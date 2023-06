Henry van de Velde, génie trop méconnu

Curieusement, les Belges connaissent tous Horta mais peu van de Velde, alors qu'à l'étranger, en Allemagne et en Hollande, van de Velde est un géant et Horta, un quasi inconnu. Horta qui se brouilla avec van de Velde, concurrent potentiel, et s'opposa même un moment à son retour en Belgique.

En 2013, une exposition lui rendait hommage au Cinquantenaire. Aujourd'hui, c'est une édition monumentale du Récit de ma vie par Henry van de Velde qui éclaire en particulier les zones d'ombre qui auraient pu demeurer sur ses liens avec l'Allemagne qui furent l'objet de nombreuses calomnies à son égard.

Anne Van Loo, architecte et urbaniste, longtemps conservatrice des Archives d'architecture moderne a consacré plusieurs dizaines d'années à l'édition critique de cette autobiographie d'Henry van de Velde.

Nous l'avons rencontrée dans la maison Grégoire, splendide demeure signée van de Velde, au Dieweg à Uccle.

Ce récit démarre en 1917. Il a déjà 54 ans.

Il nous décrit son périple et celui de sa famille au cours de quarante années mouvementées de l’histoire européenne (1917-1957), à travers la Suisse où il se lie avec Kirchner et Romain Rolland, les Pays-Bas où il projette un musée pour la famille Kröller-Müller, et la Belgique où il est appelé en 1926 pour diriger un nouvel institut des Arts décoratifs destiné à réitérer l’expérience de son école de Weimar, dans l’ancienne abbaye de La Cambre.

C’était un architecte autodidacte...

Il se réclamait autodidacte. C’est ce qui le séparait d’un Victor Horta. Ils n’étaient pas des amis. Il était très critiqué par la profession et eut beaucoup d’ennemis. Et pourtant il a fait des bâtiments qui encore aujourd’hui sont très reconnaissables, passant de l’Art nouveau (la villa Bloemenwerf) au modernisme (la Boekentoren à Gand). Ses créations sont séparées de quarante ans pendant lesquelles le monde a changé.

On a fort critiqué ses liens avec l’Allemagne...

Il était parti en Allemagne car il n’avait pas de clientèle en Belgique. La place était prise par Horta, Hankar ou Serurrier-Bovy. Il a trouvé une clientèle assez inespérée en Allemagne. Il avait renoncé à la peinture car il pensait qu’on ne pouvait pas aller plus loin que Van Gogh. Il s’est tourné alors vers un autre domaine où il espérait mettre l’art à la portée de tous, l’art de la vie quotidienne. Son récit débute après qu’il a dû quitter l’Allemagne en 1917 dans des conditions très difficiles. Obligé de rester à son poste de directeur de l’école de Weimar qu’il avait créée, il sera démis en 1915. Sa famille est maintenue en otage en Allemagne et des amis lui inventent une mission pour se rendre en Suisse. Son attitude inquiète les autorités belges qui le font espionner et concluent - à tort - que c’est un agent de l’Allemagne. Il va traîner cela jusqu’à la fin de sa vie. En plus, en Belgique, il n’y avait pas tellement de place pour deux grands architectes. Horta était resté au pays, il avait une clientèle extraordinaire. Il était jaloux de van de Velde comme ce dernier l’était d’Horta. Ils avaient un tel ego qu’ils ne pouvaient pas supporter la présence d’un autre. Ils ont été l’un vis-à-vis de l’autre, injustes et méprisants.

Son attitude à la Seconde Guerre mondiale fut aussi critiquée.

Revenu en Belgique, il est devenu conseiller du ministère des transports (il a aménagé les wagons des trains et les malles Ostende-Douvres). En 1935, il a été nommé conseiller pour tous les bâtiments qu'on allait construire pour l'Etat. Sous l'Occupation, il est d'abord resté en place et l'administration militaire allemande a créé une nouvelle administration, le CGRP, pour la reconstruction du pays. Il a accepté d'en devenir le conseiller, ce qui ne lui a pas été pardonné. Aussi parce qu'à ce poste il a empêché certains projets ou les a corrigés. J'ai approfondi cette période qu'il a traînée comme un boulet et j'ai constaté que le gouvernement belge avait demandé à l'administration de rester en place. Après la guerre, il y aura les règlements de compte. J'ai eu accès à toutes les lettres et dossiers, et ce sont ses confrères qui portent plainte contre lui dans des termes vagues: "On me dit que…, il paraît que ". Son dossier a été classé sans suite, un non-lieu. Après guerre, déprimé par ces enquêtes, il s'installe en Suisse où Alfred Roth et Max Bill veillent sur lui. Il y rédige ses Mémoires et reçoit des personnalités comme Neutra, Aalto ou Philip Johnson, intéressées par cet autodidacte désormais reconnu comme l'un des pères de l'architecture moderne, admiré en Belgique par des architectes comme Louis Herman De Koninck et Victor Bourgeois.

--> ★ ★ ★ Récit de ma vie (1917-1957) | Autobiographie | Henry van de Velde, texte établi et commenté par Anne Van Loo, Brepols, deux volumes 1152 pp., 1000 illustrations, 80 €

EXTRAIT

"Seul dans sa maison de Tervuren avec sa fille Nele restée à sa charge, van de Velde vit l'immédiat après-guerre dans des conditions de précarité et de dénuement qu'il partage avec beaucoup de Belges mais qui se trouve aggravées par l'incompréhension et l'angoisse des lendemains. Convaincu de ne pas avoir démérité, il se considère comme la victime d'un règlement de compte." (Anne Van Loo)