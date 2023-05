Sensibilité littéraire chez Broodthaers

Apollinaire

Il y a des lots estimés entre 200 et 300€ mais plusieurs tournent entre 3000 et 6000€. Et il y en a un qui écrase tous les autres. C’est une petite toile de Giorgio de Chirico (1888-1978) qui servit pour une gravure destinée à orner le calligramme d’un volume de Guillaume Apollinaire La Grâce exilée. Le lot datable vers 1930 est annoncé entre 180000 et 220000€. Du père artiste (sa fille née en 1958 est galeriste), on trouve notamment un manuscrit et un film consacré à Laurel et Hardy, dont Marcel s’était “emparé” en 1971. Sa fille semble avoir racheté le lot en vente chez Sotheby’s en 2017. Ensuite, il faudra assumer entre 30000 et 40000€ pour partir avec une plaque en plastique embouti de 41 x 102 cm, destinée à guider les visiteurs de Düsseldorf allant au musée, section cinéma. L’objet date de 1971. Une vente à ne pas rater, car il y a là beaucoup de choses inconnues et que l’on y ressent la relation privilégiée entre le père, créateur sur le tard, et sa fille. Il n’est pas trop tard mais il est grand temps.

Vente publique Où ? À Paris, dans les salles du Rond-Point des Champs-Elysées chez Artcurial. Siège belge au 5 avenue Franklin Roosevelt, 1050 Bruxelles. Tél. : 02/644 98 44. Quand ? Ce mercredi à 14h.