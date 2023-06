L’argent coula à flots pour enraciner l’Empire

Guerres = pillages

L'éminent historien fait à ce propos une percutante observation : "La déchristianisation de la France sous l'influence des Lumières et sous l'action de la Terreur a levé de nombreuses interdictions morales. Le catholicisme condamnait l'usure et la spéculation financière. Avec la perte de l'influence de l'Église, on peut désormais afficher son opulence sans crainte du péché. Le protestantisme, qui renaît sous l'Empire, traditionnellement libéré de ces contraintes, donne un nouvel essor à la banque. Plus d'interdits religieux donc à l'égard de l'argent" (p.177).

Les guerres de Napoléon vont de leur côté bouleverser l’économie française. Comme elles se déroulent sur le sol étranger, sauf en 1814, pillages et confiscations s’y livrent sans vergogne, par les généraux comme par les simples soldats. Nommé à la tête de l’Armée d’Italie (1796), Bonaparte enverra à Paris 15 millions de francs prélevé sur les villes et villages conquis, non sans se servir au passage. En 1805, le butin officiel des campagnes en Allemagne s’élève à 66 millions. Après sa défaite à Iéna, la Prusse se voit saignée de 474 millions entre 1806 et 1808. L’Autriche, battue à Wagram (1808), doit verser plus de 100 millions. Etc.

Ce sont quelque 6 000 personnes qui en bénéficient, des maréchaux (Ney, 728 000 F, Berthier, 600 000 F) aux officiers supérieurs (4 000 F). Mais aussi la famille impériale (Caroline, l’épouse de Murat, reçoit de son frère 900 000 F pour pouvoir acheter le palais de l’Elysée, l’ancienne résidence de la Pompadour). Mais aussi les ministres et autres grands dignitaires - ce qui n’empêchera pas Talleyrand de vendre ses services à des puissances étrangères (300 000 F en 1809 pour renseigner Vienne sur les mouvements de la Grande Armée !). Après lui, le ministre le plus riche fut celui de la Police, Fouché. À sa mort, sa fortune fut estimée environ 5 millions.

Pour le prestige de l’Empire

En contrepartie, l'Empereur exigeait des bénéficiaires de ses largesses qu'ils les dépensent. Il ne suffisait pas d'être riche, il fallait le montrer : "Le luxe sert le prestige de l'Empire, et fait travailler l'industrie et le commerce", estime Napoléon. Avec sa formidable érudition, Jean Tullard ne se contente pas d'expliquer comment on devenait riche sous l'Empire, il raconte comment les riches dépensaient leur argent.

Le choix de la demeure est évidemment essentiel pour avoir "pignon sur rue". Par ailleurs, les merveilles de l'orfèvrerie pour l'ornement de la table et de la joaillerie pour le parement des épouses ont contribué sans nul doute à l'épanouissement du style Empire. L'art de la table n'est pas en reste : si Napoléon est peu gourmet - un morceau de poulet, des pâtes, un peu de parmesan, un verre de chambertin coupé d'eau, constituent son ordinaire - il exige des gens fortunés qu'ils offrent des repas somptueux. Enfin, le vêtement joue un rôle essentiel dans l'étalement du luxe : des uniformes chamarrés devenus obligatoires aussi pour les sénateurs, les préfets, etc, aux toilettes des épouses et à leurs coiffures.

Et les 1 800 000 ouvriers ?

Ne s’enrichit, bien entendu, qu’une infime partie de la population française. Selon la Statistique industrielle de 1811, il y avait alors 1 800 000 ouvriers en France, sans compter les femmes et les enfants, dont 92 000 environ à Paris. Parmi ces derniers, 14 000 relevaient de "la bouche" (bouchers, boulangers, pâtissiers…), 17 000 de la toilette (cordonniers, chapeliers, gantiers…), 11 000 de la bijouterie (horlogers, orfèvres), 3 000 de l’imprimerie, etc. Le salaire journalier d’un ouvrier parisien non qualifié était de 1,50 F à 2 F, un litre de vin ordinaire coûtait de 0,50 à 1 F, une livre de viande 0,55 F.

