Douglas Kennedy campe des États-Désunis dans une dystopie éloquente

La fracture des États-Unis est au cœur de l'attention et de l'œuvre de Douglas Kennedy depuis ses débuts. Entre 1988, moment où il a parcouru le sud de l'Amérique pour écrire Au pays de Dieu, enquête en forme de road-movie effectué dans la "Ceinture de la Bible", et la fin de l'année 2021 qui l'a vu de nouveau sillonner son pays en reporter, l'auteur de La Poursuite du bonheur n'a pu que constater la fragmentation toujours plus grande de la société américaine. Dans son nouveau roman, Et c'est ainsi que nous vivrons, nous sommes en 2045 et le pays a éclaté après une nouvelle guerre de Sécession qui a redessiné les frontières de ce qu'il faut désormais appeler les Etats-Désunis. À cet égard, le titre anglais, Fly Over, est plus révélateur, lui qui désigne les régions centrales des États-Unis, considérées comme moins importantes que les côtes, Est comme Ouest. Ces dernières sont d'ailleurs là où demeure une république, garante d'une totale liberté des mœurs et d'un progrès social enviable, ce qui n'empêche pas une surveillance constante - notamment via une puce électronique obligatoire (qui permet d'entendre et de transmettre toutes les conversations) implantée chez ses habitants. Les États du centre, eux, assument d'être une théocratie rigoureuse et puritaine, qui bannit le divorce, le changement de sexe comme l'avortement. Le bûcher, rien de moins, attend les récalcitrants.