Albums magiques pour petits monstres en puissance

Petits, cartonnés, adaptés à la taille des menottes qui vont les manipuler, ces albums, en outre, initient à la beauté et à l’attrait de l’objet livre. Chacun, en la matière, aura ses favoris.

Vive la sieste !

"C'est Super Chat ! " de Michel Van Zeveren

Avouons-le sans rosir, le chat de Michel Van Zeveren continue à nous ébaudir. Quelle joie, après C'est qui chat ? (Pastel, 2019) et Il est où chat ? (Pastel, 2020) de le retrouver. C'est Super Chat ! serions-nous tentés d'écrire pour paraphraser l'auteur. Cette fois, "Chat cuisine" puis "Sacha s'en va" mais "Chat va pas !", etchaetera. L'auteur illustrateur décline à l'envi la rencontre des mots entre le chat et son maître Sacha et, franchement, "Chat fait du bien" !

Longtemps également que le malin Japonais Yuichi Kasano ravit les pupilles avec des albums truffés de clins d’yeux et d’humaine animalité, tels ce chat ou ce chien qui bayent aux corneilles en vantant les vertus de la sieste avec une telle conviction qu’ils convaincraient les plus réfractaires. Ne reste plus qu’à les imiter, à se rouler en boule à la manière du chat, à s’allonger tout du long si on se sent d’humeur canine, à s’étirer de tous côtés en mode ourson ou sur le dos, pattes en l’air, façon cochon. Sans oublier de s’entasser pour sacraliser ensemble ce moment béni.

"Vive la sieste ! "

Le livre des je veux !

Bien connue des lectrices de Elle grâce à sa BD hebdomadaire, la tonique et ancienne publicitaire Soledad Bravi, à la bibliographie aussi longue qu'un jour sans caprice, n'a rien perdu de son humour et de sa vision grinçante de l'enfance. Pour sûr, chacun retrouvera ses monstres dans Le livre des je veux ! venu dépeindre les petiots sous leur plus mauvais jour.

Jamais en mal d’inspiration lorsqu’il s’agit de faire part de leurs exigences, les voici qui veulent les genoux, une histoire, un câlin, leur doudou, ou jouer. Ou qui ne veulent pas de maman, de papa, faire la sieste, dormir. On pourrait poursuivre à l’infini mais le petit cartonné aux couleurs variées, du rose au bleu roi en passant par le parme ou vert pomme, donne déjà un solide aperçu de la situation incarnée par une jeune héroïne bouclée au caractère bien trempé. Reste un risque inhérent au genre : que l’enfant veuille encore et encore qu’on lui raconte cette histoire…

Bonne nuit

Cela dit, ces bébés, on a beau les adorer, rêver de les croquer, on ne les trouve jamais aussi craquants que lorsqu'ils sont enfin endormis. Avant d'atteindre cette plénitude, il aura parfois fallu user de mille ruses. À moins de se reposer sur Bonne nuit !, le livre boîte à musique des éditions Larousse illustré par Rachel Qiuqi. Un bel objet livre, lui aussi, même si sans surprise, qui nous emmène dans les pattes de Petit Lapin à la tombée de la nuit. Le coquin n'a pas sommeil. Pourtant, après avoir joué avec ses amis, il finit par rejoindre son terrier au son de l'intemporelle berceuse de Brahms qui résonne dès qu'on tourne la clé magique.

--> ★ ★ ★ ★ Michel Van Zeveren | C'est Super Chat ! | Album | Pastel, 30 pp., 10 €. Dès 6 mois.

--> ★ ★ ★ Yuichi Kasano Vive la sieste ! Album | L'école des loisirs, 18 pp., 9 €. Dès 6 mois.

--> ★ ★ ★ Soledad Bravi | Le livre des je veux ! | Album | Loulou & cie, 42 pp., 11 €. Dès 12 mois.

--> ★ ★ Rachel Qiuqi | Bonne nuit ! | Album | Larousse jeunesse, 10 pp., 18 €. Dès 6 mois.