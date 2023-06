Les enfances sacrifiées mais prometteuses de John Lennon et de Joséphine Baker

Très vite, les poings serrés, John aura pressenti qu’une âme d’artiste grandissait en lui. Ce sont surtout, dans un premier temps, le dessin et la poésie qui l’attirent. Il se heurtera souvent au mur de l’incompréhension des adultes. Peu à peu, la musique s’insinue dans son existence, entre autres grâce à sa mère qui aimait danser avec lui.

Morts tragiques

Après avoir entendu le jeune garçon jouer de l’harmonica dans son bus, un chauffeur lui offrit le magnifique instrument initialement destiné à son fils. Julia lui apprendra à jouer du banjo et lui achètera sa première guitare. En 1958, elle est mortellement chauffée par une voiture. John Lennon en souffrira jusqu’à sa mort tragique, elle aussi, à l’âge de 40 ans. Emmanuel Bourdier, qui porte ce texte en lui depuis longtemps, emprunte le ton carrollien pour colorer son récit, au risque parfois de le rendre confus là où l’économie de mots aurait suffi mais ce court roman n’en est pas moins touchant et édifiant.

L’énergie de Joséphine Baker

"Joséphine Baker, une danseuse libre" de Sylvie Misslin et Charlotte Molas (Amaterra)

L’enfance de Joséphine Baker (Saint-Louis, 1906 - Paris, 1975) ne fut pas rose non plus même si, toute petite déjà, Freda Josephine McDonald surnommée Tumpie attire l’attention des passants tant sa danse est déchaînée. Consciente de son succès, elle force le trait, au point que le trompettiste accélère la cadence. Nous sommes à Saint-Louis, dans le Missouri, en 1912. Sa mère Carrie, blanchisseuse, ne sait plus comment nourrir ses quatre enfants et trouve une place de bonne pour Tumpie, 7 ans, et de l’énergie à revendre. Joséphine sera employée chez les Blancs qui la traitent durement. Elle finit par retourner dans sa famille. En ville, la situation est tendue. Des émeutes éclatent.

Serveuse dans un bar, elle ne peut s’empêcher de se déhancher. Séduit par son énergie, le directeur lui propose de monter sur scène. Elle le suivra en tournée. Elle n’a pas 15 ans. Elle rencontre un certain Willy Baker, l’épouse puis s’ennuie avec lui.

Une grande dame et résistante

Elle deviendra costumière, rêvera en caressant les plumes d'autruche des danseuses jusqu'à ce que l'une d'elles tombe enceinte. Joséphine connaît les numéros par cœur et saisit sa chance. Sa drôlerie remporte immédiatement l'adhésion du public et de la presse. Cap ensuite sur Broadway puis Paris, pour la Revue nègre avec Sydney Bechet… Son corps souple, sa coupe à la garçonne séduisent le public, friand d'exotisme… On connaît la suite, dont les services rendus à la France pendant la Seconde Guerre mondiale et les tournées organisées en fonction de ses missions.

Derrière ses allures fantaisistes, Joséphine Baker mènera plusieurs combats de front, adoptera des enfants de tous continents, défendra les droits des Noirs… Une telle destinée valait bien un album chez Amattera. Ample et cubiste, celui-ci raconte à merveille, la femme, la chanteuse, la danseuse hors pair, en harmonie avec le jazz qui l’aura accompagnée toute sa vie.

--> ★ ★ John | Roman | Emmanuel Bourdier | Flammarion jeunesse, 200 pp., 13 €. Dès 10 ans.

--> ★ ★ ★ Joséphine Baker, une danseuse libre | Album | Sylvie Misslin et Charlotte Molas | Amaterra | 46 pp., 18 €. Dès 8 ans.