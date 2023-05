Concours Reine Élisabeth: dix minutes pour convaincre, un premier tour au pas de charge

La Corée brille au masculin

Il y eut des moments admirables, de divines surprises, quelques plages d’ennui et un constat implacable : les chanteurs coréens – quelle que soit leur tessiture – se sont révélés d’un niveau stupéfiant. Tous les chanteurs élus – huit en tout, dont le ténor Taehan Kim, 22 ans, le cadet de la session et un de ses potentiels champions – sont Coréens, tous sont des artistes originaux et talentueux, dotés des voix les plus puissantes et les plus riches de la session, leurs airs étaient idéalement adaptés à leur profil et leur maîtrise des langues était globalement irréprochable. Le mystère musical coréen (titre du film de notre compatriote Thierry Loreau) fut donc à l’œuvre, une fois encore. Mais un second mystère se glissa dans le premier : l’absence totale des chanteuses coréennes – soprano ou mezzo – dans la liste des demi-finalistes. Saturation des Caro nome et des Air du feu, abus de suraigus stridents ou artificiellement suspendus, manque de présence au texte, affectation, pour chacune de ces dix candidates, une réserve pourrait être invoquée, mais une éviction aussi radicale interpelle. Toujours du côté de l’Orient, deux sopranos japonaises s’étaient distinguées : Yukari Fukui, dont le Befreit de Strauss touchait au sublime, et la toute jeune Sawako Kayaki, en résidence à l’IOA (Gand), voix de lumière, émouvante, atypique, très musicienne ; elles ne seront pas au second tour.

Linsey Coppens et Margaux de Valensart, deux artistes accomplies

On se réjouira, par contre, de retrouver parmi les élues deux des quatre candidates belges, l’une et l’autre de fortes personnalités. Linsey Coppens, 29 ans, issue de l’IMEP, se présente comme mezzo, on l’entendrait bien soprano dramatique tant la voix est longue, puissante et brillante, aussi ductile et volubile dans l’air d’Urbain, le page des Huguenots de Meyerbeer, que stable et expressive dans Mahler. Qualités vocales assez comparables chez la soprano Margaux de Valensart, 31 ans, qui eut l’audace de chanter un extrait de La Voix humaine de Poulenc, faisant valoir des aigus assurés, un français naturel et éloquent, et une capacité rare à susciter l’émotion, comme le confirma ensuite l’irrésistible air de la Wally (Catalani). Sans avoir démérité, la mezzo Lotte Verstraeten et la soprano Kelly Poukens (que nous avions tant appréciée lors du concours Honda), n’ont pas été retenues.

Linsey Coppens. Mezzo, 29 ans, Belgique ©CRMB

Margaux de Valensart. Soprano, 31 ans, Belgique. ©© Manon Gillet

La Juilliard School à l’honneur

On peut aussi noter la confirmation par le jury des divines surprises évoquées plus haut, en tête desquelles la mezzo américaine Jasmin White, 29 ans, issue de la Juilliard School de New York, éclatante de talent et d’invention, qui mit le public à la fête avec l’hilarant Hence Iris (Semele de Haendel) avant de le faire pleurer sur un lied de Berg. Il en fut de même (en plus sobre) avec son compatriote Joseph Parrish, baryton de 24 ans, également de la Juilliard, attestant une élégance, une sûreté technique et un goût dignes d’un podium. Autres coups de cœur adoubés par le jury : la soprano portugaise Silvia Sequeira, 30 ans, tutoyant avec une égale autorité les héros de Wagner et les dieux de Gluck ; la soprano américaine Lubov Karetnikova, 30 ans, voix naturelle et ravissante, originale dans tous ses choix ; la très classieuse mezzo australienne Fleuranne Brockway, 30 ans, conjuguant le sens de la scène et le sens de l’intime ; la Française Juliette Mey, 23 ans, aux vocalises surnaturelles, ou encore la soprano canadienne Carole-Anne Roussel, 28 ans, artiste de la Chapelle, aussi à l’aise dans Donizetti que dans Menotti (large éventail…).

Listes des demi-finalistes, par ordre alphabétique

Fleuranne Brockway, mezzo, 30 ans, Australie

Linsey Coppens, 29 ans, mezzo, Belgique

Margaux de Valensart, soprano, 31 ans, Belgique

Daniel Gwon, baryton, 30 ans, Corée

Floriane Hasler, mezzo, 29 ans, France

Junho Hwang, ténor, 24 ans, Corée

Daegyun Jeong, baryton, 28 ans, Corée

Inho Jeong, basse, 31 ans, Corée

Lubov Karetnikova, soprano, 30 ans, USA

Sungho Kim, ténor, bientôt 33 ans, Corée

Taehan Kim, baryton, 22 ans – le cadet -, Corée

Junoh Lee, basse, 28 ans, Corée

Marie Lombard, soprano, 25 ans, France

Alexandra Lowe, soprano, 32 ans, Grande Bretagne

Juliette Mey, mezzo, 23 ans, France

Julia Muzychenko-Greenhalgh, soprano, bientôt 29 ans, Russie-Allemagne

Anna-Sophie Neher, soprano, 32 ans, Canada-Allemagne

Mathilde Ortscheidt, mezzo, 32 ans, France

Joseph Parrish, baryton, 24 ans, USA

Carole-Anne Roussel, soprano, 28 ans, Canada

Sílvia Sequeira, soprano, 30 ans, Portugal

Jihoon Son, ténor, 32 ans, Corée

Maria Warenberg, mezzo, 27 ans, Pays-Bas

Jasmin White, mezzo, 29 ans, USA

Toutes les infos sur le site du concours : www.cmireb.be