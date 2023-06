Mon grand-père ce héros…

Désir fulgurant

René-Franz Préclaire était un homme sensible, déterminé, passionné. Dès l’entame du récit, on le voit prostré au milieu d’un champ de bataille dévasté, un cadavre à ses pieds et lui-même couvert de sang et de boue, ruisselant de douleur et de rage. Il a le genou gauche blessé par des éclats de bombe et claudiquera sa vie durant tout en s’acharnant, les recommencements succédant aux échecs, à marcher le plus normalement possible et à remonter à cheval en dépit d’insupportables souffrances.

À partir de là et de son retour au combat en 1917, on le suit, dans ses batailles, ses missions, ses avancées, ses nominations, ses complicités avec les chevaux… ses amours. C’est le deuxième volet, plus lumineux, de son parcours. Durant une mise en repos de trois mois, il gagne la Côte d'Azur et se retrouve ébloui par une femme qu’il distingue immédiatement des autres. Elle habite une somptueuse maison à Cannes, est vicomtesse, s’appelle Marie-Thérèse et s’habille chez de grands couturiers. Le désir qu’ils ont l’un de l’autre est fulgurant. Il l’épousera et ils deviendront parents d’une petite fille, la mère de l’auteur. Leurs souvenirs les plus sombres se mêleront pour dire les bouleversements des guerres.

A priori, cette histoire assez intime semble ne pas concerner le lecteur. Il est pourtant évident qu'elle attache par une émotion toujours perceptible, par son expressionnisme dans des faits et des horreurs qui se répercutent malheureusement très au-delà du temps évoqué et par une histoire personnelle qui en raconte beaucoup d'autres. Ce pourquoi "elle vaut d'être répétée en temps de paix". Les descriptions minutieuses et répétitives, l'énumération suivie des affectations, promotions, exploits… s'avèrent pourtant fastidieuses à la longue, occultant la percée d'une vérité plus intérieure du personnage sondé.

--> ★ ★ Le cavalier de Saumur | Roman | Florian Préclaire | Actes Sud, 176 pp. Prix 19 €

EXTRAIT

"Marie-Thérèse, dans un déshabillé de satin Maggy Rouff… tient à la main le cahier de tes poèmes que je tiens dans mes mains."