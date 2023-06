Fanny Ruwet : “Voir un psy ça devrait être la base pour arriver à vivre ensemble”

Si elle est surtout connue pour le stand-up, la jeune femme de 28 ans est une touche-à-tout qui fait les choses pour s’amuser. Podcast, radio, cinéma, et dernièrement littérature. Interview.

Comment est venue l’idée de ce roman ?

C’est l’Iconoclaste qui est venu me chercher pour rédiger un roman. Ce sont les premiers qui me proposaient vraiment de faire ce que je voulais en fiction, ça pouvait être drôle, ça pouvait ne pas l’être. J’avais déjà eu quelques propositions, mais c’était toujours des demandes pour des trucs de blagues, des recueils de chroniques. Ça, ça me saoule, c'est un peu facile. J’ai réfléchi parce que la littérature m’a toujours passionnée, j’ai toujours beaucoup lu. Mais, pour moi, c’était pour les grands. Il faut un sacré ego pour se lancer là-dedans…

Pourquoi ce sujet ?

J’ai commencé à leur parler de deux ou trois idées et très vite celle de Nour est arrivée. Quand j’étais ado, j’ai rencontré Nour sur Internet, on a commencé à parler, et puis on s’est perdus de vue. Je savais que cette histoire était bizarre, je savais que j’en ferais quelque chose un jour, mais je ne savais pas quand et comment. Je me suis dit que c’était peut-être le moment de creuser. C’est à ce moment-là aussi que j’en ai parlé à Max (protagoniste du roman NdlR), qui m’a chauffée sur l’enquête. Comme c’était une période où j’avais beaucoup de temps parce que c’était le confinement, tout s’est bien imbriqué.

Le livre parle de la période ingrate que peut être l’adolescence, d’exclusion et de solitude. Est-ce que vous vous sentez à votre place aujourd’hui ?

Vachement plus, oui. Depuis que je suis arrivée à Bruxelles, il y a dix ans quasiment, et que j’ai commencé des études supérieures avec des gens qui partageaient des intérêts communs aux miens. L’adolescence, c’est vraiment horrible. Tu dois apprendre des trucs que tu n’as pas choisis huit heures par jour alors que ton corps est en feu. Pendant six ans, tu es obligé de rester avec des gens que tu n’as pas choisis, avec qui tu n’as rien en commun pour certains. Maintenant j'ai que des copains autour de moi, qui font le même taff. Je me sens vraiment à ma place parce que j’ai l’impression que les gens comprennent un peu plus, j’ai l’impression de faire des trucs qui m’intéressent et qui intéressent d’autres gens.

À quel point le récit est-il autobiographique ?

Il y a beaucoup, beaucoup de choses vraies. Il y en a quelques-unes qui sont fausses. Mais justement j’aime bien le flou. Personne ne sait ce qui est vrai, personne ne sait ce qui est faux. Les gens se font leur idée.

Comme dans le roman, souffrez-vous toujours de dépression ?

Aujourd’hui je suis sous antidépresseurs donc c’est un peu plus géré. Mais lors de certaines phases, ce n’est pas évident. Le roman, je l’ai écrit en me basant sur une époque où je ne comprenais pas encore trop ce qui m’arrivait. Je pensais que c’était ça la vie. Je pensais que c’était normal et que tout le monde ressentait ça et qu’il fallait passer par là. En fait non. Maintenant ça va beaucoup mieux. Des fois je suis fort triste, dès fois pas, je dirais que c’est normal.

Le tabou se lève un petit peu sur la santé mentale. Selon vous, tout le monde devrait aller chez le psy. Pourquoi est-ce important ?

Ça devrait être la base. Quand on y pense, c’est quand même fou : on est 8 milliards et on doit vivre ensemble. Ben non hein. C’est complètement zinzin de devoir essayer de se comprendre soi, de devoir comprendre les autres, de devoir faire avec les gens qu’on n’aime pas, devoir faire avec les gens qu’on aime, et devoir gérer tellement d’émotions différentes. Je trouve que s’entourer de gens dont c’est le métier, qui vont nous aider à comprendre d’où viennent nos réactions, d’où viennent nos insécurités, ça devrait être la base pour arriver à vivre ensemble.

L’humour est-il une forme de thérapie ?

Je n’ai pas l’impression… Peut-être que ça m’aide dans le sens où ça m’oblige à aller gratter dans des trucs. Ça me permet de voir les problèmes des fois, mais pas de les régler. Mais, au moins, ce sont des bonnes pistes pour gérer ça après.

Le titre de votre roman a-t-il été choisi en vue d’en faire un épisode de votre podcast “Imagine ça parle de ça” ?

