Il était une fois l'Algérie

Un sourire presque amer qui sied bien à cette dernière livraison dont l’histoire se termine en 2019, en plein hirak, ces manifestations aussi pacifiques que populaires qui ont vraiment semblé ébranler le pouvoir des généraux en Algérie avant d’être étouffées par les mesures sanitaires qui ont accompagné ce satané Covid-19.

À la fin de ce tome, à la fin de cette saga commencée par Les carnets d'Orient en 1987 dans le magazine A suivre… et riche de près de 800 pages, Jacques Ferrandez fait dire à l'un de ses personnages principaux, un auteur qui ose braver la dictature miliaire en demeurant au pays, "ce hirak, cette rébellion pacifique est le signe d'une résurrection… Un immense espoir pour la jeunesse et le peuple tout entier. Nous en avons assez de cultiver l'échec. Nous avons le droit d'avoir un pays à nous. Dont nous puissions être fiers. Il est temps enfin de recouvrer notre indépendance".

Un récit puissant

Tout au long de ses récits algériens, depuis la conquête du pays par la France en 1836 jusqu’à nos jours, Jacques Ferrandez réalise un travail d’historien doublé de la patte d’un conteur fin, à l’imagination féconde. Tout au long de son parcours, il va avancer sur cette ligne ténue entre réalité et fiction mais en conservant sans cesse cette exigence de justesse qui fait de ses récits algériens une aventure passionnante.

Les carnets d'Orient ont couvert en dix tomes les "années françaises", jusqu'à l'indépendance. Les deux tomes (bien plus épais) des Suites algériennes portent bien leur nom. C'est l'histoire de cette Algérie devenue indépendante, se rêvant libre quelques brefs instants avant de retomber rapidement entre les griffes des généraux. Les tenues ont changé, les galonnés sont désormais algériens, mais la chappe de plomb est toujours là. Une autre colonisation pour le peuple qui demeure sous le joug de ces gradés qui vont se construire un récit pour se maintenir au pouvoir, tout en se bâtissant des fortunes sans scrupule, en développant des ennemis intérieurs qui leur échapperont parfois.

Les manifestations populaires qui vont donner l’impression que le pouvoir de l’armée peut vaciller, le hirak sera l’invité majeur de ces deux tomes. Il ouvrira le premier et conclura le second. Comme pour souligner l’espoir fou que ce mouvement populaire, sans leader proclamé, à fait naître dans le pays.

Un espoir fou

"J'ai vu ce mouvement. Les manifestations qui ont débuté en février 2019 voulaient obtenir un changement de régime. Ce mouvement a bouleversé une partie des récits que l'on entendait sur le pays. Soudainement, les perceptions avaient changé, il n'était plus question de violence ou de désespoir, mais de chants, de combat, de jeunesse et de joie. Un moment unique qui transcende", explique Jacques Ferrandez, profondément marqué par ce mouvement mais aussi par sa fin. Cette capacité du pouvoir à étouffer un cri aussi puissant que celui-ci.

Dans ce second tome des Suites algériennes, Jacques Ferrandez entre dans les alcôves militaires. Il ose imaginer le parcours d'un des personnages les plus énigmatiques, les plus secrets de l'appareil répressif algérien. Un personnage dont personne ne connaissait le visage. Un général qui se serait rendu aux États-Unis quelques jours avant les attentats du 11 septembre 2001. Des événements que Ferrandez relate en imaginant le parcours de cet homme puissant mais sans visage. La réalité se confond avec la fiction. La documentation avec l'imagination. Le tout au service d'un récit passionnant, ancré profondément dans la réalité et dans l'histoire contemporaine mais qui se lit comme une vraie bonne bande dessinée d'aventure.

--> ★ ★ ★ ★ Suites algériennes, 1962-2019 | Jacques Ferrandez | Bande dessinée | Casterman, 168 pp. 18 €, numérique 13 €