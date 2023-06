Fabrice Humbert, l'excellent écrivain d'Eden Utopie (2015) et Le monde n'existe pas (2020), se plonge cette fois, avec L'expérience des fantômes, dans le grand roman d'aventures à la manière d'un Jules Verne qu'il cite d'ailleurs dans son roman. Mais il le fait à sa manière y mêlant une réflexion sur la fabrique d'un héros et les superstitions qui naissent.

Il s'empare de la vie bien réelle de John Franklin (1785-1847) et de sa veuve Lady Jane Franklin (1791-1875), héros de l'exploration du Grand Nord canadien et de l'Arctique. Les faits sont déjà sidérants et dépassent toute l'imagination d'un romancier. John Rae, un explorateur, l'expliquait à Lady Jane : "Ce n'est pas une terre inhospitalière. C'est une terre ennemie. Au sens propre. Le froid, la glace, le vent y sont des armes furieuses et la blancheur qui y règne est celle de la mort. C'est une blancheur qui vous fait pâlir de terreur avant de vous saisir et de vous tuer. Personne n'a conscience de ce vide."

John Franklin tentait de trouver un passage au nord-ouest du Canada qui permettrait - s'il existe - de rejoindre l'Asie.

Affronter le Grand Nord, c'était y passer deux à trois ans, avec les hivernages par -60 °C quand les glaces emprisonnent les bateaux.

Fabrice Humbert a des pages magnifiques sur ce continent blanc, où "quand cette nuit qui pâlissait à peine durant le jour, les heures s'épaississaient comme une tourbe du temps dans laquelle ils s'enfonçaient."

Cannibalisme

John Franklin devint célèbre avec une première expédition dont il ne survécut que par miracle, affamé, "ayant mangé ses bottes".

Il repart en 1847, à 61 ans, soutenu par l'Amirauté britannique, avec deux grands bateaux, l'Erebus et le Terror, et plus de deux cents marins. Cette expédition jamais ne revint. Tous moururent de faim, de froid, ou du scorbut.

Mais Lady Jane, la veuve de John Franklin qui avait insisté pour qu'il réalise cette exploration de l'Arctique, ne cessa jamais pendant douze ans d'espérer retrouver son mari vivant. Elle fit pression sur les autorités pour qu'elles financent de nombreuses expéditions qui cartographièrent ces zones de glace mais sans jamais retrouver les traces de l'expédition de John Franklin.

Il fut déclaré mort en 1854 et Londres arrêta ses recherches. Mais Lady Jane n'en resta pas là et mit toute sa fortune dans une nouvelle expédition dirigée par McClintock qui parvint à retrouver, caché sous la glace, un document indiquant que John Franklin était mort déjà le 11 juin 1847.

Fabrice Humbert raconte superbement ces mois passés à explorer jusqu'à la mort, la famine, l'horreur. John Rae, un des explorateurs lancés à la poursuite de John Franklin, est revenu avec des preuves du cannibalisme qu'il y eut dans l'expédition ayant appris qu'il y avait des os humains rongés et un crâne avec un trou pour dégager la cervelle. Les survivants avaient mangé les morts.

Pour Lady Jane et les autorités, c'était impensable et ces accusations furent rejetées du mythe John Franklin.

La fabrique d’un héros

Mais Fabrice Humbert ne se contente pas de raconter ces aventures, il montre aussi comment se construit un héros au XIXe siècle. John Franklin est devenu une gloire nationale jusqu'aujourd'hui alors qu'en réalité son expédition fut une catastrophe qui coûta la vie à plus de 200 hommes, morts dans d'atroces circonstances.

C'est l'obstination farouche de Lady Jane pendant douze ans qui transforma cet échec en exploit. "Les échecs se transformeraient en épreuves et les morts atroces en héroïques victoires."

Fabrice Humbert fait aussi intervenir le surnaturel auquel on croyait à cette époque plus qu'aujourd'hui. Les mesmériens (la doctrine de Mesmer) pensaient qu'un fluide permettrait de joindre le passé au présent, le loin et le proche. Plusieurs signes mystérieux redonnent du courage à Lady Jane : le 11 juin 1847, elle voit dans un rêve son mari appeler à l'aide. Il apparaîtra bien plus tard que John Franklin était mort ce même jour.

Des fantômes surgissent. Une fillette morte revient dans une lumière bleutée pour indiquer un chemin afin de retrouver les restes de l'expédition. Ce chemin sera le bon. Ces fantômes sont bien peu rationnels mais, comme l'indique un protagoniste, la mort d'une fillette est tout autant irrationnelle.

Jules Verne s'inspira de la vie de John Franklin dans Les aventures du capitaine Hatteras paru en 1866 et qui relate une expédition vers le pôle Nord…

Guy Duplat

"Il retourna dans la tempête. Le vent soufflait avec moins de violence, mais la brume épaisse semblait égarer davantage encore. Ils avançaient toujours. Il se souvenait d’obscures légendes dont les héros parvenaient au bout du monde et il était bien conscient d’avoir traversé cette limite, vers un hors-monde aux contours indifférenciés. Ils avaient découvert le monde des légendes et des âmes mortes - le monde de la disparition. Et celui-ci n’était pas sans attraits."