Le "Carnet brun" de Wagner enfin traduit

Wagner transforma bientôt ce Carnet en une sorte de journal intime dans lequel il nota ce qui lui passait par la tête jusqu'à la veille de sa mort, le 13 février 1883, à Venise. Le Carnet resta entre les mains de Cosima, épousée après le divorce finalement obtenu de von Bulow. À la veille de sa propre mort, elle le confia à leur fille Eva, qui s'empressa d'en arracher 14 pages, dont le contenu nous restera à jamais inconnu. Elle rendra aussi illisibles cinq autres pages en collant des feuillets sur elles. En 1931, elle confia le Carnet à la Fondation Richard Wagner de Bayreuth.

Il faudra attendre 1975 pour que le précieux document soit publié en Allemagne. Une traduction anglaise (1980), puis italienne (1998) suivirent. Voici, enfin, sa traduction française par Nicolas Crapanne, avec la collaboration de Marie-Bernadette Fantine-Epstein, Eva Perrier et Solange Roubert.

Sauver le monde par l’art

Que contient le Carnet brun ? De nombreuses notations autobiographiques surtout au début, mais aussi des poèmes, le plus souvent adressés au roi Louis II de Bavière, des préfaces destinées à ses essais, des réflexions sur le bouddhisme, la culture, la religion, la situation économique et sociale de l'Allemagne, des esquisses de thèmes musicaux, un inattendu Du féminin dans l'être humain - texte sur lequel il travaillait encore le matin de sa mort, et qui clôt de ce fait le Carnet.

À constater la diversité de ses écrits, il faut se souvenir que Richard Wagner est un musicien qui, comme le note Jean-François Candoni dans sa préface, a beaucoup plus écrit qu'il n'a composé. Le lire, c'est dès lors "entrer dans un univers à la fois dépaysant et proche de nous, celui du XIXe siècle marqué par la révolution industrielle et des bouleversements politiques, les avancées scientifiques, la foi dans le progrès et la nostalgie d'un passé idéalisé, mais aussi par le questionnement sur la place de la religion et sur le statut de l'art", etc. Toute sa vie fut un combat pour une "religion de l'art" opposée au commerce et au profit de la bourgeoisie industrielle triomphante.

Dans l’intimité du compositeur

Si tout n'est évidemment pas du même intérêt, il est passionnant d'entrer dans ce qu'on a envie d'appeler l'atelier de fabrication du compositeur-écrivain. Ainsi, le 2 septembre 1865, bâtissant le scénario de Parzifal (l'œuvre ne sera créée qu'en… 1882 !), il se demande : "Que dois-je faire de la lance ensanglantée ?". À découvrir son souci extrême dans l'élaboration des livrets de ses opéras et dans l'écriture des textes chantés, on ne peut que déplorer que des metteurs en scène, par inculture, incompréhension, vanité, défigurent ou saccagent les chefs-d'œuvre du maître de Bayreuth.

Dans les premières pages du Carnet, par contre, on partage en quelque sorte l'intimité de Wagner, sa passion pour Cosima, son affection pour ses enfants, sa ferveur pour le roi Louis II en dépit de nombreux différends (et succédant à son amitié pour l'anarchiste Bakounine à Dresde en 1848), sa tristesse à la mort du créateur du rôle de Tristan, le ténor Ludwig Schnorr von Carolsfeld, d'une crise d'apoplexie à 29 ans, etc.

Et comment ne pas rêver à la création de La Walkyrie, le 26 juin 1870, au Théâtre de la Cour de Munich, en présence de Johannes Brahms, de Camille Saint-Saëns, venu spécialement de Paris, et de Franz Liszt qui, pendant le bouleversant dialogue entre Wotan et sa fille Brunnhilde, ne cessa, paraît-il, de sangloter ?

--> ★ ★ ★ ★ Le Carnet brun. Journal intime (1865-1882) | Journal | Richard Wagner, Gallimard, 384 pp., 23,50 €, version numérique 17 €

EXTRAIT

“Tant que, pour juger des choses naturelles et humaines, nous en restons à considérer la division du genre dans ses diverses activités, l’espèce sera encore loin de l’idéal. Même une culture et un art ne pourraient être parfaits que s’ils étaient le fruit de cette abolition de la division de l’Unité du masculin et du féminin”.