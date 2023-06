À Charleroi, “Les Contes d’Hofmann” en version légère et puissante

Jean Denis Piette (le diable en Coppelius) dans "Les Contes d'Hoffmann" d’Offenbach, au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. ©Aurélie Remy / Lumpix

Du chœur de glouglous aux pleurs du poète

Un décor unique – la salle de café où Hoffmann raconte ses amours malheureuses – doté d’un jeu de miroirs et d’accessoires grâce auxquels vont s’opérer les changements de lieux, des costumes XIXe classiques rehaussés de quelques costumes déjantés (signature de Karine van Hercke), une direction d’acteurs millimétrée, au besoin chorégraphiée : il n’en fallait pas plus pour que la magie s’installe. Avec des trouvailles hilarantes, comme pour la petite danse de Kleinzach ou la gestique d’Olympia – beaucoup plus fine que ce qui se fait d’ordinaire – et, traversant tout l’opéra, une poésie que l’on put croire légère mais qui, lors du chœur final, fit déferler une immense émotion.

Marie Magrofuoco (Nicklause) dans "Les Contes d'Hoffmann" d’Offenbach au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. ©Aurélie Remy / Lumpix

Les révélations du casting

Quant aux chanteurs, on saluera d’abord le travail des chœurs, constitués d’excellents amateurs raffolant visiblement de la scène (même si dimanche, les débuts furent un peu poussifs). Les solistes sont de jeunes professionnels, quasi tous issus de l’IMEP (Institut royal supérieur de musique et de pédagogie de Namur), en tête desquels le ténor Arthur Meunier (Hoffmann), 24 ans, physique de jeune premier, voix ample et naturelle, aigus aisés, musicalité cultivée ; et le baryton Jean Denis Piette (également pianiste et organiste), chantant le diable et ses avatars (Lindorf, Coppelius, Dr Miracle et Dapertuto), révélation de cette production par la beauté de la voix, sa diction parfaite, son sens dramatique, son incroyable autorité.

Du côté des rôles féminins, la mezzo Marie Magrofuoco, voix à haut potentiel, incarnait avec feu le rôle de la Muse-Nicklause, la soprano Maria Cecilia Real (Antonia) dispose de beaux moyens mais doit affiner son émission vocale, tandis que Loredana Gentile (Olympia pyrotechnique, assurée et drôle) et Zoe Skotnicki (Giulietta, féline et fatale) se révèlent des chanteuses accomplies. Avec encore Hadrien Baudot, Damien Vliegen, Tormey Woods, Gustave Harmegnies, Noémie Rochez et Rachel Vanlandschoot.