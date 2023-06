Au pays de la mémoire qui flanche

Des instants précieux et choisis qui s'impriment dans la mémoire de leurs chers diablotins et chères diablotines, au point, parfois, d'inspirer des artistes comme Odile Hennebert pour Sucrer les fraises, dédié à sa grand-mère, ou Coralie Saudo et Marie Lafrance pour La planète de Grand-Père. Mais avant d'atteindre ce moment de grâce, dansons le Duo Mambo avec Wei Middag et Aurèle Arima, et parcourons tous les âges au fil des croquis noir et blanc venus raconter une formidable histoire d'amour de deux êtres qui ont un jour croisé leur tempo.

Rencontre initiale

Car sans cette rencontre initiale, point de petits-enfants en vue. Avec une très belle économie de mots et de traits, l’auteur illustrateur strasbourgeois et la française Aurèle Arima traversent la vie à pas de danse, de frissons, de tourbillons, de fusion mais aussi de chassé-croisé et d’instabilité, au risque d’opter pour le solo. Puis de se relever, de se réinventer le crâne dégarni et la silhouette épaissie pour un fragile équilibre. Un album d’une grande délicatesse, qui s’adresse à tous et rappelle la diversité de la littérature jeunesse.

Des joies de l’épure

Même pudeur et sensibilité dans Sucrer les fraises de notre compatriote Odile Hennebert, un album qui, lui aussi, fait le pari de la sobriété pour dire cette vieillesse qui s'imprime sur la page blanche et s'installe, malgré elle, légèrement en marge de la société. Le livre s'ouvre sur un dessin elliptique avec ce petit garçon sans visage dont on devine qu'il mange des fraises. Puis il y a cette grand-mère qui les a sans doute savourées aussi, qui ne sait plus ce qu'elle a mangé ce midi mais se souvient de la chanson de Rina Ketty. Ou la chambre du voisin qui parle sans laisser de blancs alors que les aides-soignants n'ont pas le temps de rester. Sans oublier ces journées d'éternité qui passent à toute vitesse, les ragots de la dame du 214, ce gâteau pour un centenaire "fatigué de tout ce cirque" et ces souvenirs qu'on finit par user à force de vouloir s'en souvenir. Mais quelqu'un a-t-il songé à sucrer les fraises ?

Odile Hennebert enrobe de tendresse ces vies suspendues et décalées aux côtés de celles, plus agitées, de la population dite active. On y ressent l’oubli, le besoin de liberté, mais aussi des étonnements face aux petits moments du quotidien.

Longtemps psychologue dans une maison de retraite, elle en perçoit l’évanescence et la traduit avec subtilité.

L’étrange planète de Grand-Père

Bien étrange aussi, la planète de ce grand-père où tout va à l’envers, avec ces éléphants qui vivent dans les airs, ces flamants roses de couleur bleue… Et ce grand-père qui mange des navets au petit-déjeuner, met du sel dans son café, enfile son pyjama pour aller…

Perdu face à ce dérèglement, le petit garçon se raisonne peu à peu et se console en se disant qu’il gardera, lui, en mémoire les souvenirs qui s’échappent de celle de son aïeul. Un album raffiné, lui aussi, qui confronte les petits aux dures réalités de la vie et surtout de la vieillesse, mais qui leur donne aussi des pistes pour s’y promener, peut-être pas en légèreté mais au moins en complicité.

--> ★ ★ ★ Duo Mambo | Album | Wei Middag et Aurèle Arima @ La joie de lire, 80 pp. 15 €. Dès 5 ans.

--> ★ ★ ★ Sucrer les fraises Album | Odile Hennebert | CotCotCot éditions, 64 pp., 15 €.

--> ★ ★ La planète de Grand-Père Album | Coralie Saudo et Marie Lafrance | Deux, 32 pp. Prix 16 €. Dès 4 ans.