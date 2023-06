Anti-dreyfusard et antisémite, Maurice Barrès reste pourtant un écrivain de génie

"La terre et les morts"

Barrès appuiera son processus créatif et littéraire sur la politique et ses violentes passions. Épousant la cause du "boulangisme", mouvement antiparlementaire ayant ébranlé la IIIe République et emmené par le général Boulanger, il en deviendra député. Figure de proue de la droite nationaliste, estimant dans son plus célèbre discours que l'on est Français par "la terre et les morts", Barrès constitue notamment l'une des références intellectuelles d'Eric Zemmour qui, étrangement, lui ressemble physiquement.

Le goût du jour imposerait de jeter l'œuvre barrésienne dans la fosse à oubli de la Cancel Culture. Professeur de littérature en classes préparatoires au lycée Henri-IV, Emmanuel Godo pense le contraire : Barrès est une montagne à laquelle il faut se confronter. Fruit de 35 ans de travail, la biographie rigoureuse et scientifique qu'il publie chez Tallandier fera date. Emmanuel Godo se montre sans complaisance vis-à-vis de la face la plus noire de Barrès mais réussit à la replacer dans son contexte. Il fut un temps, à la frontière séparant le XIXe et le XXe siècle, où l'antisémitisme n'était pas un délit mais une "opinion" largement partagée…

Les philosophes grecs pratiquaient l'Époché, la suspension du jugement. Pour le lecteur qui acceptera de ne pas le condamner à l'avance, Barrès, malgré ses obsessions démoniaques, apparaîtra alors comme un pilier de l'histoire de la littérature. Il sera d'ailleurs chéri par François Mauriac, Mitterrand et de Gaulle. Léon Blum, malgré ses origines juives, dira de lui qu'"à aucun moment de notre histoire, et Rousseau mis à part, il ne s'est levé d'écrivain plus complètement original". Aragon, pourtant communiste, formulera le vœu suivant : "Un jour viendra où l'on relira Barrès en faisant à ses idées aussi peu de place que l'on en donne à celles de Saint-Simon quand on va chez ce grand seigneur chercher des leçons de langage."

L’enfance douloureuse du "corbeau"

Maurice Barrès puise dans les douleurs de l'enfance une sensibilité qui constituera la racine de sa future aptitude artistique. En octobre 1873, âgé de 11 ans, il arrive en train au collège religieux de Malgrange, près de Nancy. Ses parents comptent sur la vie à l'internat pour endurcir ce petit garçon à la santé fragile. Profitant d'un moment d'inattention de leur fils, le couple s'éclipse sans l'en avertir. "Je me retournai, les cherchai. J'étais seul. L'enfer commençait", écrira Barrès dans Mes Mémoires.

Les persécutions de celui que ses camarades surnomme le "corbeau" en raison de ses cheveux noirs et de son isolement fonderont une vision du monde dénuée d'illusion sur la nature humaine. "Je me trouvais dans la situation excentrique d'un caniche qui parmi d'autres caniches a une casserole attachée à la queue. Tous ses congénères lui tombent dessus."

C'est dans cette souffrance initiale qu'il trouvera l'inspiration du roman qui le fera passer de journaliste et figure du Quartier latin au statut d'écrivain : Sous l'œil des barbares. Dans ce premier volet du triptyque Le Culte du Moi, Barrès prône la nécessité pour chacun de se défendre face aux autres, les barbares, afin de construire sa propre personnalité et sa propre sensibilité. Son individualisme et son grand sens de la liberté en feront, pour un temps, le prince de la jeunesse.

Les battements du cœur de la race…

Dans une trilogie ultérieure, entamée par Les Déracinés, il transcendera par l'idée de nation cette révolte du Moi face à tout ce qui n'est pas lui. Sa thèse politique et romanesque est que l'individu ne se réalise totalement que pris dans un corps intemporel qui le dépasse : la France. "Chaque individu possède la puissance de revivre dans ses courtes années tous les battements dont fut agité le cœur de sa race" (Les Déracinés).

Dans son livre, qui alterne analyses littéraires et épisodes liés à l'engagement politique de Maurice Barrès, Emmanuel Godo veut nuancer cette passion française : "Le nationalisme barrésien n'est pas un gros mot. Il cherche à instituer, entre les Français, un rapport d'amitié. Amitié pour leur histoire dans ses aspects les plus contradictoires. Amitié pour les paysages, qu'on ne comprend jamais mieux que lorsqu'on se souvient du long processus de civilisation dont ils sont le témoignage. Amitié pour le débat, la confrontation d'idées."

Un siècle après sa mort, peut-on lire ou relire Barrès ? Oui.

--> ★ ★ ★ Emmanuel Godo | Maurice Barrès. Le grand inconnu 1862-1923 | Biographie | Tallandier, 686 pp., 27 €, numérique 19 €