Concours Reine Elisabeth : les cadets de la session n’en sont pas au même stade

Le baryton coréen Taehan Kim, 22 ans, est le cadet de la session, il en est aussi un des grands favoris, notamment pour son goût, sa maturité et son sens dramatique. Son programme l’atteste, ouvert sur l’air de Wolfram (Tannhäuser de Wagner), donné avec intensité et recueillement. La voix et magnifique, riche et bien conduite, faisant régner dans tout ce qu’aborde le chanteur, un mélange rare d’élégance et d’autorité. Vient ensuite le second “Ich hab’ein glühend Messer” de Mahler de la soirée, tout aussi passionné que celui entendu en première partie de concert mais mieux contrôlé, et porté par cette voix si belle et si touchante, notamment grâce à son naturel et la sûreté de sa technique. Signé Korngold, “Mein Sehnen, Mein Wähnen”, l’air de Fritz, dans Die tote Stadt, met ensuite en évidence le lyrisme large et expressif du jeune baryton, et sa remarquable stabilité. La salle déjà surchauffée par Silvia Sequeira, explose en ovations à l’issue de chaque air. Dans l’air final, issu de Don Carlos de Verdi, on pleurerait bien avec Rodrigo, déchirant dans ses adieux au jeune prince, notant au passage une prononciation française digne des maîtres. On verrait bien Taehan Kim remporter cette session.