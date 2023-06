Le top 10 des incontournables de La Fête de la Musique

Retour au Cinquantenaire

Après une parenthèse – réussie – à la Cité administrative, la Fête de la musique à Bruxelles revient au Cinquantenaire. Vaste, vert et idyl­lique, l’endroit accueille concerts, animations et food-trucks. La nouvelle génération de la pop féminine noir-jaune-rouge est représentée par ses deux meilleures ambassadrices, Charles et RORI. Révélation 2022 avec son single Docteur, la jeune Hannutoise RORI, Camille de son vrai prénom, se libère sur Ma Saison En Enfer, premier EP thérapeutique qui casse les codes de la pop. Après Les Nuits et le Core, on la verra partout cet été, à commencer par la Fête de la Musique. Avec son single Dépendance, Doria D a été, pour sa part, l’une des success-story des années Covid. Ses atouts ? Une voix “cassée” qu’elle a transformée en arme de séduction massive, cette capacité à mettre des mots sur le ressenti de toute une génération, des influences pop organiques (elle compose à la guitare), une passion légitime pour les sons urbains, un naturel qui lui permet de briser la glace en quelques secondes et une simplicité rare. Elle nous revient avec de nouvelles chansons et une formule plus live. Que du bonheur. Toujours au Cinquantenaire. Les fans de rock indé (avec Endless Dive, Lalalar, Ada Oda emmené par Victoria Barracato – la fille de Frédéric François), de reggae (Dub Inc), de néo-soul (Yellwostraps), de hip-hop (Primero, Soso Maness, Isha x Limsa D’Aulnay) sont aussi bien servis. Nouveauté : une scène acoustique intimiste qui réunit Jawhar, Sura et Gabrielle Verleyen.

Vendredi 23 et samedi 24, parc du Cinquantenaire, Bruxelles.

Féministe et écoresponsable

Belle initiative à Molenbeek. Festival féministe et écoresponsable, Bru·X·elles met en exergue des artistes FINTA (Femmes, Intersexes, Non ­binaires, Transgenres et Agenres). La journée est partagée entre workshops de sensibilisation aux violences liées au genre, spectacles de danse, ­concerts et DJ sets. Avec notamment la danseuse Angèle Virago, la chanteuse Bobbi Lu, Mia Lena, DJ Abena et Melissa Juice.

Vendredi 23, Abeille blanche, Molenbeek.

Le classique autrement

Rixensart propose une sélection à haute valeur ajoutée de musique classique et contemporaine. Intéressant : Elsa de Lacerda et Pierre Solot ont rassemblé onze chansons de lutte et de résistance créées par des compositeurs français et belges. On pourra aussi assister à des récitals de la pianiste Élodie Vignon et de la chanteuse contralto Sarah Laulan. Ces trois prestations sont mises sur pied avec le cultissime label classique belge Cypres.

Samedi 24, parc du Héron, Rixensart.

Izel, shoegaze et indie

Fidèle à son exigence, l’accueillante bourgade d’Izel, dans la province de Luxembourg, monte un vrai festival pop/rock alternatif. L’infatigable Saule domine une programmation où on retrouve aussi Doria D, Ada Oda (également au Cinquantenaire et à Mouscron ce week-end), la formation liégeoise Dan San qui vient de publier l’ode pop Grand salon, ainsi que nos chouchous Eosine. Vainqueur de la dernière édition du Concours Circuit, le groupe liégeois emmené par la jeune Elena Lacroix (guitares, chants, ­claviers et étudiante en médecine) a publié Coralline, deuxième EP aux sonorités shoegaze plus affirmées.

Dimanche 25, Izel.

Village inclusif à Ophain

Une invitation qui ne se refuse pas. À Ophain, l’ASBL Notre Village, qui accueille près de 230 adultes touchés dans leur santé mentale, fait le plein de bonnes surprises et d’énergie. Au menu, du sourire, du partage, des sonorités africaines, du hip-hop et de la techno. Une fête qui s’annonce totale.

Vendredi 23, Ophain.

