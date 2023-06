”Cela demande une liberté folle de s’autoriser à regarder, et de n’attendre de validation de personne”

Ca a l'air doux comme un petit animal, cette famille d'oeuvres qui compose Bise, la seconde expo qu’il a imaginée pour la bruxelloise Verrière Hermès – et dont il est le commissaire depuis le début de l'année –, même si lui parle pour commencer, d'une arène. Une arène habitée de drôles de bêtes.

Ladite expo, Bise d’Anne Marie Laureys (1962), s’ouvre quelques heures plus tard, ce jour-là, mais il tient à nous montrer “la cuisine interne” du montage. Les œuvres de l’artiste céramiste belge ont l’air en sommeil, gentiment placées en rond, laissant juste de quoi au visiteur pour pénétrer au coeur du rassemblement. 24 oeuvres au total, comme une ronde d’heures, la 25e heure se pose sur un Rodin, que l'on peut considérer comme un invité de “ce solo augmenté”, qui place les œuvres d’Anne Marie Laureys du côté de la sculpture, non du côté de la céramique – même si, pour Joël Riff, il n’y a pas de frontière qui vaille entre les arts plastiques et les arts appliqués.

Joel Riff a 38 ans bientôt ; un regard clair qui porte loin et qui fixe tout, un regard qu’il s'est fait tout seul, sans demander à personne. Né dans un milieu qui n’avait rien à voir avec l’art, ni de près, ni de loin, il décide, il y a fort longtemps, que pour lui, ce serait l’école Duperré – école parisienne d’arts appliqués – ou rien ! Ce fut Duperré, donc. Rapidement, il développe cette irrémédiable envie de partager les choses et la vie dans une certaine “horizontalité” : on entend ici une “non-hiérarchie” face à l’art. Un droit de tous à regarder sans s’inquiéter de sa légitimité. Et, donc, aussi, pas gêné par les poncifs intellectualisants du moment, il n'a rien contre un art qui serait beau à regarder. ”Je n’ai aucun souci avec le joli. Pourquoi s’en empêcher ?” Et si lui-même ne dort pas avec de l’art sur sa table de nuit, il concède volontiers que l’art fait du bien dans la vie. Et mérite d’être partagé. Conversation dans l’arène.

"Bise", à Verrière Hermès, les oeuvres d'Anne Marie laureys toute en rond. ©ISABELLE_ARTHUIS

Racontez-nous : vous devenez le commissaire de la Verrière Hermès, qu’est-ce que vous comptez y faire ?

Le programme de la Fondation d'entreprise Hermès pour la Verrière est l’occasion d’être manifeste sur ce qu'est un travail de commissariat, à commencer par le fait de ne pas faire semblant d’être ailleurs : on vit quelque part, chaque lieu a ses spécificités. J’aime également rappeler que mon métier, c’est, avant tout, de montrer ! J’ai envie de mettre tout le monde à l’aise en disant : “Allez, on regarde. On ouvre les yeux, et on observe chaque détail. ”

Vous nous faites visiter votre seconde expo, “Bise”, d’Anne Marie Laureys. Comment choisit-on de montrer ceci, plutôt que cela à son public ?

C’est lié à une formation dans les arts appliqués, et c’est ma focale : le commissariat n’est pas une signature sans réalité. Il y a une commande, une destination, une audience, un désir. Et les expositions à la Verrière nous permettent d’affirmer cela. Vous l’observez avec Anne Marie Laureys. D’abord, la réalité de son travail, époustouflant. Et puis le soclage, nu et frontal. Ce sont les socles de son atelier ; on est loin du socle immaculé qui fait semblant de ne pas exister. C’est précieux de permettre au public de voir la réalité de l’atelier de l’artiste.

Et quand Anne Marie Laureys dit : “Pour moi, la sculpture, c’est Rodin”, je me dis : “Montrons Rodin, et au public de faire les liens !”. En tant que commissaire, je n’ai pas de plaisir particulier à commenter ; je fais confiance aux personnes pour regarder.

Anne Marie Laureys, "Sister Brainstorm", 2018. ©Peter Claeys

La Verrière vous oblige à vous poser la question du public. Qui entre, qui ose traverser le magasin, qui arrive jusqu’à vous ? Ce sont des questions que vous avez dû vous poser…

En permanence. Lors de la première exposition ( en février-avril 2023, NrlR), j’ai été heureux de constater une relative diversité au vernissage. Je dirai 400 personnes d’après la police, 500 d’après les organiseurs (rires) , [selon le langage médiatique lors des manifestations en France, NdlR] . Certains après-midi, la médiatrice me fait part de plus d’une centaine de personnes en visite. La forme d’intimidation qu’on pouvait peut-être craindre quand on ne connaît pas encore l’endroit passe désormais pour une expérience inédite.

guillement "En tant que commissaire, je n’ai pas de plaisir particulier à commenter ; je fais confiance aux personnes pour regarder".

Que cherchez-vous à obtenir comme effet, lorsque vous invitez un artiste dans un lieu comme celui-ci ? Que voulez-vous créer comme réaction chez celui qui regarde ?

