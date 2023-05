Pascal Devalkeneer : “Maintenant, quand on va au resto, c’est pour manger un bolo, on ne fait plus d'effort pour se nourrir...”

Que dit la cuisine de notre temps ? Qu’avez-vous l’impression de devoir défendre ?

J’ai commencé à cuisiner il y a 30 ans, et, en 30 ans, tout a changé. Dans notre société aussi, d’ailleurs : tout change à une vitesse excessive et on ne contrôle pas tout. Depuis que je cuisine, il y a eu des émissions sur la nouvelle cuisine, sur la cuisine moléculaire. Il y a des modes, des cycles. L’important, c’est de pouvoir passer à travers le temps en gardant un esprit, en défendant ses croyances par rapport au produit, par rapport à une manière de cuisiner. On a la chance de faire un métier extraordinaire. Et je parle de ce côté artisanal, celui de l’artisan culturel qui a le pouvoir, avec des produits, de générer du plaisir. C’est exceptionnel de donner du plaisir aux gens ! Dans notre époque, un des moments les plus importants demeure le passage à table.

Les gens qui viennent s’asseoir à votre table veulent vivre un moment exceptionnel, mais "passer à table" comme vous dites, ce n’est plus aussi sacré…

Ah bon… ? Mais quand on mange le dimanche en famille, tout de même… (un temps). Il est vrai que le repas du dimanche se perd… On va de plus en plus vite. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Les grands menus, je n’en suis pas partisan : le lendemain, je sens que mon corps a souffert. Parmi les restaurants deux étoiles, on est encore un des seuls à proposer des plats à la carte, par exemple, ce qui permet de venir déguster un produit. Si quelqu’un demande une salade, on lui fait une salade ! Alors, je ne vais pas commencer à faire l’apologie de la salade, sinon tout le monde va venir en manger ici, mais ce que j’ai voulu créer, il y a 23 ans, c’est une belle maison de bouche où tout est fait maison.

Ce qui compte, pour vous, au départ, c’est le produit ?

Je pense que, pour tous les cuisiniers, le point de départ est le produit. Ce qui compte pour moi, c’est la mémoire gustative d’un produit. J’aime quand quelqu’un me rappelle ce qu’il a mangé, et veut en remanger.

Des changements traversent la société sur la manière de manger. Tout à coup, il y a une vague de végétariens qu’on ne peut pas ignorer, surtout quand on connait le poids écologique de la production industrielle de la viande.

Il ne faut pas l’ignorer, c’est un problème concret, réel. Et c’est quelque chose auquel je pense tous les jours.

Vous racontez volontiers qu’en matière d’arrivage, ce qui est livré en plus grande quantité, dans votre restaurant, ce sont les légumes, puis les poissons, les volailles, et, enfin, les viandes.

C’est même une tendance, qui s’est accentuée. Prenons le bœuf. C’est un produit qui m’a posé des problèmes pendant des années. Quand je posais des questions sur la manière dont étaient élevés les animaux, on ne savait pas quoi me répondre. J’ai trouvé, depuis trois ans, une variété de bœuf wagyu, pas du tout élevée au Japon. On peut parler pendant des heures des questions de l’élevage, mais quand on dit, par exemple, qu’on masse un bœuf à la bière, c’est juste pour lui rendre la vie plus confortable. Ce qui est, en soi, horrible….

Donc la question est : qu’est-ce qu’on envie de manger ? Surtout quand on sait que l'on est ce qu’on mange. Je trouve qu’il faut être végétarien, mais je ne peux pas bannir des gens qui font leur métier d’une manière exceptionnelle, qui ont du respect pour les animaux. Par ailleurs, je ne peux ignorer toute une partie de la culture [culinaire] parce qu’on a décidé qu’on ne pouvait plus manger de viande. Pour moi, on peut encore manger de la viande à partir du moment où on sait comment elle est produite. Une fois par semaine ou quinzaine, car, à ce moment-là, elle coûte beaucoup plus cher.

guillement "Je ne mange presque plus de viande. Je ne supporte plus la médiocrité".

Vous-même, vous êtes plutôt végétarien ?

Je ne suis pas végétarien, mais je ne mange presque plus de viande. Je ne supporte plus la médiocrité. Je ne supporte plus de me retrouver face à ces sandwichs dans une pompe à essence, dans les bars, dans les aéroports. Je ne sais pas ce qu’il y a dedans, je ne veux pas le savoir, ils sont là depuis deux jours et, le troisième jour, ils vont être jetés. Quand un produit a été élevé avec soin, il peut maturer, alors qu’un produit de surconsommation ne peut vieillir. Prenez deux carrés de veau. Un de l’élevage industriel, et l’autre qui a été élevé en pâturage : après trois jours, le premier va pourrir, et l’autre, après trois semaines, pourra être travaillé pour être consommé. Cela, je le montre à qui veut le voir.

Pascal Devalkeneer dans sa cuisine, mai 2023. Il nous y recevra le 20 juin, pour un moment et un repas exclusifs. ©Jean Luc Flemal

Avez-vous l’impression qu’on ne considère pas assez la cuisine ? Qu’il y a un manque dans notre éducation culturelle ?

La cuisine est banalisée. Mes parents sortaient une fois par mois pour manger des choses qu’on ne faisait pas à la maison. Maintenant, quand on va au resto, c’est pour manger un bolo. On se fait livrer des plats, juste pour se nourrir, on ne veut plus faire d’effort. On mange complètement différemment.

On n’a plus la culture culinaire, selon vous ?

On ne s’y intéresse pas parce qu’on a tout sous la main d’un simple clic. Vous avez envie de manger quoi dans une demi-heure ? Des sushis, des pizzas ? Tout est accessible. La notion d’aller rechercher quelque chose, savoir comment on le travaille, cela dépend de l’endroit où on a été élevé. Dans une famille libanaise, marocaine, ou dans le nord de la Belgique, on a des recettes différentes, on a un passeport culturel. Mais qui l’a encore, en fait ?

