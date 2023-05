Dans son dessin, il évoquait la révolution des femmes face aux ayatollahs en Iran.

Et Fred duBus, déjà mis à l’honneur tout ce week-end au festival du Rire de Rochefort et auréolé d’un chèque de 5.000 euros grâce à son Grand Prix, a la victoire modeste.

“Je suis très content et très fier, nous confesse, toutefois 'mitigé', celui qui avait déjà remporté le prix il y a pile 10 ans avec un dessin sur la mort de Michel Daerden. Car j’ai un peu du mal à fanfaronner alors que des gens dégustent… Je me rends compte que je gagne ma vie sur le malheur du monde… et ce dessin ne va pas changer leur situation.”