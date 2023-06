Dans "Proies", Andrée A. Michaud raconte comment l’insouciance de trois adolescents s'est retrouvée fracassée

Ils ont seize ans, et la fraîche insouciance de cet âge encore adolescent. Ce 18 août, Judith, Abigail et Alexandre, amis depuis l'enfance, partent pour cinq jours camper dans la forêt, non loin de Rivière-Brûlée. "Un coin de pays que les gens des environs avaient fait leur, ainsi qu'on fait sienne une maison, une montagne, une prairie dans laquelle on peut se reconnaître et avoir l'impression de toucher la matière qui nous constitue." Dès leur installation pourtant, tous ont la dérangeante sensation d'une présence malveillante. D'ailleurs, de retour d'une baignade, ils sentent que, si rien dans leurs affaires n'a bougé, tout leur paraît néanmoins différent. Plus sensible que les autres, Judith éprouve le pressentiment "que ni elles ni ses amis ne reviendraient au village indemne".