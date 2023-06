"Sauveur & fils", la feel good série de Marie-Aude Murail qui se savoure comme un ti-punch

Kaléidoscope de la société à travers les mots et maux des patients, Sauveur&fils est à la littérature jeunesse ce que En thérapie est aux séries télévisées. Ayant une longueur d’avance, Marie-Aude Murail s’est d’ailleurs nourrie de la série américaine In Treatement (2008) de Rodrigo Garcia, elle-même inspirée de la série israélienne BeTipul adaptée par Éric Toledano et Olivier Nakache pour En thérapie (2021). Comme pour ces séries, on retrouve chez Sauveur&fils les patients de semaine en semaine dans le cabinet d’un thérapeute talentueux, empathique et manifestement plus doué pour aider les autres que pour gérer sa vie privée.

À la limite du burn-out

Nous revoici donc au 12 rue des Merlins, qui s’est bien rempli depuis la première saison (2016) et dont chaque mètre carré est exploité. Souvenez-vous. Au début, Sauveur Saint-Yves, veuf, vivait seul avec son fils Lazare, le bien nommé. Mais la paroi est poreuse entre le cabinet de Sauveur et son habitation privée. Homme au grand cœur, il ne peut rester insensible à la détresse des uns et des autres et franchit parfois le Rubicon. Sans oublier l’éternelle présence des hamsters, qui ne se contentent pas de faire de la figuration sur chacune des couvertures. L’amour croisera aussi la route de Sauveur, bien décidé à ne pas laisser passer cette deuxième chance malgré toute la complexité d’une vie de famille recomposée. Résultat, les enfants, naturels ou adoptés, doivent partager leur chambre, un cododo s’incruste dans la chambre parentale et Gabin, Paul, Grégoire, Alice, Lazare, Louise, Sauveur et Léo tentent de cohabiter tant bien que mal.

Pendant ce temps, dans le cabinet de Sauveur, on recroise des anciens patients, tels Blandine et Margaux, tiraillées entre leurs parents, Ella, devenu Elliot – Marie-Aude Murail s’étant intéressée à la question du genre depuis belle lurette -, ou de nouveaux patients, comme une jeune prof à la limite du burn-out et Alma à deux doigts de lâcher son groupe de parole d’hommes violents.

Entre Covid, antispécisme, harcèlement vis-à-vis des jeunes filles, voici une saison, coécrite avec sa fille Constance Robert-Murail, qui se lit et se savoure comme un ti-punch, si cher à Sauveur, et qui se quitte à regret.

”Sauveur & fils, saison 7”, Marie-Aude Murail et Constance Robert-Murail, L’école des loisirs, collection M + (320 pp., 17,50€ ; version numérique 13€). Dès 12 ans.