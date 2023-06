"Atteindre l'aube" de Diglee: quand défricher sa généalogie est libératoire

Sous la forme d’une lettre qu’elle lui adresse, l’autrice et illustratrice dresse un portrait de son aïeule qui, en creux et progressivement, va prendre des allures d’autoportrait. Née Josette en 1926, décédée en 2014, la sœur de sa grand-mère s’était choisi un autre prénom, Georgie, pour mieux écrire sa propre vie, et donc sa propre histoire. Pour autant, Diglee était loin de tout connaître de celle avec laquelle elle a toujours entretenu un lien privilégié.

Donner du sens

Images, souvenirs, lettres : Diglee a récupéré tous les documents qu'elle a pu concernant sa grand-tante et tenté de donner du sens à cet écheveau, de reconstruire le puzzle. D'où il ressort que Georgie a caché de sa vie bien plus qu'elle n'a montré - dont de profondes blessures. "Plus j'avance dans mon récit, plus je comprends les sous-textes de cette histoire, plus mon cheminement féministe m'éloigne de toi, de ma compréhension sensible de toi. Ça me chagrine et ça me perturbe. Je perds de vue ta force et ta lumière, et c'est comme si je soulevais bien malgré moi des voiles que j'aurais tant aimé garder baissés."

guillement Combien de livres, de films, font passer les histoires de domination et d’emprise pour des histoires d’amour ?

Pour tenter de comprendre, voire de donner du sens, Diglee se lance alors dans l’exploration de son arbre généalogique, note les correspondances, débusque les héritages. D’où il ressort que les femmes ont beaucoup souffert, et que les hommes, les amants, les pères ont des rôles troubles, parfois à la limite de l’inceste. Sous le vernis d’une apparence enviable mais en réalité biaisée, la passion, pour Georgie d’abord, pour Diglee ensuite, s’est révélée destructrice.

Une quête dont Diglee ignorait la nécessité comme l'issue

Après Ressac (récit d'une retraite dans une abbaye bretonne) et Je serai le feu (anthologie poétique subjective), publiés en marge de plusieurs romans pour ados et BD, Atteindre l'aube révèle une générosité et une authenticité portées par une écriture maîtrisée qui, par petites touches rythmées, compose un ensemble convaincant.

Dans cette quête dont elle ignorait la nécessité comme l'issue, Diglee a été entraînée par un mouvement qui va se révéler bienfaiteur. Pas à pas, de surprise en acceptation, c'est un nouveau chemin qui s'ouvre à elle, et lui permettra de réapprendre à aimer. Si difficile et douloureuse soit-elle, la vérité a des vertus inégalables. "Marcher sur tes pas m'a permis de te comprendre, et de me connaître. Je ne suis pas toi. Je défusionne. Je suis libre."

--> Diglee | Atteindre l'aube | récit | La Ville Brûle | 208 pp., 18 €