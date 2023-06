Ils dévorent Franck Thilliez

Depuis 2004, celui qui est devenu numéro 1 du polar français, ni plus ni moins, grâce aux enquêtes de son commissaire Sharko, publie à peu près un roman par an. En 2020, Franck Thilliez est classé en quatrième position dans la liste des auteurs de romans francophones ayant vendu le plus de livres en France (plus de 700 000) selon l’institut d’études de marché GfK. Au-dessus de lui, on trouve Bernard Minier, Jean-Christophe Grangé et Guillaume Musso. Mais Franck Thilliez déploie aussi son imaginaire dans des publications où n’intervient pas Sharko : d’autres romans, de la bande dessinée ainsi que des livres pour enfants.

Accrolivre

D'aucuns considèrent La faille comme son meilleur roman. C'est la 13e fois que Franck Thilliez met en scène Franck Sharko… Son commissaire vieillit avec ses romans, il a aujourd'hui 60 ans - 10 de plus que son créateur, né à Annecy en 1973. En quatrième de couverture de La Faille, une seule phrase : "La frontière entre la vie et la mort est peut-être plus trouble qu'il n'y paraît."

Les 500 pages "se dévorent", commente Lindsay, 35 ans. Le vocabulaire employé par les lectrices est révélateur. Marie-Christine, 48 ans, "l'a avalé" "en deux soirées et un peu de covoiturage". Pour une fois, elle aurait aimé "un embouteillage".

C'est que La Faille est un accrolivre (pour ne pas écrire page-turner). Chapitres courts, suspense, rebondissements, dialogues enlevés, humour qui désamorce, sans oublier quelques jolies métaphores pour les lecteurs plus exigeants. Ça, c'est pour la forme.

guillement Mon métier d'écrivain comporte une partie journalistique qui consiste à récolter des informations.

Le fond ne démérite pas, loin de là. Celui qui possède un diplôme d'ingénieur en nouvelles technologies confie qu'il passe un an à confectionner un livre. "Entre un tiers et la moitié de ce temps, je le consacre à des recherches. Je sollicite des spécialistes. Mon métier d'écrivain comporte une partie journalistique qui consiste à récolter des informations. J'imagine en même temps l'histoire, je crée la trame. Puis, quand je me sens prêt, que j'ai toutes les données, je m'installe à mon bureau et je me mets à rédiger. Je possède alors une cartographie très précise de l'histoire que je veux raconter", détaille l'intéressé, que l'on est arrivé à décrocher de ses fans à la fin du repas. L'entretien sera, d'ailleurs, plusieurs fois interrompu - sans que cela ne nous pose aucun problème - par les lectrices et lecteurs venus lui dire au revoir. Franck Thilliez commente alors : "C'est fou à quel point on peut toucher des personnes." "Le retour des lecteurs et lectrices, c'est ce qui encourage à écrire", avait-il relevé un peu plus tôt lors de la séance de dédicaces.

Macabre et lugubre

Cela faisait longtemps, écrit Franck Thilliez en note de fin d’ouvrage à l’intention de son lectorat, que "la mort" faisait partie des grands thèmes qu’il voulait traiter. Des thématiques gravitant autour de cette notion, il a notamment retenu l’incontournable expérience de mort imminente, l’acharnement thérapeutique, le dilemme éthique (mort cérébrale d’une femme enceinte), le moins attendu monde de la céroplastie de corps humains, et bien d’autres disciplines plus macabres et lugubres les unes que les autres.

guillement Après avoir refermé votre livre, je me suis juré de ne plus jamais manger de cervelle.

Le but de Franck Thilliez est quand même de faire trembler ses lectrices et lecteurs. Chez certains, d'autres effets, plutôt inattendus, surgissent. "J'ai terminé votre livre hier soir à 23 h 30, raconte Nathalie, et depuis, j'éprouve un manque physique." Une autre l'informe : "Après avoir refermé votre livre, je me suis juré de ne plus jamais manger de cervelle." Il est vrai que le romancier ne lésine pas sur certains détails. "Son écriture est très cinématographique, on imagine sans problème ce qu'il décrit", témoigne l'intéressée. En ce qui nous concerne, on n'est pas près d'oublier la "petite" escapade de Sharko dans le Territoire du Néant.

