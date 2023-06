De l’amour et du hasard… et des applis

Mais le personnage principal, un quinqua qui s’interroge sur le sens de la vie, surtout de "sa" vie, avait une gouaille, un sens de l’humour, parfois de l’autodérision qui le plantait dans le cercle restreint des HPS, les personnages à haut potentiel de sympathie.

Deux ans plus tard, Manu Boisteau remet le couvert avec un récit de 200 pages drôlement bien ficelé dans lequel son personnage, toujours quinqua, tente de se lancer dans son deuxième roman après une première publication qui fut loin de rencontrer le succès. "C'est moins nombriliste que le premier", explique sérieusement l'auteur. Les apparences, c'est bien connu, son souvent trompeuses.

Titre de ce nouvel opus De l'amour… et du hasard. Il fallait oser marcher sur les traces de Marivaux. Manu Boisteau assume. Son marivaudage 2.0 est une belle réussite. Son héros a conservé son sens de la repartie et de la petite formule qui fait mouche. Il est drôle, attachant et cherche l'inspiration tout en guettant l'âme sœur sur les réseaux sociaux avec son lot de quiproquos, de petites lâchetés, de rencontres étonnantes, sans oublier le personnage du psy, pas omniprésent, mais très marquant.

Question de sens

"Ce n'est pas original, mais quand j'ai commencé la première BD, j'approchais de la cinquantaine avec les constatations et les questions qui accompagnent souvent ce cap. Qu'est-ce que je fous ? Je gagne ma vie, je fais un boulot que j'aime mais qui ne me donne peut-être plus toute la satisfaction que je voudrais. Mais surtout, quel sens donner à cette situation ? C'est le type de questionnement qui pousse beaucoup de gens à quitter des emplois stables, bien rémunérés, dans des secteurs comme la finance pour devenir artisans ou monter des commerces solidaires. Moi, j'ai eu envie de faire de la BD adulte", poursuit Manu Boisteau.

Ce nouvel opus peut être vu comme une suite quelques années plus tard du premier album même si les deux tomes peuvent se lire indépendamment avec une belle panoplie d’acteurs qui reviennent dans les deux récits. Le plus souvent des seconds rôles que l’auteur parvient à faire vivre avec une belle énergie et une interaction naturelle avec le "héros".

Un personnage central qui ne peut évidemment cacher sa filiation avec l'auteur et inversement. "Évidemment, on est dans l'autofiction. Le personnage me ressemble, même physiquement. On a vécu pas mal d'événements similaires. Mais ça reste une parodie, les curseurs sont bien poussés pour aboutir à des scènes comiques."

Un humour qui fait souvent mouche, tant les petites phrases assassines du héros sont "caustiques" et les situations vraiment drôles. Il y a du Woody Allen chez ce petit bonhomme qui se livre sans trop de souci et qui découvre les méandres des réseaux sociaux. "Comme le personnage et comme beaucoup, je suis passé par des applis quand j'étais en recherche d'une relation amoureuse. Ça devient vite obsessionnel et très chronophage alors que ça devrait être un outil plutôt utile à une époque où on ne se rencontre plus dans la rue ou à une terrasse de café", poursuit Manu Boisteau qui enchaîne "On voit assez vite les limites de ces algorithmes qui vous mettent en relation avec des gens censés avoir les mêmes centres d'intérêt, cherchant à vous maintenir dans votre petit microcosme. Il n'y a plus rien de magique, les différences qui font le sel d'une rencontre sont exclues. En fait, avec ces applis, je me suis surtout fait de bonnes copines. C'est pas mal non plus."

--> ★ ★ ★ ★ De l'amour et du hasard | Bande dessinée | Manu Boisteau, Casterman, 200 pp. 26€, numérique 18 €