La maison-musée Hannon, chef-d’œuvre de l’Art nouveau bruxellois

La belle façade de la maison conçue par l’architecte Jules Brunfaut pour l’ingénieur de chez Solvay et photographe Édouard Hannon a retrouvé toute sa beauté. On va encore passer à la feuille d’or les ferronneries.

Située au carrefour de l’avenue Brugmann et de l’avenue de la Jonction à Saint-Gilles, la maison-musée est ouverte au public du vendredi au lundi. Et elle offre une formule en duo avec le Musée Horta tout proche.

La restauration complète durera encore jusqu’en 2030 et le public pourra en suivre les étapes. Un système original de partenariat privé-public a été mis en place avec du mécénat d’entreprise, du crowdfunding et du crowdgiving. La maison-musée Hannon attend 30 000 visiteurs par an.

La maison-musée Hannon à Saint-Gilles. ©photo: Grégory De Leeuw

Quel plaisir déjà de revoir la grande fresque du hall, les mosaïques inspirées de l’Antiquité, les marbres divers formant des peintures abstraites, les vitraux et le mobilier ramené dans son lieu d’origine.

C’est Paul Baudouin, disciple de Puvis de Chavannes, qui a réalisé les fresques dans la salle de réception et dans toute la cage d’escalier. Sur tous les étages, le long du bel escalier en spirale avec son fer forgé en courbes florales, signé Desmet, on voit une allégorie du couple (le couple Hannon) au bord de l’eau, au coucher du soleil, fixant les allégories de la nature volant dans les cieux. Les vitraux dus à Raphaël Evaldre et le bas-relief à l’angle de la façade signé Victor Rousseau (une allégorie du temps suspendu au coucher du soleil) ont retrouvé eux aussi leur éclat d’origine.

Exposition Art nouveau

La restauration a pu se faire à l’identique car toute la construction de la maison était fort bien documentée. On a ainsi pu retrouver exactement les tissus du salon grâce à des photos d’époque.

La maison a récupéré l’essentiel de son très beau mobilier d’origine signé Émile Gallé, le maître de l’Art nouveau en France, prêté à long terme par le Musée des Arts décoratifs de Paris qui l’avait reçu de la famille française de l’épouse d’Édouard Hannon, originaire de Nancy, la ville de Gallé.

La beauté Art nouveau de la maison-musée Hannon ©davidplas.be info@davidplas.be +32477359330

À l’étage, une exposition temporaire changera chaque année. La première exposition salue le mobilier de trois génies de l’Art nouveau pour montrer que cet art ne se limite pas en Belgique au seul Victor Horta: Henry Van de Velde, Paul Hankar et Gustave Serrurier-Bovy.

Chacun bénéficie d’une salle où on admire des pièces – meubles, tissus, argenterie – rarement ou jamais montrées, venues de collections privées ou prêtées par le Design Museum de Gand. La maison Hannon a opté pour une scénographie contemporaine qui tranche volontairement avec le mobilier Art nouveau, et signée Aslı Çiçek.

Les expositions suivantes seront consacrées, en 2025, aux salons esthétiques et ésotériques à Bruxelles entre 1880 et 1914, et en 2026 au bicentenaire du Val-Saint-Lambert. Le conservateur du musée Hannon est Grégory Van Aelbrouck.

La seule œuvre Art nouveau de Jules Brunfaut

Commanditée par Édouard Hannon, la maison fut construite en 1902 par l’architecte Jules Brunfaut (1852-1942), ce fut sa seule œuvre dans ce style.

Jules Brunfaut était un ami enfance d’Édouard Hannon qui lui demanda de faire un hôtel de maître dans le style Art nouveau qu’il appréciait fort. L’architecte et Marie Debard, l’épouse française d’Édouard Hannon, firent appel à de nombreux artistes pour l’aménagement et la décoration intérieure et extérieure du bâtiment.

Les vitraux de la maison-musée Hannon ©DORIAN LOHSE/K-PTURE.COM

L’hôtel fut occupé par la famille Hannon jusqu’en 1965 et accueillit ensuite pendant 26 ans, jusqu’en 2014, l’espace photographique Contretype qui déménagea ensuite pour la cité Fontainas, proche de la Porte de Hal. Édouard Hannon avait d’ailleurs une passion pour la photographie, évoquée au nouveau musée, et il fit des milliers de photographies sur plaques de verre qu’on a pu conserver.

La maison Hannon, devenue musée, permet de se replonger dans l’intimité de l’époque, de redécouvrir un intérieur conçu comme un univers clos onirique et symboliste et de continuer à l’étage avec l’histoire de l’Art nouveau.

Un petit jardin sera dans l’avenir ouvert au public avec une cafétéria.

Maison Hannon, 1 avenue de la Jonction (angle avenue Brugmann), 1060 Bruxelles. Ouvert du vendredi au lundi, de 11h à 18h les lundi et vendredi et de 10h à 18h le week-end. Infos: www.maisonhannon.be