Une femme libre à Paris à la veille de 1789

Plus de vingt ans que Mathieu da Vinha s’intéresse aux valets de chambre des rois de France, en particulier les Bontemps, entrés dans cette charge en 1643 sous Louis XIII, et dont le deuxième du nom, Alexandre, jouit d’un crédit considérable sous Louis XIV. Un siècle plus tard, Louis Pierre Dominique, né en 1738, cinquième du nom, était même le filleul de Louis XV. Il était, en outre, le "capitaine" du palais des Tuileries à Paris. Et de ce fait fort riche.