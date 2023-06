Musica Mundi, un festival, une école, une vision depuis 25 ans : "Les jeunes sortis de nos promotions ont été dans les plus grandes écoles du monde"

À la veille de sa vingt-cinquième édition, le festival n’a pas dévié d’un pouce mais son rayonnement est devenu mondial, et son action s’est doublée, en 2018, d’un cycle officiel d’études secondaires artistiques. Rencontre avec Hagit Hassid-Kerbel – parlant au nom du couple – , inspiratrice, directrice artistique et réalisatrice de toute l’affaire. Son enthousiasme est inaltérable, sa détermination semble ne jamais plier devant l’adversité, c’est un torrent d’énergie et de générosité. Et elle ne se perd jamais.

Qu’est-ce qui vous a décidés, il y a vingt-cinq ans, à créer le stage-festival Musica Mundi ?

Leonid et moi étions arrivés en Belgique dix ans plus tôt, lui d’Ukraine (via Israël), moi directement d’Israël, et nous sommes tombés amoureux du pays, des gens, de l’atmosphère. Nous avons aussi découvert avec admiration qu’en Belgique, les académies musicales étaient gratuites et accessibles à tous les enfants, un privilège rare par comparaison avec des pays voisins, mais que, par contre, les très jeunes talents souhaitant se diriger vers le métier de musicien n’avaient pas de lieu où se perfectionner…

L’organisation du stage-festival d’été était donc la première réponse à ce manque. Avec quels moyens ? Quels contacts ?

A l’époque, nous n’avions rien, sauf une idée et une conviction. Jean-Pierre de Launoit était le grand-père de mes élèves de piano, il était très proche de ses petits-enfants, je me suis sentie assez en confiance pour lui expliquer le projet et il a mis la Chapelle Musicale à notre disposition, en parallèle avec le Château d’Argenteuil, qui dépendait alors de l’École Scandinave. Tout le travail pédagogique se tenait à la Chapelle, les concerts, au château.

Comment avez-vous recruté les élèves et les professeurs ? Et les artistes du festival ?

Leonid a appelé un à un les directeurs des académies francophones et néerlandophones. Le feedback fut… mitigé. Mais Herman De Vleesschouwer, alors directeur de l’Académie de Sint-Niklaas a tout de suite marqué son intérêt et il est aujourd’hui le directeur de notre école ! Pour ce premier stage nous avons réuni plus ou moins trente étudiants, pour la plupart néerlandophones, certains francophones, et tous les autres venaient d’Israël. Mischa Maisky, Le Quatuor Talich et Frank Braley étaient les musiciens invités, et leur présence fut déterminante pour entraîner le mouvement.

Vous avez dû vous agrandir, trouver de nouveaux locaux, changer de port d’attache, on vous a retrouvés au Château du Lac, un luxe !

Je garde une reconnaissance infinie pour John Martin, propriétaire du complexe hôtelier du Lac, qui a tout de suite voulu nous soutenir, et avec quelle générosité ! Les répétitions publiques avaient lieu à la Chapelle, le concert final, au Château du Lac et bientôt c’est là qu’ont émigré toutes les activités de Musica Mundi. En 2001, nous avons reçu le soutien de la famille royale, en 2002, le violoniste Maxime Vengerov rejoignait l’équipe et mettait sa notoriété internationale au service de Musica Mundi, la machine était en route, ça ne s’est plus arrêté.

Et le financement ?

Nous avons toujours payé les artistes au prix fort. Nous devions donc impérativement trouver de l’argent mais il y en a, en Belgique, il nous fallait juste frapper aux bonnes portes, convaincre et tenir bon. Nous ne recevons pas d’argent des pouvoirs publics, à l’exception de la Loterie Nationale, et de la Province de Brabant Wallon (pour l’entretien des bâtiments). C’est notre choix. Et nous limitons les frais de fonctionnement au strict minimum. Pour le festival, je fais seule toute l’administration, les engagements, les admissions, le recrutement du staff du festival et les envois de partitions. Et Leonid s’occupe du côté musical. Et nous sommes libres.

Et donc, l’argent, vous le trouvez où ?

