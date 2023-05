"Ne te fais pas trop de chagrin…"

Nous n’avons pas suivi son conseil, sommes restés assis, le livre en mains, à sourire à chacune de ses pages, parfois illisibles, vu la typo taille XXL choisie. À moins que ce ne soit le format qui soit trop petit…

À la manière d'un oulipien, Bruno Gibert poursuit son exploration des phrases trop longues, sans ponctuation, de l'illusion d'un gâteau ou d'une moto qui n'en sont jamais sur la page que la représentation. Il convoque aussi le pouvoir d'imagination des jeunes lecteurs en leur suggérant des exercices de représentation et entremêle les fables les plus célèbres, si bien que l'agneau se retrouve sur un arbre perché. Il use et abuse avec joie des répétitions, multiplie les dessins de gâteau d'anniversaire lorsque le lecteur ne souffle pas assez fort sur les bougies, oblige à tourner la page pour découvrir la fin des vers du plus célèbre des poèmes de Ronsard, questionne la montre et la boussole ou encore décline les mots du chat - de la chason, qui est sa maison, à la chatise, une vraie bêtise.

On verra encore ce que devient un aplat de couleur lorsqu'on redresse trop vite le livre et on lira en souriant l'anagramme qui accompagne le derrière d'une statue grecque, "Petit mais Résonnant Orage dans Un Trou". Sans oublier de remplir les dix choses qu'on déteste le plus au monde.

Avant de marcher dans la nuit

Cet album malicieux devient terrain de jeu et de réflexions. Il nous surprend en déplaçant les curseurs, honore la langue en la désacralisant et questionne le livre. L’objet lui-même, souple, au papier épais et blanc cassé, parfumé d’hier avec ses bi ou trichromies et valses typographiques, attire au premier regard et s’octroie une place de choix dans les bibliothèques.

Assortis, comme s'ils étaient faits pour se côtoyer, mais d'une tonalité bien différente, Marche dans la nuit est un livre d'art, de poésie, comme une succession de mantras qui lui valent aussi un espace de roi sur la table de nuit. Pour qu'il devienne cette lettre à lire, entendre, écouter le plus souvent possible tant elle nous reconnecte à la nature et à la vérité en ces temps si diffractés et pollués.

D'une limpidité envoûtante, Albane Gellé s'adresse également au lecteur ou à la lectrice : "Souviens-toi quand tu parlais aux renards […], Marche dans la nuit, Marche dans les forêts, Va sans rien dire sous les planètes. Rappelle-toi le temps et l'espace ne sont pas séparés, la terre tourne et recommence sans se lasser, hier et demain sont à l'intérieur d'aujourd'hui"…

On voudrait les citer toutes tant sont belles et prégnantes les phrases de la poétesse, empreintes de sagesse, surtout lorsqu’elle nous rappelle d’écrire à nos aimés, d’être fidèles à nos paroles ou de prendre le temps comme il vient.

Directrice et fondatrice des éditions Esperluète, label de qualité et de singularité, Anne Leloup est aussi artiste. Ses encres à la manière de lavis et crayons, délicats et faussement brouillons, épousent les mots beaux, affleurent les émotions et prolongent la contemplation, entre vert d’eau, camaïeux de bleu et pétales d’ocre, tous d’une profondeur minérale ou végétale. Un livre à glisser entre toutes les mains pour qu’il s’imprime dans chaque esprit et qui pourrait, qui sait ?, changer le monde.

--> ★ ★ ★ ★ Albane Gellé et Anne Leloup | Marche dans la nuit | Album | 64 pp., 25 €. Dès 6 ans.

--> ★ ★ ★ Bruno Gibert | Le grand livre de l'inutile | Album | La Partie, 200 pp., 22,50 €. Dès 4 ans.