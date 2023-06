Il est l'auteur du terminal 1 à Roissy, comme de nombreux autres aéroports aux formes audacieuses, d'Abu Dhabi à Bordeaux. Elle, elle est venue de Belgique pour travailler au théâtre de Nanterre-Amandiers et créer ensuite Textes et voix, des lectures et rencontres littéraires.

Des hauts et des bas

Entre eux, ce fut la complicité, le partage des émotions, les promenades dans le parc du Luxembourg. Une vie écrit-elle, "avec des hauts et des bas, un peu plus de hauts, un peu plus de bas que la moyenne, j'allais dire que le 'commun des mortels' mais je sais maintenant que même les moins communs le sont, mortels."

Il est un architecte exigeant et il répète à Nadine Eghels qu'il n'a qu'une maîtresse, l'architecture. Il est capable dans son métier de colères mémorables et peut partir brusquement prendre l'air. "On n'arrête pas un homme qui cherche. Le véritable travail de création, la quête et les doutes qui l'accompagnent ne finissent jamais", écrit-elle.

Elle suit les aléas de la construction de l'Opéra de Pékin conçu par Paul Andreu, gigantesque dôme de titane et de verre abritant une salle d'opéra de 2 416 places, une salle de concert de 2 017 places et une salle de théâtre de 1 014 places. Celui que les Pékinois appellent affectueusement Annndelou, a créé une œuvre majeure, surnommée avec humour "l'œuf de cane", entouré d'eau et d'un parc. Le dôme en forme de super-ellipsoïde se reflète dans les douves qui le bordent et est strié d'une ligne courbe exprimant le yin et le yang.

Elle est aussi aux côtés de Paul Andreu quand survient l’effondrement de la voûte au terminal 2E de Roissy, drame qui le touche profondément même s’il n’en est pas responsable.

Peintre

À 73 ans, Paul Andreu se lance avec la même exigence dans la peinture, puis l’écriture. Mais il souffre de Parkinson et, une nuit, son cœur lâche et le 10 octobre 2018, au réveil dans leur lit commun, volontairement choisi pour que leurs corps ne fassent qu’un, elle se rend compte qu’il ne se réveillera plus.

Elle dispersa l’urne de Paul Andreu du haut du terminal 1 de Roissy et garda un peu de ses cendres pour les planter au pied d’un magnolia dans leur maison des Cévennes.

Il a fallu ensuite trois ans à Nadine Eghels pour entamer ce beau récit, son premier livre, intitulé Avec Paul, une histoire d'amour et de deuil. Elle l'écrit dit-elle, "pour dire comment l'amour rend la vie plus grande, plus riche, plus créatrice. Une vie augmentée. […] En mettant des mots sur les émotions. Des mots communs sur les émotions les plus intimes, des mots singuliers sur les émotions les plus partagées. Et qu'à partir du passé le présent de l'écriture me porte vers le futur."

Pour faire ce chemin elle envoie des lettres à des amis communs, à des écrivains qu'elle aime comme Maylis de Kerangal. Elle termine son livre par une ultime lettre envoyée cette fois à Paul, par-delà la mort : "Il est temps de te laisser vivre ta vie d'âme. Et que je poursuive la mienne. Nadioche redevient Nadine. Mais avec cette lumière, qui ne s'éteindra pas."

--> ★ ★ ★ Avec Paul | Nadine Eghels | Récit | Arléa, 186 pp., 19 €

EXTRAIT

« Comme Achille, Paul choisit de partir au faîte de sa gloire. Avant la maladie, la dégradation, la dépendance. Il m’a donné le meilleur. Il ne peut ni ne veut aller au-delà. C’est l’image qu’il veut laisser au monde. Me laisser. Cette fois il ne s’absente pas. Il disparaît. Un choix souverain, qui me laisse en paix. En partant, il m’offre un vie. »