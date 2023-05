L’art d’être mezzo en trois tableaux : les chanteuses belges misent sur l’audace

La mezzo belge Lindsey Coppens, 29 ans, ouvre son récital avec une perle de Bart Visman, une saynète en néerlandais, alternant gouaille de cabaret et suave lyrisme, où elle donne déjà sa mesure avec humour et virtuosité. La seconde Chevelure (Chansons de Bilitis de Debussy) de la soirée ne quittera pas, hélas, un mode affirmatif qui conviendra mieux à l’air du Komponist (Ariadne auf Naxos, de Strauss), véhément et non dénué d’humour. La douceur viendra finalement de Ralf Vaughan Williams, avec Silent Noon, avant l’air de Romeo (Bellini), brillant, puissant et maîtrisé.

Après un des Zigeunerlieder op. 103 de Brahms étrangement éteint, la Française Mathilde Ortscheidt, 32 ans, 3e mezzo de la soirée, entre dans le vif du sujet avec un air issu d’Anna Bolena (Donizetti), où elle renoue avec les qualités appréciées au premier tour : beauté rare du timbre, lumière de la voix, sens de la scène. Elle donnera sa pleine mesure avec l’air de Mignon, d’Ambroise Thomas – seul moment de véritable émotion – et, dans le registre burlesque (en complicité avec Ouri Bronchti au piano), dans l’air de Baba la Turque (Rake’s Progress, Stravinski), complètement déjanté. Vif succès !

À lire aussi

Les pièges du bel canto

Six airs pour tout donner, le baryton américain, Joseph Parrish, 24 ans, issu de la Juilliard comme Jasmin White, débute par le XIXe allemand, avec un lied enjoué de Wolf suivi d’un autre de Mahler, attestant une voix claire, à la fois riche et profonde, un sens du texte et un naturel qui ne lui seront hélas pas aussi favorables dans le bel canto (air de Belcore, Donizetti), ici trop objectif et manquant de rondeur et de legato. Arès une brève incursion dans le répertoire russe, c’est dans le répertoire américain, signé Walker et Hogan, que le jeune baryton donnera le meilleur : tension, lumière, émotion.

Les moyens de la soprano germano- canadienne Anne-Sophie Neher, 32 ans, sont impressionnants, à commencer par la beauté scintillante de sa voix, la pureté et l’extraordinaire facilité des aigus, comme le démontrent d’emblée l’exubérant Rejoice du Messie de Haendel et le poignant Ach ich fuhl’s (Pamina) de Mozart. Données sur un mode très personnel, “C” et Les Fêtes galantes de Poulenc révèlent en outre un immense plaisir de la scène, quitte à donner tout sur le “mode Neher”, sensuel, charmeur, léger, et vrillant dans l’aigu. La donne ne changera pas dans l’air virevoltant d’Aspasia (Mithridate, de Mozart).

Changement de climat- et audace – avec la soprano belge Margaux de Valensart, 32 ans, qui a construit tout son récital n° 1 sur les émotions du matin (et le n° 2, sur celles de la nuit) ! Après un rêve de Fauré, mélancolique, intérieur, passionné, sera suivi de Morning Opens de Jennifer Higdon et de Phidylé de Duparc, alternant avec maîtrise de tendres pianissimos et de tempétueuses envolées amoureuses. Intermède de pure joie avec Bonjour mon cœur de Pauline Viardot, épopée des sentiments avec l’air de Sedda (Pagliacci de Leoncavallo), Margaux clôturera sa prestation et la journée avec Morgen de Strauss. Magistral.