"Accrochages" de Charlotte Mendelson, une comédie familiale grisante et déjantée

Des enfants tourmentés

Nous faisons leur connaissance à la veille de l’exposition qui doit permettre à Ray, dont l’éphémère gloire n’est plus qu’un pâle souvenir, de susciter à nouveau l’intérêt du public et de la critique. La liste des invités a soigneusement été dressée, et les derniers préparatifs nécessitent la collaboration de tous. Réunis pour l’occasion, chacun des trois enfants arrive avec ses tourments. Né du premier mariage de Lucia, Patrick vivote dans une caravane parquée dans le jardin familial. Exilée à Edimbourg dans une vaine tentative d’exister loin de la toxicité ambiante, Jess est sur le point de rompre avec Martyn, tout en s’interrogeant : qui d’autre voudra d’elle ? La plus jeune et la préférée de Ray, Leah apparaît pleine de rage et totalement sous son emprise.

guillement Plus on est marié depuis longtemps, plus difficile est la vérité.

Avec un humour que seuls (serait-on tenté d’écrire) les Anglais manient avec autant d’hardiesse et de talent, Charlotte Mendelson (Londres, 1972) campe une situation explosive. Un cocktail de secrets de silences, d’esquives et de quiproquos se déploie dans une unité de lieu (la maison familiale, enjeu d’un héritage mal défini, qui tombe en décrépitude) et une unité de temps (un long week-end) qui accentuent la dramatisation, voire l’enfermement des membres de la famille Hanrahan lors de ce rendez-vous qui se transforme en piège et dont aucun ne sortira indemne.

Narcissisme écrasant

Le personnage central n'est cependant pas Ray, mais Lucia. À 54 ans, diminuée après un cancer du sein, elle admet qu'elle n'est pas heureuse, sans pour autant concéder l'évidence quant aux causes. Ses enfants ne vont pas bien, et elle ne peut qu'en porter la responsabilité. Pour la énième fois, Lucia adopte une position d'effacement, priant pour que le week-end soit une réussite, afin que Ray soit joyeux. "Comme ça, je pourrai être libre." Alors que la nervosité grandit au fil des heures, la galeriste qui défend les intérêts de Lucia cherche désespérément à la joindre : elle a une grande nouvelle à lui annoncer. Comment va réagir Lucia, qui admet en pointillé qu'elle "a gâché tant de temps, perdu tant d'idées" ?

Mêlant présent et souvenirs, Charlotte Mendelson, qui a été éditrice et est correspondante de la rubrique jardin pour le New Yorker, nous livre les pensées de ses personnages à l'exception notable de celles de Ray : son narcissisme est si écrasant, la tyrannie qu'il exerce sur eux si totale que leur territoire intérieur a besoin d'espace pour exister. Avec une énergie tirée en grande partie de la vivacité des dialogues, Accrochages (au double sens particulièrement approprié), meilleur roman de l'année pour The Times et The Guardian, verra tous les personnages confrontés à un point de non-retour, dans une atmosphère aussi électrique qu'acerbe. De quoi titiller notre curiosité et donner envie de découvrir les précédents titres de Charlotte Mendelson.

--> Charlotte Mendelson | Accrochages | roman | traduit de l'anglais par Caroline Bouet | Les Escales | 364 pp., version numérique 22,50 €