer…

Effectivement, tout a changé et c’était tout à fait compréhensible. Les années 80 ont donné des groupes de rock comme Bon Jovi ou Mötley Crue, puis une série de pâles copies. Ça ne ressemblait plus à grand-chose. Soudainement, un mouvement s’est construit en réaction à tout cela. On a vu arriver des groupes incroyables comme Nirvana, avec cette énergie, cette authenticité, cette intégrité. Malheureusement, Def Leppard a été relégué avec tous les autres, les choses sont devenues plus compliquées, mais on a persévéré, on s’est battus.

Le groupe aurait logiquement dû disparaître, comment avez-vous fini par survivre ?

Quand j’étais encore aux études, je travaillais à l’usine, et j’ai vraiment détesté ça (rires). Def Leppard a donné un paquet de concerts auxquels plus personne ne venait, mais ça restait nettement mieux que de retourner à l’usine. Alors on a juste continué et les gens ont fini par revenir, progressivement. Le truc, c’est de travailler dur, sans arrêt. Hier, j’ai pris ma guitare, j’ai fait des exercices de chant pendant des heures, et j’ai bossé plus dur que jamais. Si vous arrêtez ne serait-ce qu’une journée, c’est pratiquement impossible à rattraper. On nous pose souvent la question de la relève, mais je vois beaucoup de jeunes artistes se lancer dans le rock sans être prêt à travailler. Quand des musiciens me disent “mes morceaux ne sont pas assez bons”, je leur réponds toujours “continuez à écrire, toute la journée, tous les jours. Après un certain temps, si vous travaillez assez, ça finira par fonctionner”.

Ça fait près de cinquante ans, maintenant, vous ne vous en lassez pas ?

Je pense que nous avons donné le meilleur concert de toute notre carrière l’année dernière au Sofi Stadium de Los Angeles. Le public était incroyable, l’énergie qui nous a gagnés était dingue. J’ai mieux chanté que jamais, et je me suis dit pendant toute la tournée “Je joue de mieux en mieux, j’aurais aimé faire ça avant” (rires). Le concert que nous donnerons au Graspop sera peut-être notre meilleur, lui aussi.

”L’usage de bandes pré-enregistrées est devenu la norme”

Le succès de Def Leppard aux États-Unis reste considérable. En 2022, la tournée organisée conjointement avec leurs petits camarades de Mötley Crue s’est même entièrement déroulée à guichets fermés. Selon les estimations officielles, près d’1,3 million de billets ont été écoulés. De quoi placer les deux futures têtes d’affiche du Graspop Festival (le 18 juin prochain) sur un nuage.

À un bémol près : au terme de cette tournée, le guitariste et cofondateur de Motley Crue – Mick Mars – a annoncé qu’il s’agissait de sa dernière participation pour des raisons médicales. Début avril, en plein conflit avec ses anciens compagnons de route, il a en outre indiqué que Mötley Crue avait eu abondamment recours à des backing tracks – des bandes préenregistrées – lors de la totalité de ladite tournée. De quoi confirmer la rumeur et les nombreuses vidéos prises par des fans l’année passée, révélant un décalage flagrant entre l’image et le son.

Vous étiez là, Mötley Crue a-t-il vraiment fait usage de ces pistes ?

La plupart des groupes utilisent des backing tracks aujourd’hui. Pour être honnête, c’est devenu la norme dans l’industrie. Def Leppard ne le fait pas, parce que ce n’est pas du tout la même chose, ce n’est pas le même exercice. Mais ça a un coût : nous sommes cinq à chanter dans le groupe, et comme je vous l’expliquais plus tôt, je dois travailler tous les jours, durant des heures, pour maintenir le niveau. Évidemment, on fait parfois des erreurs, je me trompe dans les paroles pratiquement tous les soirs, mais c’est aussi ce qui fait le charme de l’exercice.

Pourquoi sortir un album symphonique aujourd’hui ?

C’est très simple : on nous l’a proposé et on a accepté à condition d’être directement impliqués. Tous les morceaux n’étaient pas appropriés. "Photograph”, “Rockavators” ou “Let’s get rock” ne marchaient pas. La version originale de “Pour Some Sugar” non plus. Alors on a réinterprété certains passages, supprimé certaines parties de guitare ou de batterie, pour alléger l’un ou l’autre titres et laisser davantage de place à l’orchestre. Même si, dans la majeure partie des cas, il s’agissait essentiellement d’un remixage avec les nouvelles parties classiques.

Des concerts avec orchestre sont-ils prévus ?

J’adorerais. J’aimerais beaucoup l’idée de jouer dans un certain nombre de villes avec les orchestres locaux : le Berlin Philharmonic, l’orchestre du Royal Albert Hall de Londres… Bruxelles dispose de salles magnifiques. Si on nous invite dans l’un de ces endroits, nous viendrons.