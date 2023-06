”La Flûte enchantée” : tout s’éclaire enfin

Mille interprétations vertueuses ont déjà été données de tout ceci, généralement étayées par les symboles maçonniques qui unissaient les auteurs, mais rares sont les productions qui s’affranchissent des compensations de sens habituelles (et souvent inflatives) pour énoncer musique et livret tels quels.

Dernière étape de "La Flûte enchantée", l’épreuve de l’eau. A l’arrière, les deux prêtres. ©Hugo Segers

Scène de ménage chez les initiés

La mise en scène imaginée par Éric Gobin, lui-même chanteur et cofondateur du Midsummer Mozartiade Festival de Bruxelles, dans le cadre duquel l’opéra était donné ce vendredi et ce dimanche, y arrive pourtant. Et le résultat est lumineux. Avec une nuance de taille : sans changer un mot des dialogues, Sarastro – magnifiquement incarné par la basse Shadi Thorbey – quitte parfois le ton de la sagesse pour laisser poindre sa colère d’homme. Et l’on finira par comprendre qu’il est le père de Pamina (ce qui est conforme à la légende qui inspira le livret). Au terme des épreuves, les jeunes élus ne choisiront pas entre la Reine de la Nuit et Sarastro, mais s’en affranchiront pour aller fraternellement vers leurs pairs, Papageno et Papagena, des gens simples et ardents. Voilà le coup de théâtre.

Sur la scène du Théâtre des Galeries (repli des Martyrs durant les travaux), l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, dirigé par Gabriel Hollander, est placé à l’arrière des chanteurs. Aucun décor, sauf quelques pendrillons, et un voile qui servira à tous les effets de scène, soutenus par les lumières. Une excellente direction d’acteurs, partiellement chorégraphiée (les trois Dames chantant également les trois Knaben, y occupent une place prépondérante, souvent très drôle), des costumes raffinés et “actuels”, et une distribution de haut vol. On notera aussi le soin apporté à l’allemand parlé, de quoi valoriser le caractère de Singspiel – équivalent d’une comédie musicale – d’un opéra qui se voulait populaire et le fut.

Une excellente distribution

Côté Mozart, on saluera la direction de Gabriel Hollander, privilégiant les couleurs et la ligne dramatique, tout en regrettant l’absence de contact visuel direct entre le chef et les chanteurs, cause de certains décalages, notamment dans les ensembles trépidants des trois Dames-Knaben.

Quant à la distribution – où les solistes chantent aussi les parties de chœur –, elle bénéficie de deux duos jeunes et crédibles : le ténor João Terleira, Tamino, déjà apprécié l’an dernier dans La Finta, et la soprano Gianna Cañete Gallo, Pamina, vocalement sûre et excellente comédienne ; et le baryton basse Damien Pass, Papageno de référence, et la pulpeuse Papagena de Marion Bauwens. Depuis son contre fa, Morgane Heyse est une Reine de la Nuit séduisante et passionnée (Shadi Torbey en perd sa sérénité), Pauline Lebbe, Sonia Sheridan-Jacquelin et Aina Callaert forment un magistral trio à tout faire, entourées des excellents Mathis Van Cleynenbreugel (Monostatos), Kenny Ferreiea (premier prêtre) et Tom Bogaert (deuxième prêtre).