Je n’ai pas d’intention sur l’effet, et je crois que ça ne m’intéresse pas beaucoup. Pour moi, il y a des évidences ou des urgences, que je perçois. Pourquoi ceci ou cela n’est pas montré ? Et mon travail, c’est de montrer.

Vous parlez de l’utilité de montrer ce que vous estimez être “des urgences” ? Quelles sont les urgences du moment ?

Mes réponses ne vont pas être liées à ce que je répondrai dans un autre contexte. La vraie urgence, selon moi, c’est juste d’ouvrir les yeux. Je propose des pistes, mais de manière générale, je pense qu’il ne faut pas tellement savoir regarder, et d’ailleurs, je suis méfiant vis-à-vis de cette idée qu’il faudrait regarder comme ceci ou comme cela ; il faut plutôt se permettre.

En fait, cela demande une liberté folle de s’autoriser à regarder, et de n’attendre de validation de personne. Je cherche à mettre en place à la Verrière, une disposition, un climat, pour se sentir à l’aise, de regarder.

Qui vous a donné la liberté de regarder sans vous sentir jugé ?

J’ai été formé dans un contexte d’arts appliqués, à l’école Duperré, à Paris. Le premier jour, l’équipe pédagogique nous dit : “Vous ne pouvez pas être déconnectés du monde, et la manière d’agir, c’est d’ouvrir les yeux, aller voir toutes les expositions” . On est le 27 septembre 2004,10 h, et je commence à aller dans une première galerie, et puis rayer, comme une liste de course, ce que je dois voir. Quelques mois plus tard, je suis convoqué par cette équipe qui me dit : “Quelqu’un nous a sorti, en cours, une référence insensée. D’où ça sort ? Ça va pas, de faire ce qu’on a demandé ?”

Regarder l’art, c’est quelque chose qui avait déjà lieu dans votre famille ?

Pas du tout. Mon père était plâtrier, il crépit des maisons ; et ma mère était secrétaire administrative, elle donnait des bourses à mes copains étudiants.

Mais ils ont été d’accord pour que vous alliez jusqu’à cette école d’arts appliqués ?

Ils m’ont d’ailleurs beaucoup soutenu. Ce sont des personnes qui n’ont pas fait d’études supérieures, ils ont toujours eu une grande fierté que leurs enfants aillent dans ces directions. Je pense que mon père ne comprenait rien du tout à ce que je faisais, mais il sentait qu’il se passait quelque chose, et qu’il fallait me soutenir.

Et, donc, je vous raconte cette scène même si je n’aime pas beaucoup quand des éléments biographiques viennent se glisser dans les récits. J’étais récemment commissaire invité d’une exposition à Strasbourg, à proximité de ma famille alsacienne. Et mon père allait voir la première exposition de sa vie, dont j’assurais le commissariat. Je le vois rentrer, mais il ne sait pas du tout où regarder. Personne ne lui a appris ce qu’il fallait voir. Il a tout regardé, et ça tombe bien : tout était pensé pour être regardé.

Et je me suis dit : “Wow ! voilà donc une forme de validation des intuitions que j’ai pu avoir, de cette grande 'horizontalité'"... Pourquoi se contraindre à ne regarder que d’une seule manière, ou d’un certain point de vue, en particulier ? Il ne faut pas être un expert pour regarder ce qui est face à nous… Je suis contre cette idée, et je pense que cultiver cette idée, c’est éloigner le public.

Quand vous faites une expo, avez-vous la nécessité que ce que les gens regardent puisse leur servir lorsqu’ils sortent de l’expo ? Pensez-vous qu’il existe une utilité de l’art pour comprendre la vie quotidienne la plus triviale ?

Je ne sais pas si je me suis jamais imaginé donner des outils pour comprendre ou faire comprendre. Mais je pense que si le public vit une expérience forte sur le terrain, c’est déjà beaucoup. Et qu’ensuite, après la visite, cela revienne, sous d’autres formes… Je n’ai pas d’intentions. Je n’ai pas envie d’attendre pour qu’il se passe quelque chose, je crois vraiment à l’expérience.

Anne-Marie Laureys, Sister Brainstorm, 2018. ©Peter Claes

Vous n’avez pas l’ambition de faire de l’art quelque chose qui expliquerait notre monde ou notre actualité ?

D’autres personnes travaillent à ça, je célèbre plutôt le moment. La publication qui accompagne l’exposition, par exemple, n’est pas pensée comme un commentaire des œuvres. C’est un morceau de la Verrière. Et pour les différentes personnes qui n’ont pas le temps ou l’opportunité de visiter l’exposition, je ne tenais pas non plus à les en exclure. À travers ce livret [qui est pensé comme un roman, NdlR], c’est une publication que quelqu’un peut vous offrir, et qui fait participer… C’est, pour moi, un outil de médiation.

--> "Bise", d'Anne Marie Laureys, à la Verrière Hermès, à Bruxelles. jusqu'au29 juillet. Infos : https://www.fondationdentreprisehermes.org