"Je n'aimais pas mon corps" : Sophie Marceau, tout un poème

Sauf qu'elle apparaît cette fois dans un registre inhabituel. Elle publie chez Seghers un recueil de nouvelles et d'historiettes, de fables et de poèmes, de courts récits et de bribes de vie. Et la qualité du travail étonne, même ceux qui se méfient à raison d'une bienveillance indexée sur la notoriété. Dans l'émission de France 5 la Grande Librairie, l'animateur Augustin Trapenard et les auteurs invités, Jean-Christophe Grangé et Régis Jauffret, semblaient aussi bluffés qu'intrigués. Cela tenait de l'épiphanie et de l'adoubement, même si une forme de suspicion devait continuer à rôder en coulisses. Ce qui ne faisait que rehausser plus encore la frange de Marceau, pas certaine de désirer une telle reconnaissance tant le grand écran a rassasié ses ambitions depuis longtemps.

Un père routier et une mère vendeuse

Elle écrit le matin avant que la vie sociale et les obligations professionnelles ne la requièrent. Elle se décrit laborieuse, perfectionniste. Gamine, elle n'était pas lectrice acharnée. Elle rejetait le Petit Prince comme Madame Bovary. Aujourd'hui, elle apprécie la ferveur de Christian Bobin comme la noirceur de Thomas Bernhard. Elle continue à chérir Victor Hugo et a croisé Céline sur le tard. Dernière trouvaille ? Charles Bukowski que lui a fait découvrir son fils de 27 ans, réalisateur qui vient de publier lui aussi un recueil de poèmes.

Dans la Souterraine, les intrigues sont enlevées et les comparaisons malicieuses. Les allusions personnelles contribuent à l'attraction. Mais on a beau dénouer les liens biographiques, le grappin de l'évidence ne croche pas forcément dans les correspondances entrevues. Puisqu'il s'agit d'un portrait, on va se contenter de glaner des éléments perdus de vue et de mettre en gerbe précisions et prises en biais.

On savait que son père était routier et sa mère vendeuse. On apprend qu'il vénérait de Gaulle, qu'elle appréciait le cinéma et était "très belle". Il a été soldat en Algérie, puis ailleurs. Il fumait des Gitanes. Elle préfère les Vogue qu'elle grille en terrasse dans cette brasserie du Trocadéro, proche de l'appartement parisien qu'elle loue, habituée aux déménagements, aimant le nomadisme. Chez elle, en proche banlieue, il n'y avait ni télé ni livres. Ils roulaient en Renault 16 et un berger allemand montait la garde devant le pavillon. Désormais, elle est accompagnée par un charmant bichon rescapé de la SPA. Elle se souvient de ses débuts précoces. Elle écrit : "Je n'aimais pas mon corps." Elle a 16 ans et Marie Laforêt, comédienne et chanteuse, lui apprend que, pour se déshabiller à l'écran, mieux vaut commencer par le haut. Marceau écrit : "Elle savait être femme et moi pas." Et de décrire le regard de la fille de Laforêt, Lisa Azuelos, réalisatrice de L OL devenue amie proche : "Nous avons la même couleur d'yeux. Ce vert vase que produit le mélange de l'eau salée à l'eau douce, le vert des étangs, de la moisissure, des sous-bois… Le même vert exubérant, qui m'a sauvée de la noyade des années plus tôt."

Puisqu'on demande à voir, en Saint-Thomas mécréant, Marceau cligne des paupières. Celles-ci sont vaguement griffées aux encoignures, même si aucun fiacre n'y a encore baissé capote. L'actrice-écrivaine détaille bien sa manière de se charger "jusqu'à la nausée" des histoires des autres qui font la trame des rôles. "Ça passe par moi et ça nettoie. Ça secoue un peu aussi comme dans le tambour d'une machine à laver. On en ressort ébouriffé, mais dégraissé. Mon corps dialyse les peurs, garantit l'homéostasie des sentiments. Je suis une synapse, un passage, un lien, un émetteur." Marceau fut souvent célébrée pour ses seins, dévoilés par accident sur tapis rouge ou chantés par Julien Clerc et Alain Souchon. Comme elle a de l'humour, elle raconte un copain qui, d'ordinaire, se pâme pour des emmerdeuses à petite poitrine. Et qui, cette fois, en bord de piscine, bloque devant les avances d'une plantureuse qu'elle compare à une anémone de mer, "bouche et anus à la fois". Elle décrit ainsi les tourments du convoité : "L'idée de répondre au signal de la jeune femme qui s'exposait devant lui, une femelle riche, belle et féconde en quête d'un reproducteur du même gabarit l'effarait."

"Attirée par l’intelligence"

Au fil des pages, fantaisie et surréalisme se mêlent. On découvre que prendre 20 centimètres en une nuit peut changer une vie, on comprend pourquoi il faut éviter les chaussures trop étroites ou comment tout retournera à la poussière. Et à en discuter avec celle qui nous fait face, on saisit qu'elle marche droit et tient à son ancrage, qu'elle redresse les cadres quand ils sont de guingois et qu'elle sait la violence des deuils, écrivant : "La mort, ça ne se comprend pas. Ça gratte et ça cloue le bec." Par contre, on ne saura rien de ses amours, sinon un "tout va bien", tant les tabloïds montent le moindre indice en graine. Moqueuse, elle se décrira juste "sapiosexuelle", "attiré par l'intelligence". Ce qui laisse peu d'espoirs…

Comme l'entretien tire à sa fin, sa gouaille naturelle retrouve son mordant et son allant de parigote fiérote déballe son fourbi. Et on l'écoute vitupérer contre "une société apeurée, anxiogène, où l'on devient mou, frileux, douillet. Où on a l'impression qu'on mérite qu'on nous dorlote, qu'on mérite qu'on nous complimente. Mais on mérite quoi ? Mais je mérite quoi ? Ça m'agace, ces demandes d'attention permanente quand c'est à nous de prendre soin des choses et des autres." Il paraît que sa fille, 20 ans, étudiante à Londres, lui reproche parfois cette façon qu'elle a de débiter ses avis à la machette. Il y a chez l'actrice de 56 ans, qui polarise l'attention depuis ses 14 ans, une fidélité à une fibre populaire et à une gauloiserie sarcastique. Elle a croisé bien des présidents de la République mais a refusé la Légion d'honneur qu'on voulait lui remettre parce que le résident de l'Élysée venait de l'épingler au revers d'un potentat saoudien.

Elle a toujours été de sensibilité écolo. Elle aurait même pu devenir une nouvelle Bardot pourchasseuse de chasseurs si sa bonne nature, son sommeil profond et sa vitalité heureuse ne la tenaient pas éloignée de l'aigreur et de la misanthropie. À l'heure du Covid, sa méfiance envers Big Pharma a pu la voir apprécier les thèses complotistes du documentaire Hold-up. Elle garde des façons de Gavroche habituée à se défier des puissants. Elle n'essaie pas de se conformer à l'époque, préférant asséner ses vérités, tout en étant consciente de ses emballements et de ses inconséquences, et s'en fichant comme d'une guigne.

Il est 13 heures. Et le temps est venu pour elle de rajuster ses larges lunettes de soleil qui lui mangent la frange, avant de s’éloigner.