Outre les dons structurels de nos grands sponsors, nous recevons, via un comité de soutien, des dons plus modestes mais qui, additionnés, font le compte tout en élargissant le public et son capital de sympathie. Et nous vendons nos places au juste tarif, comme à Verbier ou à Salzbourg.

Vous êtes aujourd’hui logés au Monastère de Fichermont, lieu de prière et de paix, bâti après la Première Guerre Mondiale sur le site de la bataille de Waterloo, et vous avez réalisé votre second grand rêve : la fondation de votre propre école.

Nous en rêvions depuis longtemps et, dans ce contexte, nous avions signé une option d’achat d’un terrain de plus de sept hectares appartenant aux religieuses du Berlaymont (toujours à Waterloo), qui, sensibles à notre action étaient prêtes à nous “faire un prix” (rire). Je vous épargne les détails de la saga, mais celle-ci fut longue, avec des moments d’espoir fou et d’autres éprouvants, où tout semblait s’écrouler, jusqu’à ce que nous arrive cette incroyable proposition de l’Archevêché Malines-Bruxelles : disposer du Monastère de Fichermont, pour un franc symbolique, avec bail emphytéotique. La nouvelle nous est arrivée le quatrième jour d’Hanouka, la fête des miracles… Nous avons reçu les clefs début 2018 et, si nous voulions ouvrir en septembre, nous avions sept mois pour faire tous les travaux. L’acoustique de la chapelle et des locaux de répétition, l’électricité (à refaire entièrement), la peinture, les équipements, les sanitaires ! On s’y est tous mis. En même temps, nous devions boucler la construction institutionnelle et pédagogique du projet, activer le recrutement, obtenir les autorisations locales, régionales, internationales, etc. Deux mois avant l’ouverture, c’est déjà ici (à Fichermont) que nous avons produit et donné les concerts du stage-festival – qui fêtait ses vingt ans - en septembre, nous ouvrions l’école avec vingt-trois élèves. Aujourd’hui, ils sont quarante et un. Les jeunes sortis au cours des trois premières promotions ont tous été ensuite admis dans les plus grandes écoles du monde, avec parfois des bourses complètes (toujours un bon signe).

Comment s’organisent les cours de cette école hors normes ?

Précisons qu’il s’agit d’une école secondaire artistique, et non d’une école supérieure assimilable à un conservatoire, le programme de base rejoint donc celui de nos collèges ou de nos lycées : math, sciences, histoire, géo, sport, français et allemand, notant que tous les cours sont donnés en anglais car nous sommes officiellement une école “Cambridge”. Et, en musique : harmonie, théorie, histoire de la musique, composition, direction d’orchestre, voix, chœur, orchestre et, bien sûr, le ou les instruments choisis par l’étudiant, avec de formidables professeurs, dont Leonid, Maxim Vengerov, Nathan Braude, Jacques Rouvier, Sivan Magen, pour ne citer qu’eux. J’ajouterai que nous avons renoué des relations – structurelles, cette fois – avec la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, notre voisine, qui accueillera nos jeunes en concert, ce week-end, lors de sa traditionnelle Garden-Party. Enfin, notre double anniversaire sera l’occasion d’un grand concert de fête donné le 19 juin à Bozar.

De Mozart à Sœur Sourire

Le concert anniversaire de Musica Mundi débutera à 19 h 30. Il offrira un aperçu éclectique (entendez : pléthorique) des innombrables ressources de la maison, professeurs et étudiants associés pour un généreux feu d’artifice…

Partenaires de la première heure, tel Mischa Maisky (qui se produira en famille), anciens étudiants aujourd’hui dans la lumière, telle la violoniste Esther Yoo, professeurs actifs, tels Claire Oppert ou Sivan Magen, et étudiants de l’Ecole Musica Mundi se produiront dans une infinité de répertoires et de configurations – dont un chœur placé sous la direction de Benoît Giaux, qui entonnera une chanson célèbre de Janine Deckers, alias Sœur Sourire. Avec Hagit Kerbel en meneuse de revue et Leonid à la tête de l’orchestre.

Au Bozar, le lundi 19 juin à 19 h 30. www.bozar.be ou www.musicamundi.org