(Elle rit). Je n’y ai même pas pensé. C’est quelqu’un qui m’a dit après la sortie du livre “Quand est-ce que tu fais un épisode là-dessus ?”. C’est vrai qu’il y a moyen de faire des trucs très marrants. Ça tombe bien.

Ca pourrait se faire ?

On a envisagé d’en faire un à un moment, mais toutes les idées qu’on avait tenaient en deux phrases, pendant trois minutes, donc je ne sais pas.

En ce moment, vous jouez au Kings of Comedy Club. Est-ce qu’un deuxième spectacle est en préparation ?

Je ne sais pas. J’ai un peu de nouveau matériel mais, pour l’instant, je n’ai pas l’impression que ça donne un spectacle. Je me force à écrire, on avance et on verra. À mon avis, ce sera plus l’année prochaine que j’aurai un truc vraiment solide. Donc c’est plus pour m’amuser, faire des blagues avec les copains.

On dit toujours que la deuxième œuvre est la plus dure. Est-ce que vous appréhendez ça ?

Je n’y pense pas trop dans ces termes-là. Mais oui, c’est dur de ne pas tomber dans la facilité, de ne pas refaire un peu la même chose. Pour l’instant, j’ai une heure de matos mais ça ne me semble pas assez intéressant pour en faire un spectacle, c’est trop similaire à ce que j’avais fait avant. J’ai envie de proposer un truc nouveau où les gens se disent “c’est vraiment un step au-dessus”. Il faut que ça mûrisse. Il faut que je m’emmerde un petit peu et que ça macère.

Avez-vous envie de parler de nouveaux sujets ?

Disons que j’ai des idées… Je sais que tout va faire sens à un moment mais, pour l’instant, j’ai juste des bribes. Je ne sais pas encore exactement comment les articuler. J’aimerais notamment parler des rapports à la drogue, à l’alcool, du fait qu’on fait quand même beaucoup de choses pour ne pas être là, pour être flous. Je trouve ça assez fascinant, j’aimerais bien développer là-dessus.

Quelles sont vos inspirations ?

Pour l’instant, je ne regarde pas énormément d’humour. J’en regardais beaucoup plus avant… Je vais plus aller puiser des ambiances, des réflexions… Ça peut être à la fois au théâtre ou dans des séries ou dans des livres, mais assez peu dans l’humour. Avec le roman, je pense que j’avais besoin de prendre du recul. Faire des choses qui ne sont pas marrantes aussi, sinon quand tu fais trop de blagues, t’es un peu matrixé. Si tout doit être marrant, des fois ça fait que t’es moins subtil.

Fanny Ruwet chroniqueuse humoriste auteur ©Jean Luc Flemal

Comment on vient à faire du stand-up ?

Je ne l’explique pas encore tout à fait. C’était une période où je ne prenais pas encore d'antidépresseurs et c’était vraiment compliqué. Pendant six mois, je ne savais vraiment pas quoi faire de ma vie, je tournais en rond. Je me suis dit qu’il fallait que j’essaye de mettre des nouveaux trucs dans ma vie. J’ai commencé à faire de la boxe, c’était super. J’ai fait une scène ouverte une fois, juste pour ressentir un truc fort. C’était marrant. J’ai voulu faire ça une deuxième fois pour m’améliorer, puis une troisième fois, puis une quatrième… ça va très vite.

Vous parlez beaucoup de malaise social. Pourquoi est-ce une chose qui vous fascine tant ?

C’est plus une étiquette qu’on m’a collée. La première vidéo que j’ai faite et qui a bien marché, c’était sur le malaise. Mais c’est 2 minutes 30 sur mon spectacle. Maintenant, c’est vrai que j’aime assez bien. Ça me fait rire que les gens soient vite choqués, vite mal à l’aise pour des choses qui n’en valent pas toujours la peine, et je ne comprends pas. Moi, ça me fait rire de jouer avec ça et d’aller appuyer là où ils vont se dire “je ne peux pas rire et en même temps c’est marrant”. Ou alors ils rigolent parce qu’il faut qu’il se passe quelque chose. C’est marrant cette frontière cheloue. Mais j’ai l’impression que je suis beaucoup moins là-dedans qu’avant.

Cela fait trois ans que vous avez une chronique sur France Inter. Préférez-vous la scène ou la radio ?

La scène. Il y a un peu un truc amour-haine avec la radio. Par exemple, demain j’ai une chronique, aujourd’hui je déteste ma vie. Puis demain quand ce sera passé, je me dirai que c’était quand même cool. Il y a ce truc de “je dois le faire pour demain.” Là ça va, elle est quasi finie, mais des fois je m’y prends trop tard et donc c’est comme étudier en last minute pour un examen. Tu te détestes puis, quand c’est passé, ça va. C’est surtout cet aspect one shot que je n’aime pas trop, ça doit être drôle la première fois. La scène, tu essayes, tu améliores, tu changes… c’est beaucoup plus fluide.

