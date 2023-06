Que les spécialistes de Haendel se rassurent : cette cantate imaginaire existe mais sous le titre de l’air d’ouverture, “Echeggiate, Festiggiate, Numi eterni”, HWV 119, composée en 1711 et célébrant le traité de paix survenu entre la couronne britannique et les Habsbourg. À défaut d’en avoir retrouvé les parties manquantes, Dominique Corbiau l’a étoffée avec des sinfonias et des airs empruntés à d’autres cantates ou opéras de Haendel (Rinaldo, Amadigi, Alcina, etc.) et le résultat est bluffant, tant par l’enchaînement des tonalités que par la dynamique générale de la pièce.

Magnifique quatuor vocal

Quatre chanteurs incarnant respectivement Jupiter (Dominique Corbiau, contre-ténor et direction musicale), Minerve (Elise Gäbele, soprano), Junon (Aveline Monnoyer, mezzo) et Mercure (Gregory Decerf, baryton), et la Camerata Sferica – deux violons, violoncelle, théorbe et clavecin – donnaient vie à cette recréation. Pas de mise en espace mais une belle unité visuelle grâce aux costumes stylisés de Sylvie de Selva – un même brocart noir et or intervenant dans les tenues de soirée des quatre solistes. Voilà pour le théâtre, assez réduit, qui gagnera probablement en impact lorsque les chanteurs seront libérés de leur partition… D’autant que, vocalement, le quatuor est magnifique : aux côtés du contreténor, au timbre riche et lumineux, Aveline Monnoyer – qui a beaucoup chanté en duo avec lui – fait valoir une voix “sœur”, mais plus fine (plus “féminine”) et plus ductile, et l’incroyable Elise Gäbele leur offre un contrepoint éclatant, avec des vocalises virevoltantes et brillantes jusque dans le suraigu, musicalité, style et naturel en appui. Très musicien mais manquant parfois d’assise dans le grave, Gregory Decerf n’en tient pas moins sa partie avec assurance (et même charme). Prochaine représentation à Vichy, en espérant une tournée en Belgique.

Chanter les fleurs

Dans le CD qui sort simultanément (***), Dominique Corbiau et son ensemble convoquent Porpora, Bononcini et Mancini, dans des cantates de type “pastoral”, qui sont autant d’heureuses découvertes. Avec, pour centre de gravité, le talent singulier du contre-ténor belge. Outre le soin apporté au texte, on y retrouve les qualités d’une voix rare, belle sur toute l’étendue de la tessiture, aux aigus souples et bien conduits, au lyrisme vaguement mélancolique… Quelques pièces instrumentales enrichissent l’enregistrement, dont la Sonate n° 1 pour violoncelle et clavecin de Scarlatti (Edouard Catalan et Raphaël Collignon) et un extrait de la Sonate n° 8 pour luth et théorbe de Zamboni (Pieter Theuns et Fabrice Holvoet). Paru chez Sonamusica.

