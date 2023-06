Athènes capitale artistique en plein essor

La Documenta de 2017, le grand rendez-vous tous les cinq ans de l’art contemporain, a joué un rôle décisif dans ce renouveau. Son commissaire, Adam Szymczyk avait partagé cette édition entre la ville allemande de Kassel et Athènes. “La tension palpable entre le Nord et le Sud générée par la crise économique et financière est un thème pour l’art”, disait-il. La Documenta à Athènes avait, pour lui, une portée plus large : “C’est une ville sur la Méditerranée, connectée à la Turquie, aux migrants venus des quatre coins du globe. Elle illustre le défi pour l’Europe. Je vois Athènes comme une porte d’entrée pour des gens arrivés de partout et où ils peuvent avoir de la visibilité. ”

Arrivée en 2021 comme directrice artistique, à la tête de l’EMST à Athènes, le premier musée d’art contemporain d’Athènes (20 000 m2) ouvert peu auparavant, Katerina Gregos en a fait un lieu incontournable pour tout amateur d’art visitant la capitale grecque. Elle avait multiplié déjà ses activités en Belgique, d’Argos à Bruxelles ou Art Brussels, jusqu’au pavillon belge avec Vincent Meessen et danois à Venise, et une mémorable édition de la Biennale Manifesta à Genk.

L’EMST se trouve dans une ancienne brasserie comme le Wiels à Bruxelles (la bière FIX), dans un beau bâtiment moderniste de la fin des années 50 de l’architecte Takis Zenetos, influencé par Gropius. Le bâtiment est au cœur d’Athènes, près de l’Acropole. De sa grande terrasse sur le toit, la vue sur la ville est magnifique.

Modern Love

Katerina Gregos propose des expositions d’artistes contemporains grecs et étrangers sur de grands thèmes de société (et politiques) et liés souvent à la place géostratégique de la Grèce. Pour elle, les artistes peuvent être la conscience manquante de la société. “Je crois profondément au lien entre art et politique par le biais du regard de l’artiste, nous disait-elle. Les artistes ne font pas de politique, mais ils ont un regard artistique qui est, par le fait même, politique. Ils ont une autre manière de regarder le monde, plus critique, plus ouverte, plus poétique, plus transformatrice. Avec l’art, je veux comprendre le monde de manière à la fois poétique et politique. L’art et la culture sont le dernier espace libre où on peut encore imaginer un monde meilleur, un peu utopique, mais qui puisse donner un peu d’espoir. ”

Katerina Gregos, directrice artistique de l'EMST, le musée d'art contemporain d'Athènes ©Photo: D.R.

Dans l’exposition Modern love (Love In the Age of Cold Intimacies) qui continue jusqu’au 5 novembre, une trentaine d’artistes comme Candice Breitz, Mélanie Benajo et les Belges Ariane Loze et Marijke De Roover étudient comment les réseaux sociaux, Internet et le monde virtuel modifient les rapports amoureux, brisent la séparation entre espace public et privé, et créent de nouvelles dépendances.

Ariane Loze, "Our Cold Loves" (vidéo de 2022) dans l'exposition Modern Love à l'EMST ©crédit: Ariane Loze

D’autres expositions annexes sont proposées comme celle consacrée à Mikhaïl Karikis auteur d’une superbe vidéo avec d’anciens mineurs anglais invités à revenir sur le terrain désert de l’ex-mine pour “chanter” les sons qu’ils entendaient au fond des puits : superbe et effrayant.

Signe du dynamisme du nouveau musée : les vernissages de ses grandes expos attirent plus de 4000 personnes ! Des contacts se nouent avec d’autres musées comme la Tate à Londres.

Expo Xenakis

Cet été, à partir du 29 juin, une exposition rendra hommage à l’œuvre de Iannis Xenakis (1922-2001) le grand compositeur d’avant-garde, l’opposant à la dictature, l’architecte, l’ingénieur, l’ami du Corbusier. Iannis Xenakis : Sound Odysseys” est proposé en collaboration avec la Philharmonie de Paris et the Athens Conservatory’s Center of Modern Music.

Et cet automne, les collections seront réaccrochées en ne présentant que des artistes femmes.

Il ne faut pas manquer la collection permanente avec entre autres, le “temple de la répression”, en barbelés, de Kendell Geers, la caméra-fusil de Francis Alÿs ou l’ultime méga installation de Kounellis.

