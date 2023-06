"Tout va mal, la société est terriblement injuste, ma génération n'a plus d'autre choix que de se battre"

Voici un livre on ne peut plus ancré dans notre époque. C’est l’été, une saison que, jusqu’il y a peu, tout le monde attendait avec impatience. Dorénavant, on la craint car arrivent avec elle la canicule et, parfois aussi, les feux de forêt. Aux portes de Bas-les-Monts, bourgade imaginaire où se déroule le récit, les incendies font rage. Des hommes entre 18 et 40 ans sont réquisitionnés pour aller combattre les flammes aux côtés des professionnels. Impossible, au plus fort de l’histoire, de ne pas penser au Canada, à la France, au Portugal, à la Californie… on en passe, et on n’oublie pas les Fagnes.

Les feux de forêt à répétition devraient nous alerter sur l'état climatique de la planète. ©AFP or licensors

Vivant et étayé

Son sujet, Sophie Vandeveugle le mûrit depuis deux ans. Elle en réalise un premier jet, en 2021, dont elle n'est pas satisfaite. Elle reprend tout à zéro l'été 2022. La voilà doublement plongée dans l'ambiance. Une sécheresse historique sévit en France et une vague de chaleur sans précédent est à l'origine de considérables incendies. "Je regardais les journaux télévisés, je prenais des notes. Depuis que j'ai décidé d'écrire sur ce sujet, je me suis pas mal documentée. J'ai lu des articles sur Internet, j'ai visionné des documentaires. Notamment un qui suivait au long cours le travail des pompiers."

Si elle "essaie de d'écrire au mieux", elle "ne prétend pas tout connaître", confie-t-elle, modeste. Son roman, particulièrement vivant et étayé, suit le sergent Montiel, sa vingtaine d'hommes et ses trois camions. L'autrice nous plonge au sein d'une troupe, composée de soldats du feu, dont elle détaille les journées. Le vocabulaire est militaire. Il s'agit d'une guerre, ni plus ni moins, avec pour ennemi le feu. "J'avais envie d'écrire un roman réaliste. Je parle d'événements qui se sont produits, mais pour la première fois, on mobilise des civils. La guerre environnementale, c'est en quelque sorte la dernière, avertit la jeune femme, diplômée en lettres de l'université de Lille. Après, on ne pourra plus faire la guerre, la terre ne sera plus habitable pour l'homme, ce sera terminé", assène-t-elle, les pieds ancrés au sol.

Comme à l'armée

Au sein du bataillon, les jeunes apprennent très vite à se connaître, les caractères se révèlent. Sophie Vandeveugle cerne leur psychologie au plus près. En ville, ceux qui sont restés commencent à trouver le temps long. De part et d'autre, la révolte gronde. D'abord auprès des personnalités les plus conscientisées comme Nino, Joseph ou Lola qui ont, tous, la vingtaine. Cette foi en la possibilité d'un changement est-elle propre à la jeunesse ? "Cela dépend des gens. Mon père a toujours été révolté, il le reste. En vieillissant, peut-être qu'on se résigne davantage. Mais ce qu'il y a de particulier avec cette période-ci, c'est que tout va mal parce que la société est terriblement injuste. Il faut que les choses changent, mais on n'est même pas certain d'avoir le temps nécessaire pour pouvoir agir. Ma génération n'a plus d'autre choix que de se battre", insiste la jeune femme, histoire d'enfoncer le clou.

Intelligence et bon sens

Sa façon à elle de monter aux barricades passe par l'écriture. D'un naturel réservé, Sophie Vandeveugle s'exprime sur les sujets qui lui tiennent à cœur posément, en faisant preuve d'intelligence, de bon sens et d'une grande maturité. "Tous mes projets de vie sont liés à mes convictions", commente-t-elle. "Je suis devenue végétarienne à l'âge de 10 ans et je suis vegan depuis mes 18 ans. Pour moi, tout est lié. Toutes les luttes, et donc, aussi, toutes les discriminations", continue celle qui a lu pas mal de livres théoriques sur le sujet démontrant que les différentes oppressions s'imbriquent entre elles et ont tendance à se renforcer.

Suite à une publication sur Facebook d’un travail qu’elle avait réalisé pour l’université sur les liens entre spécisme et langage, Sophie Vandeveugle a été conviée à prendre la parole lors d’une conférence au festival de la question animale.

On ne dira rien sur la fin de son livre, toujours est-il qu’il pourrait choquer, par sa radicalité, certains lecteurs ou lectrices.

Engagée, l'autrice l'est jusqu'au bout des ongles. Dans Feu le vieux monde, elle aborde nombre de thématiques sans que cela soit pesant car elles s'insèrent naturellement dans le cours du récit. Les SDF, la responsabilité des politiciens, la vie des agriculteurs, les maisons de retraite,… La prise de parole de Lola, instigatrice du slogan "Laissez brûler le vieux monde", devant le maire de Bas-les-Monts, est d'une impressionnante lucidité. Que dire du constat qui énonce, en substance, que ceux qui donnent l'ordre d'éteindre les feux sont aussi ceux qui les allument ? Implacable.

--> ★ ★ ★ Feu le vieux monde | Roman | Sophie Vandeveugle, Denoël, 167 pp., 17 €, numérique 12 €

EXTRAIT

"Chaque année, maintenant, les hommes seront mobilisés pour lutter contre les feux, jusqu'à ce que ce soit vraiment invivable? Combien de temps encore va-t-on continuer à faire comme si de rien n'était, à faire comme si on ne savait pas que c'est tout le système qui doit changer si on veut que les générations futures, non pas vivent bien, mais vivent tout court?