On a envie de goûter tout, de voir tout, c’est le fantasme que nous vend notre époque aussi.

Ma fille me disait récemment qu’elle allait commander des sushis. Je lui dis : “Tu ne peux pas faire ça, tu manges de la merde”. Et je l’emmène dans un Japonais. À la fin du repas, je lui demande si elle goûte la différence. “Ça n’a rien à voir.” “Mais les autres, c’est bon quand même…” Quand on n’a pas connu le bon, le médiocre fait partie de notre vie, on l’accepte parce qu’on ne sait pas ce qui existe ailleurs. J’ajouterai qu’on est dans une société de divertissement. Tout est dans l’emballage. Même dans la gastronomie, les gens ont besoin d’être divertis. Ça ne suffit plus de savoir cuisiner.

Pascal Devalkeneer cuisinera pour nous les herbes de son potager, et notamment, nous apprendrons à faire avec lui cette bouchée d'herbes printanières à la mayonaise d'huile de laurier. ©Jean Luc Flemal

Vous avez dû, vous-même, vous mettre au diapason de cela ?

Si vous saviez le nombre de personnes qui connaissent déjà le restaurant, avant d’en avoir poussé la porte ? Et qui savent déjà ce qu’ils vont manger avant d’arriver… Il n’y a plus de surprise. Comment voulez-vous séduire ?

C’est une entreprise risquée que la vôtre…

Tout le monde en demande toujours plus. Cette magie [de l’émotion] pourrait avoir tendance à disparaître. La cuisine est d’abord une expérience gustative, mais doit être désormais une expérience d’ensemble, un show permanent. Il y a des bonnes choses là-dedans : cela a fait revivre les métiers de la salle à qui on redonne leurs lettres de noblesse…

Il y a aussi toute une frange de gens qui essaient de réinventer les choses qu’on avait oubliées, et, notamment, cette notion de manger en pleine conscience : prendre le temps de comprendre ce qu’on mange… Prenez-vous le temps de mâcher ?

Le problème, c’est qu’après, c’est froid ! (rires). Sérieusement, la pleine conscience, je pense qu’on doit l’avoir tous les jours, pour tout. Manger, marcher, apprécier un paysage…. Mon frère est dans la nutrition, il me dit souvent : “Ne mange pas trop vite !”.

Est-ce que vous prenez le temps de manger ?

Non.

Vous nourrissez les autres.

Oui. Je mange debout, je n’ai pas le temps, en fait je ne prends pas le temps de la conscience pour le faire.

Vous cuisinez avec plaisir hors du Chalet ?

J’adore cuisiner pour mes amis. Je cuisine des choses très simples : un risotto, des légumes de saison, des pâtes vongole. Surtout, ne pas faire trop de vaisselle parce que je n’aime pas faire la vaisselle. Je vais prendre une casserole, tout faire dedans, et m’arranger pour que ce soit bon.

Après 30 ans de métier, ça vous plaît encore de cuisiner ?

J’adore ! Mais la vie est faite d’adaptation à tous les niveaux. On ne peut pas négliger le climat, les élevages intensifs… On est l'une des dernières portes à la malbouffe, c’est nous, notre éducation, notre culture, notre rôle dans la transmission. Pourquoi j’ai fait un potager ? Pour le montrer à des jeunes cuisiniers qui ne savent pas comment pousse une carotte. La deuxième raison ? Avoir des produits à disposition. La troisième raison est liée à un projet éducatif : on a des ruches, notre compost, on est en éco bio. J’ai engagé hier quelqu’un que vous allez rencontrer [le 20 juin NdlR], elle est au potager chaque jour, pour planter, trouver les meilleures herbes…

guillement "Ma mère ne savait pas cuisiner, les petits pois étaient trop cuits, les pigeons aussi".

Le potager fait partie de votre passeport culturel ? Avec votre mère, vous mangiez des légumes ?

Mes grands-parents avaient un potager. Je me souviens de la soupe aux poireaux de mes grands-parents. Mais ma mère ne savait pas cuisiner : les petits pois étaient trop cuits, les pigeons aussi. Quand je lui ai appris comment cuisiner un pigeon, elle n’en revenait pas.

C’est quoi votre plat préféré ? Vous avez le droit d’en avoir deux : un sucré, un salé.

Je ne suis pas très sucré, j’essaie de bannir le sucre au maximum. Mon plat préféré ? Je n’en ai pas. Il y a des produits que j’adore. Les fruits de mer, par exemple. J’adore les calamars. Ici, il y a deux plats qui sont généralement toujours à la carte : le pigeon et le ris de veau… Mais si je vais sur une île et que je ne peux prendre qu’un seul plat avec moi, je prendrai le couscous. Il y a tout dedans : il y a des épices, le bouillon, les légumes…

Ce que vous aimez maintenant, à votre âge, ce sont des goûts qui vous viennent de votre famille, comme un héritage, comme une Madeleine de Proust ?

Je me suis longtemps dit que j’avais un manque culturel par rapport à la gastronomie étant enfant… et en même temps, j’ai eu une grand-mère qui faisait des tartes incroyables, mais qui ne m’a jamais transmis les recettes… Mais j’adore toujours les tartes ! J’ai appris sur le tas, en voyageant. J’ai appris récemment une recette de calamar dans les Asturies, et on la propose ici, mais on l’a maintenue dans son identité, dans ses gestes. Et c’est amusant parce que, parfois, ce qui reste d’un menu, c’est “comment vous avez fait cela ?” Voilà pourquoi il est important de s’intéresser aux autres cultures.

