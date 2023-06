Comment se construit une histoire

Ce premier choix étant fait, reste à laisser venir les choses, ce qui demande de la patience, beaucoup de patience… Avec toujours le même point vert en ligne de mire. Jusqu’à l’apparition d’un petit nuage, en guise de récompense. Suivront, peu à peu, d’autres éléments de décor et de nouveaux rebondissements. Car qui dit nuage dit risque de pluie. Un peu d’eau qui pourrait arroser la suite du récit, l’étoffer d’un arbre susceptible d’attirer des oiseaux, du monde, d’autres personnages, qui pique-niqueraient à l’ombre des feuillus, voire quelques méchants… Peu à peu, l’artiste tire le fil, pour nous mener, qui sait ?, à faire le tour du monde, sachant que si l’auteur avait choisi le point bleu… Un récit limpide et second degré, d’une réelle finesse et qui, tout en dévoilant les coulisses de la création, réussit à créer une véritable histoire. Du grand art !

Paulina et moi

L’histoire commence aussi parfois au bout du chemin, au détour d’un sentier, au hasard d’une journée d’été lorsque ce qui pourrait ressembler à une illumination se révèle réalité. Comme pourrait en témoigner la petite Angelica, héroïne d’un grand classique allemand de la photolittérature publié en 1970 et traduit pour la première fois en français aux éditions La Partie. Un bel album illustré de photos noir et blanc d’une grande netteté dont le contraste donne âme au récit et sensibilise dès le plus jeune âge à l’art de la photo.

Les histoires d’amitié entre les enfants et les animaux séduisent depuis belle lurette et lorsqu’elles sont aussi insolites que celle de Angelica, elles remportent un vif succès. Alors qu’elle se promenait avec sa poupée Chipie, la fillette aperçoit un étrange sac de jute qui avance tout seul. Elle s’approche et y découvre, à sa grande joie, un cochon.

Prises sur le vif, les photos de Pauline en train d’observer l’animal sont savoureuses surtout lorsqu’elle le découvre dans le sac qui se dandine.

Complicité

L’animal deviendra rapidement un véritable compagnon de jeux. Elle l’entend même distinctement grogner son prénom : "Pau-li-na". S’ensuivra une histoire d’amitié entre deux complices qui partagent leurs repas, les déguisements choisis dans l’armoire de maman, quelques jeux de construction et, bien sûr, de joyeuses roulades dans la boue. Bref, un vrai cochon porte-bonheur jusqu’à ce qu’un malheur se profile à l’horizon : la visite d’un fermier à la recherche de son porcelet. Il n’en faudra pas plus pour que l’enfant prenne le cochon par la queue en tire-bouchon et prépare son balluchon…

Auteur de livres pour enfants, Hans Limmer (1926-2015) s'était installé avec sa famille sur l'île de Rhodes, en Grèce, où il aime mettre ses filles en scène. C'est là aussi que le photographe David Crossley a pris les photos de Paulina et moi comme le laissent deviner certaines ruelles ou prises de vue mais pas la tonalité générale ; qu'il s'agisse du choix assumé pour le noir et blanc ou d'instantanés comme l'enfant de dos noyée sous un parapluie bien trop grand pour elle. Et c'est précisément ce décalage avec les clichés helléniques habituels qui fait le sel de l'album.

--->★★★ Une histoire | Album | Edouard Manceau | Sens dessus dessous, 64 pp., 15 €. Dès 4 ans.

---> ★★ Paulina et moi | Album | Hans Limmer et David Crossley, traduit de l’allemand par Clément Benech, La Partie, 56 pp., 19 €. Dès 6 ans.