Inho Jeong et Anna-Sophie Neher à leur meilleur

Premier chanteur de la soirée et unique basse de cette finale, le Coréen Inho Jeong, 31 ans, est aussi une des voix les plus impressionnantes de cette session, notamment par la richesse de son timbre. Son entrée dans l’air de Banco (Macbeth, de Verdi), le fidèle chef des armées du roi Duncan, atteste d’emblée une remarquable stabilité, qui, alliée à la puissance et aux splendides couleurs de la voix, lui vaut une première ovation. La langue française – que l’on découvre un peu engorgée dans “Vous qui faites l’endormie” (Faust de Gounod) lui va moins bien et sa compréhension du personnage de Mephisto, aux ricanements monstrueux, laisse perplexe, mais l’engagement dramatique du chanteur fait mouche. C’est d’ailleurs un tout autre caractère que le chanteur parvient à développer dans l’air de Ralph (Les Jolies filles de Perth, de Bizet), paroxystique mais nuancé, très bien conduit et profondément émouvant. “La Calunnia”, grande leçon de sociologie de Don Basilio (Barbiere, de Rossini), peut devenir un piège, magistralement déjoué dans ce cas : Inho Jeong mène tout cela avec humour et stratégie, dosant ses effets, réservant sa formidable puissance – et son souffle – à l’apothéose finale. Salle en joie !