Gros son à l’auberge Simenon

Pas loin de recréer une version miniature du Graspop, qui s’est déroulé à Dessel la semaine dernière, l’auberge de jeunesse Simenon, à Liège, propose un festival de métal. L’événement met en lumière, le vendredi, les Belges de Räum, mais aussi des groupes anglais, français, tchèques et américains. Le samedi, même lieu, autre ambiance avec Shaya Feldman (concert jeune public), Noémie Rhéa (chanson française), Puce (électro pop), Coda (rock) et Moha Soundsystem (reggae). Pour aller jusqu’au bout de la nuit, grande soirée Super Fly avec, aux platines, ­Bernard Dobbeleer, Double Axl, Arno Gomez et Isaac Fresco.

Vendredi 23 et samedi 24, auberge de jeunesse Simenon, Liège.

Charleroi, feu d’artifice

De Catherine Graindorge (La Réserve, mercredi 21) à Ici Baba (Vecteur, dimanche 25), on ne peut pas vraiment parler de thématique à ­Charleroi, mais plutôt une avalanche de joutes musicales aussi intenses que contrastées. Ainsi, le jeudi 22, le Rockerill ouvre ses fameux Apéros industriels avec How Yes No, le trio “grrriot punk noise” Avalanche Kaito et Blanco Teta. Programmation pointue et de qualité, comme toujours, au Vecteur, le samedi, avec Colver, l’élégant Rodolphe Coster, la formation instrumentale Yôkaï et l’envoûtante Kania Tieffer. La musique classique sera aussi au rendez-vous le dimanche au Palais des Beaux-Arts avec des ­concerts des académies de Charleroi. Le même jour, belle Fête de la musique pour le jeune public dans le Jardin du Parc.

Jeudi 22, Rockerill. Samedi 24, Vecteur. Dimanche 25, Vecteur et Palais des Beaux-Arts, Charleroi.

A Durbuy, tout est joli

Quel plaisir de retrouver l’hyper doué Jali le vendredi 23 juin dans les quartiers historiques de Durbuy. Le chanteur belgo-rwandais de 34 ans est revenu en force en début d’année avec Paysage. Un nouveau disque sur lequel il distille sa poésie intimiste sur fond de sonorités folk et soul. Également à l’affiche, le groupe de reprises Oh My Band ainsi que le prometteur Doowy, attachant artiste bruxellois repéré comme musicien de tournée chez Mustii et Lost Frequencies qui se lance en solo avec un projet french pop. Le lendemain, à la salle Mathieu De Geere, feu d’artifice musical avec dj sets, concerts d’accordéon, fanfare mais aussi folk metal, hip-hop et metal. Un sacré cocktail.

Vendredi 23 et samedi 24, Durbuy.

A Marchin, on fait les malins

En province de Liège, l’entité de Marchin se met en évidence avec une programmation centralisée au Kiosque et au Cercle Saint-Hubert le samedi 24 juin. L’omniprésent Sharko, qui a signé le recommandable et plus autobiographique que jamais We Love You David en 2022, le duo La Jungle, The Utopians (du funky/reggae bien roots), l’élégant Jeronimo et le combo féministe Pega tirent vers le haut une affiche qui s’ouvre aussi à de nombreux talents émergents. On citera notamment The Royal Street Cats, Tuff Guac, Bandits et Parklife.

Samedi 24, Kiosque et Cercle Saint-Hubert, Marchin.

Binche, carnaval des sons

A Binche, la bonne humeur, on sait ce que c’est. Pour la Fête de la Musique, point de poète misérabiliste ou de songwriter spécialisé dans les refrains déprimants. Que du fun ! Le vendredi 23 et le samedi 24 juin dans le Parc Derbaix, la programmation est axée sur la bienveillance et la danse. Les Gaufs et leurs hymnes décapants, les bons sons boostés par Migthy Dan à l’heure de l’apéro, les reprises rock et “chanson française” de Mister Cover, les mixages subtils d’Alex Germys et l’électro urbaine de Todiefor…. Voilà le genre d’affiche, gratuite inutile de le rappeler, qui devrait être remboursée par la sécurité sociale.

Vendredi 23 et samedi 24, Parc Derbaix, Binche.

Du 21 au 25/6, partout en Fédération Wallonie Bruxelles. Programme complet sur www.fete-delamusique.be