L’EMST propose aussi des œuvres hors les murs. Au magnifique Centre Niarchos construit par Renzo Piano sur la route du Pirée, on retrouve au milieu du jardin d’oliviers, une oeuvre qui avait fait forte impression à Kassel, à la Documenta de 2022. Le groupe kenyan The Nest Collective expose une “maison” faite de très grands ballots de vêtements et objets usagés envoyés en Afrique et “retournés à l’expéditeur” comme le dit le titre de l’oeuvre. À l’intérieur, une vidéo explique leur démarche basée sur l’étude que ces “dons” profitent en fait aux donateurs et nuisent aux économies locales. Le tout forme une grande et belle sculpture comme une oeuvre de Sean Scully.

Fondation Goulandris

La nouvelle Fondation Goulandris à Athènes ©GIANNIS GOULATIS PROFESSIONAL PHOTOGRAPHY

Dans ce nouveau dynamisme de la capitale grecque, il ne faut pas rater la superbe Fondation Goulandris. Basil Goulandris ne fut pas qu’un très riche armateur grec. Avec sa femme Élise, il construisit une remarquable collection d’art moderne, international, de Monet et Cézanne à Bacon et Lichtenstein, et d’art grec moderne et contemporain. En octobre 2019, juste avant le Covid, la fondation Basil et Élise Goulandris ouvrait au cœur d’Athènes dans le quartier de Pangrati, un nouveau musée à l’architecture très belle (superbes cage d’escalier et bibliothèque). Les deux premiers niveaux exposent rien que des chefs-d’œuvre, des classiques de l’art moderne et du XXe siècle. Deux beaux Van Gogh, un autoportrait de Cézanne, des œuvres de Bonnard, une danseuse de Degas, Picasso, Van Dongen, Lichtenstein, Francis Bacon, une cathédrale de Rouen de Monet, Rodin, Balthus, etc. Le portrait d’Elise Goulandris par Chagall actuelle les visiteurs. Face à eux, un Greco avec le voile de Véronique.

A la fondation Goulandris, Van Gogh et la collecte des olives, 1889 ©Photo: D.R.

Les deux étages supérieurs sont consacrés à l’art grec. Un charmant jardin accueille une belle cafétéria. Du toit, on a une très belle vue sur l’Acropole. La même Fondation Goulandris a ouvert un second musée sur l’île d’Andros.

Art cycladique

C’est un événement à Athènes dans la problématique du retour en Grèce de pièces majeures de l’Antiquité. Alors que toute l’attention est portée sur la demande de retour des marbres du Parthénon actuellement au British Museum, le très beau musée d’art cycladique expose 16 pièces magnifiques “qui retournent au pays” (”Homecoming”) dit le titre. Elles proviennent de la collection de 161 objets d’art cycladique du collectionneur américain Leonard Stern. Celui-ci l’a léguée au Metropolitan Museum de New York. Un accord est alors intervenu entre le MET et le gouvernement grec pour le retour progressif en Grèce des 161 œuvres. Ce sont des pièces magnifiques. L’art cyclique avait déjà fasciné et inspiré Picasso, Brancusi et Modigliani, datant de 5000 à 2300 ans avant J.-C. et provenant des îles des Cyclades. Mais cet accord a été d’emblée contesté par d’autres car il ne prévoit le retour effectif de toutes les 161 pièces qu’en 2048, dans 25 ans, et leur exposition en attendant pendant 10 ans au MET. Et la provenance de certaines pièces n’aurait pas été assez étudiée pour voir si elles ne proviennent pas de fouilles illégales.

En attendant, si vous passez par Athènes, venez admirer ces 16 pièces présentées jusqu’au 23 octobre dans une scénographie très pure, de voiles blancs. Un art incroyablement contemporain avec ses femmes stylisées bras croisés sur leur ventre légèrement rebondi qui fait dire que ces femmes étaient enceintes.

Une autre nouveauté est la réouverture le 24 mars 2021 après 10 ans de travaux de la Pinacothèque nationale d’Athènes, riche de près de 20 000 œuvres. Un chantier de 59 millions d’euros, financé en partie par un don de 13 millions d’euros de la Fondation Niarchos. Un étage surmonté d’un restaurant a été ajouté tandis que des salles d’exposition, des espaces de stockage et un auditorium ont été créés au sous-sol, doublant la superficie du musée qui passe de 9700 à 20 700 m2. Si la Pinacothèque a une collection d’art européen, c’est d’abord un tour très complet de l’art grec du XIXe siècle à aujourd’hui qui justifie la visite. Avec la découverte d’artistes souvent trop méconnus chez nous.