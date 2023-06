De Batman à Dopesick, retour sur la vie de Michael Keaton

Détail amusant : l’état civil de Michael Keaton est Michael Douglas. L’homonymie avec le fils de Kirk l’a contraint à changer de nom. Jackson, son deuxième prénom a été vite oublié pour des raisons évidentes. Il a trouvé Keaton au hasard dans l’annuaire - sans savoir qu’il y avait eu un Michael Keaton, star oubliée du muet.

Le studio Warner ne voulait pas de cet acteur méconnu à l'image délirante en Batman. Mais Burton l'impose et il convainc même ceux qui, au début, ne le trouvaient ni assez séducteur ni assez musclé pour incarner le milliardaire justicier. Un deuxième Batman (Le Défi, 1992) et le voici bankable… mais catalogué. Un détour chez Kenneth Brannagh et Shakespeare (Beaucoup de bruit pour rien, 1993), deux rôles de psychopathes (Fenêtre sur Pacifique, L'Enjeu) brouillent son image. Il disparaît peu à peu des radars mais incarne à deux reprises Ray Nicolette, personnage des romans d'Elmore Leonard pour deux réalisateurs différents : Jackie Brown de Quentin Tarantino, en 1997, et Hors d'atteinte de Steven Soderbergh, en 1998.

Sa carrière redécolle avec Birdman (2014) d'Alejandro Gonzalez Iñarritu, centré sur un acteur déchu, connu pour un rôle de super-héros et revenant à Broadway dans l'espoir de retrouver la gloire. L'allusion au destin de Keaton est transparente : Iñarritu avait même envisagé d'utiliser le nom de l'acteur et celui de Batman. La renaissance le conduit sous le Spotlight (2015) de Tom McCarthy, enquête journalistique d'après une histoire vraie. Il se distingue, encore, en Ray Krok, l'homme qui a franchisé McDonald's, dans Le Fondateur (2016) de John Lee Hancock, en méchant du film Spider-Man : Homecoming (2017) ou en médecin dupé par l'industrie pharmaceutique dans la série Dopesick (2021).