L'histoire de La Faille, Franck Thilliez l'a inscrite dans les années 2020. Il aborde les attentats en France, la pandémie, l'omniprésence des réseaux sociaux, l'intelligence artificielle. Ce dernier sujet intéresse particulièrement Charlotte, 43 ans, qui aurait aimé se faire dédicacer Gattaca, mais ne l'a pas trouvé. "Dans Gattaca, il est question de recherche scientifique, il ne s'agit pas uniquement d'un meurtre, nous détaille-t-elle. C'est pour cela que j'aime les livres de Franck Thilliez. Il propose à chaque fois un nouveau sujet qu'il développe et il arrive à nous emporter dans son univers."

Entre le feutre et la Grimbergen

Après avoir fait preuve, durant deux heures, d'une très grande disponibilité, restant debout, feutre à la main et verre de Grimbergen pas très loin ; s'être plié aux selfies et autres photos souvenirs (et même vidéo pour une absente !) ; être passé à table ; Franck Thilliez répondra en fin de soirée à des questions que ses fans lui avaient transmises ainsi qu'un dialogue en direct. "Est-ce que vous êtes pote avec Maxime Chattam ou Bernard Minier ? s'enquiert Matthieu. "Est-ce que vous lisez vos confrères ?" renchérit Olivier. "On s'envoie des petits messages, répond Franck Thilliez. Du genre : 'De quoi parle ton livre ?' On se fait des clins d'œil. Dans Un œil dans la nuit, Bernard Minier cite Sharko. Je n'ai pas pu lui rendre la pareille, ici, pour une question de chronologie."

S’il a été équitablement à l’écoute de ses fans, Franck Thilliez ne peut s’empêcher, au moment de prendre congé, de rester marqué par Samuel, 19 ans, qui a fait l’aller-retour en avion depuis la Slovaquie pour voir son auteur fétiche, qu’il a dû lire en tchèque - la vingtaine de langues dans laquelle est traduite l’œuvre de Thilliez ne comprenant pas le slovaque...

Diana, Arménienne résidant depuis deux ans en Belgique, l'a, elle, lu en russe, mais maintenant qu'elle commence à apprendre le français, elle vient d'acheter La Faille dans cette langue.

--> ★ ★ ★ “La Faille” | Franck Thilliez | Fleuve Editions, 501 pp., 22,90 €, numérique 17 €

EXTRAIT

“Une dizaine de personnes étudiaient la scène en silence, dont certaines le plus près possible pour mieux voir. Comme autrefois, où les médecins volaient les cadavres dans les cimetières pour réaliser leur dissection devant quelques "privilégiés". Franck était choqué que ce genre d'horreurs existent encore en 2021. D'autant qu'il devina, dans les gestes du type, qu'il s'agissait là d'un professionnel. Un chirurgien, ou peut-être un légiste. En tout cas, d’immondes anonymes payaient pour assister à une monstruosité pareille. Des friqués à qui la vie en surface ne suffisait plus. Des malades qui éprouvaient le besoin de franchir les frontières.”

Les fins limiers de la correction

Avec un texte final travaillé et retravaillé, est-il déjà arrivé à Franck Thilliez d’avoir laissé passer une erreur ? “Il y a quelques années, j’avais écrit : il appuie sur la gâchette. Le policier vous dira que cela ne s’appelle pas la gâchette, mais queue de détente, parce que la gâchette, c’est l’intérieur du pistolet. Sur les éléments importants, je fais vraiment attention que cela soit fiable et vérifié. Surtout sur un sujet comme celui-ci, il était fondamental d’être précis.” En fin d’ouvrage, l’auteur remercie les relectrices qui traquent la moindre coquille et lui apprennent encore les infinies nuances de la langue française. Lesquelles ? “Par exemple, dans un manuscrit, j’avais écrit astronaute russe or là-bas on dit cosmonaute. Il y a à la fois une correction orthographique mais aussi une connaissance de la langue. Elles sont aussi vigilantes aux déplacements des personnages, par exemple. Il est rue Machin, il va rue Bazar : j’avais écrit que cela se faisait en 10 minutes, or ce n’était pas possible. Les incohérences dans le déroulement de l’action sont aussi corrigées.”