Avez-vous été surprise que l’émission de Charline Vanhoenacker passe en hebdomadaire ?

Oui de ouf. Je ne comprends pas la logique. Je suppose qu’il y a une stratégie derrière. Mais c’est une émission qui marche méga bien, c’est une des têtes de gondole de la chaîne… Donc c’est assez étonnant.

Avez-vous envisagé d’emménager à Paris ?

À un moment la question s’est posée puisqu’Inter m’avait proposé une quotidienne à la base. Mais non, ça sent trop le pipi. Je n’aime pas cette ville. Enfin, j’adore ce qu’il y a dedans, j’adore y passer du temps parfois, mais y vivre, quelle angoisse. Dans 13 mètres carrés, les gens sont trop stressés. Ça ne fait aucun sens. Tandis qu’ici (à Bruxelles, NdlR) c’est chouette, tout le monde est gentil, c’est chill.

Vous détestez voyager pourtant. Pas trop pénibles ces trajets ?

Paris ça va, c’est 1h20. Ça ne me dérange pas de voyager si c’est pour aller faire un truc à un endroit. Mais aller en vacances, ça me saoule. À ce moment-là je reste chez moi. C’est ça les vacances, tu es là et tu fais rien. Voyager juste pour voyager, ça ne m’intéresse pas.

La France est-elle un passage obligatoire dans une carrière en tant que Belge ?

Oui je crois, parce qu'on est quoi, 4 millions de francophones en Belgique ? L’humour n’est pas encore hyper installé. En plus, le problème avec la Belgique, c’est que souvent tu es considéré dans les médias que quand tu as percé en France. Avant ça, ils s’en foutent un peu. Je dirais que c’est un passage obligatoire, même s’il y en a qui peuvent faire toute une vie en Belgique. Des Taloche, Pirette, Laurence Bibot… Je pense qu’ils se sont un peu exportés à un moment, mais ils ne bougent pas énormément et pourtant ça marche très bien pour eux. Mais la France t’ouvre quand même énormément de portes. Si tu veux aller faire des projets, des séries, des formats courts, ce sont eux qui ont de l’argent parce qu’ici ça ne fait pas sens d’investir dans un truc à destination de 4 millions de francophones.

Et quel est le meilleur public entre le français et le belge ?

En fait, ils sont bien partout sauf à Paris. Paris c’est une tannée. Ou alors il faut vraiment que les gens viennent pour toi, sinon tu as l’impression qu’ils te rendent service en venant au spectacle. C’est genre “allez, fais-moi rire et après je vais dîner”. C’est très bizarre.

guillement Ca me bute que les gens puissent avoir envie de faire des gosses alors qu’on passe clairement sa vie d’adulte à essayer de se remettre de son enfance.

La maternité, c’est quelque chose qui vous angoisse toujours ?

Non, parce que, maintenant, je m’en moque. Je suis dans une optique où j’accepte tout à fait que je ne veuille pas d’enfant et je vois vraiment tout ce que je gagne en n’en ayant pas. Mon entourage n’est pas trop du genre à m’oppresser à ce sujet.

Les femmes qui ne veulent pas d’enfant sont parfois accusées d’égoïsme. Est-ce égoïste de vouloir des enfants ?

Moi je trouve ça méga égoïste de vouloir des enfants. Tu sais que tu vas potentiellement leur ruiner la vie. Je trouve que c’est égoïste de créer quelqu’un, surtout à l’heure actuelle, où tu le mets dans un monde qui va dans le mur. Ceux qui en veulent, ça peut être très beau, ça peut être très chouette. Mais moi je n’en veux pas.

Avez-vous d’autres envies ou projets ensuite ?

J’ai fait un court métrage, une fiction avec Mara Taquin, une comédienne trop forte. C’était très cool. Je sors de trois ans où j’ai beaucoup, beaucoup bossé, tous les projets sortent en même temps. Je suis en mode : mon job est fait. J’ai zéro idée de ce que je vais faire l’année prochaine. Je me laisse aller et je verrai bien. Je bosse beaucoup avec le Kings of Comedy aussi parce que j’ai racheté des parts. On organise toute la prochaine saison, on va en ouvrir un deuxième, ça prend beaucoup de temps. J’ai juste une petite lubie : commenter la Coupe du monde féminine cet été. C’est vraiment mon seul objectif actuel. Je vais essayer de faire ça au Kings, ça me ferait marrer.