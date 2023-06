Fred Vargas nous entraîne avec son commissaire

L'histoire se déroule en Bretagne dans le petit village de Louviec, proche de Combourg. Il ne s'y passe jamais rien. La seule attraction en est un de ses habitants, Josselin de Chateaubriand, descendant et sosie parfait du grand écrivain. Le maire du village a fait de sa présence un atout touristique.

Mystérieux pas

Mais la nuit, on entend de mystérieux pas qui résonnent dans les rues et que les villageois assimilent à un fantôme. Si Louviec est un nom inventé par Fred Vargas, Combourg existe bien et l'écrivain François-René de Chateaubriand parlait dans ses Mémoires des fantômes qui hanteraient le château de Combourg.

Mais revenons au roman. On retrouve le corps sans vie du garde-chasse qui s'était moqué de Josselin de Chateaubriand, poignardé au thorax avec un couteau précieux planté jusqu'à la garde. Les morts vont ensuite se succéder, mettant en cause un moment le descendant de Chateaubriand. Morts toujours aussi mystérieuses, sans mobiles apparents, ou alors avec mille mobiles possibles. Le commissaire Adamsberg est appelé en renfort avec sa troupe.

Dans la vase

Le charme des polars de Fred Vargas tient grandement à ce commissaire qui est loin d'être un dur à cuire. Il avance dans son enquête par "proto-pensée" à travers les brumes de son inconscient et de ses associations libres. Si le roman s'intitule Sur la dalle, c'est que le commissaire aime se coucher sur celle d'un dolmen proche de Louviec et laisser là ses pensées vagabonder. "Ce sont, dit-il, ces sortes d'idées qui se dissipent comme des bestioles dans les profondeurs de la vase d'un lac. Je sais qu'elles sont là mais je ne sais pas les nommer."

Adamsberg énerve ses interlocuteurs à répondre si souvent "Je ne sais pas". Ce qu'on lui reproche est aussi ce qu'on admire chez lui : "le désordre de sa logique, les sentiers sinueux et inusités qu'il empruntait, ses cheminements qui pouvaient demeurer des énigmes.".

Dans cette enquête, il a bien besoin de ses intuitions, tant les assassinats se suivent. Il est aidé par sa brigade et en particulier, dans ce roman, par la seule femme qui en fait partie, Violette Retancourt qui, elle, avec un gabarit hors normes, peut arracher ses menottes, courir plus vite que les tueurs et les écraser sous son poids.

Les meurtres s'enchaînent donc sans qu'on en saisisse la cause. Le tueur poignarde tour à tour une infirmière, le maire, la psychiatre, le docteur. Et il place dans leur main un œuf fécondé, sa mystérieuse signature.

Une enquête complexe

L'affaire se corse encore davantage quand apparaît dans le roman la bande à Robic, des truands cette fois de grande d'envergure qui se sont considérablement enrichis par des crimes à Sète et à Los Angeles, et qui se terrent sous de faux noms près de Louviec. Ils sont prêts à tuer Adamsberg lui-même.

Si ces dernières années, Fed Vargas avait publié deux essais très engagés sur le changement climatique, ici elle ne cherche pas autre chose qu'à tisser une enquête complexe.

Fred Vargas met en scène de nombreux personnages hauts en couleur, comme Johan qui tient l'auberge et nourrit les policiers, Maël, dit le "Bossu", qui a pu faire enlever sa bosse par une opération, ou Mercadet le policier qui souffre d'une maladie du sommeil mais perce tous les secrets de l'informatique. Un point commun de nombreux protagonistes de cette histoire est à chercher dans leur enfance, quand ils étaient dans les mêmes classes à l'école, et où se trouvaient déjà des caïds en herbe et des élèves victimes harcelées.

Sur la dalle est un parfait divertissement, un vrai plaisir intelligent et jouissif.

--> ★ ★ ★ Fred Vargas | Sur la dalle | Roman policier | Flammarion, 512 pp., 23 €, numérique 15 €

EXTRAIT

"Il s’assoupissait en attendant que l’analgésique fît de l’effet quand il sentit une bulle imprévue remonter avec lenteur et difficulté vers sa conscience, du fond de son lac opaque. Immobile, aux aguets, il la laissait cheminer, les mains placées en cuvette sur son torse comme pour la saisir quand elle émergerait."