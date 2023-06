Concours Reine Elisabeth: et pour conclure en beauté, deux sopranos, deux mondes

”Encore tout étourdie”

Après une intervention de Bernard Foccroulle, président du Jury, remerciant chaleureusement l’Orchestre Symphonique de la Monnaie et son chef Alain Altinoglu, la soprano canadienne Carole-Anne Roussel, 28 ans (élève d’Hélène Guilmette, ancienne lauréate du concours…), fait son entrée sur le plateau. Dans l’air malicieux de Norina (Don Pasquale de Donizetti), on la découvre solaire, souriante et décontractée – qualités rares en ces circonstances – mais la voix manque de rondeur et les aigus, trop souvent donnés en pleine force (et trop haut), en deviennent passablement ingrats. “Je suis encore tout étourdie”, issu de Manon de Massenet va comme un gant à la finaliste si l’on excepte ces aigus ingrats et violents qui vous prennent par surprise et rompent la ligne de chant… Le contrôle est meilleur dans “Säusle, liebe Myrthe”, de l’opus 68 de Strauss, spirituel, expressif, donné prudemment dans des nuances pianos. On y note aussi une façon admirable d’énoncer et d’habiter le texte. Le rôle sensible d’Anne Trulove va bien à Carole-Anne et, à nouveau, on admire son sens de la scène, sa facilité à faire vivre un personnage, son naturel et son rayonnement.”