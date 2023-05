Une féerie acrobatique et rurale du Cirque Aïtal. "A ciel ouvert".

Dix ans ans après avoir posé à Latitude 50 l’inoubliable Pour le meilleur et pour le pire, avec cette Simca 1000 qui déboulait sur scène et leur amour qui transpirait de chaque geste- et de leurs ébats ! - le Cirque Aïtal revient donc dans ce Condroz qui lui est cher avec une création toute fraîche, répondant au vœu de Kati : un ciel étoilé, de la lumière, un cœur ouvert, l’incertitude et les pieds au sol pour danser, sauter et chanter.

Faisant partie intégrante du spectacle, deux musiciens, Helmut Nünning, Hugo Piris, compositeurs et interprètes, donnent le "la" poétique, entre les gloussements de la poule, les portes de caravane qui claquent et les sorties à répétition des circassiens-fermiers qui semblent avoir fort à faire.

La nature dame loyale

Victor Cathala et Kati Pikkarainen du Cirque Aïtal.

Victor Cathala émerge couvert de paille, s’ébroue, plus préoccupé par ses gallinacés que par la prestation à donner. Même les musiciens se laisser ébouriffer par la volaille, guest star du spectacle, avant que Kati ne reprenne la main en prof de yoga clownesque qui n’hésite pas à joindre le geste à la parole lorsqu’elle suggère à ses élèves de ressentir le vent, la pluie ou le grand air. Place ensuite à la petite bascule pour des instants suspendus, tout en force et élégance, venus rappeler qu’on n’est pas seulement là pour rigoler. Il suffira de quelques sauts, figures au main à main ou à la barre de pole danse pour prendre la mesure de la performance et du talent des acrobates, un talent sacralisé par deux musiciens polyvalents, qui au violon, à la contrebasse voire au tuba - lequel se transformera en alambic - , participent à cette féerie rurale brillant sous les étoiles. Pendant que, les poules, oie et autres pigeons interviennent au rythme de la nature, la dame loyale de ce moment hors du temps qui n’a oublié de convoquer ni la poésie, ni les âmes d’enfant.

Grand-Marchin, à Latitude 50, jusqu’au 27 mai à 20h30; 3 Place de Grand-Marchin. Durée : 60 minutes. Dès 7 ans.info@latitude50.be ou 32 (0)85. 41.37.18.