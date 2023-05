Les vérités et mensonges de l’écriture

Il arrive souvent que l'on demande à un écrivain la part de réel que comportent ses fictions. Les réponses sont souvent mitigées, voire ambiguës. On invente à partir de qui l'on est et des expériences dont on est fait. La limite est floue entre la réalité et l'imaginaire. "Écrire, c'est se retrouver en tête à tête avec soi-même, c'est être et faire" suggère Michèle Gazier dans son récent roman, Les silences d'Alexandrie où elle joue avec subtilité du vrai et du faux, romanesque ou non. Qui écrit ? La personne ou le personnage ? L'écriture d'un roman peut à sa guise donner à voir ce qu'elle veut bien livrer et cacher ce qui l'arrange de ne pas dévoiler. D'où les questions. Mais peut-être n'est-il pas vraiment important de chercher une réponse précise. L'important tient surtout à ce que le lecteur reçoit d'un texte.