Apocalypse Now, l’enfer et l’envers du décor

Francis Ford Coppola signe un long-métrage halluciné. ©Casterman

Trois quarts de siècle plus tard, après une première tentative avortée d'adaptation au cinéma par Orson Welles, c'est Francis Ford Coppola, auréolé du succès de ses deux Parrain, qui se passionne pour ce roman et décide de l'adapter en le transposant plus à l'est dans un Vietnam en pleine guerre contre les États-Unis. "Une idée qui déplaît fortement aux autorités américaines", explique Florent Silloray, incollable sur le film, la carrière de son réalisateur et tous les excès qui ont entouré la réalisation de son (très) long-métrage, qui explosera tous les budgets et tous les timings. "Coppola a une idée très précise de ce qu'il veut mais il n'a pas la fin quand il se lance et il va galérer tout le tournage pour trouver une conclusion plus ou moins satisfaisante".

Tournage en enfer

Avant d'en arriver à cette conclusion, Coppola va traverser des épreuves incroyables dont il est souvent le principal moteur. Pour tourner "son" projet dans un décor naturel qu'il veut proche de celui du Vietnam, Coppola va mettre le cap sur les Philippines du dictateur Marcos. Un tyran et une épouse assoiffés de gloire et de reconnaissance qui vont accueillir le réalisateur et toute son équipe. Imelda Marcos, en fan de Marlon Brando, espère organiser une party dont l'acteur serait la guest-star. Mais Marlon Brando s'en soucie comme d'une guigne. Il n'a guère plus d'intérêt pour le film quand il débarque sur le plateau. "Il venait pour son chèque, explique l'auteur qui a réalisé une vraie enquête pour cet ouvrage. Marlon Brando avait négocié un chèque d'un million de dollars, ce qui est énorme au milieu des années 70, pour quelques jours de tournage. Il s'était engagé à lire le roman, à perdre du poids aussi. Quand Coppola le voit arriver, il comprend vite qu'aucune de ces clauses n'a été respectée."

Une tuile de plus sur un tournage exceptionnel à tous points de vue. Mais Brando, alias colonel Kurtz, malgré cette impréparation totale, va parvenir à transcender son rôle, à envoûter la caméra et le grand écran.

Chaque plan de l'acteur (il est loin d'être omniprésent) est entré dans la légende d'Hollywood. Son crâne rasé, sa silhouette massive vont s'imprimer dans tous les esprits, au même titre que cette scène mythique des hélicoptères avançant sur un ciel embrasé au son de la Chevauchée des Walkyries de Richard Wagner, ou la scène de démence d'un Martin Sheen réellement sous influence de l'alcool et d'autres substances.

Florent Silloray nous permet de pénétrer les coulisses de ce film, Palme d’or au forceps, dirigé par un réalisateur démiurge, habité par une conscience aiguë de son talent et la pression infernale des studios. Un homme qui n’acceptera aucune concession.

Un voyage au bout de la folie d’un maître d’œuvre qui va réussir à emmener dans son sillage toute une équipe éreintée par une jungle exigeante.

Tous les excès sont de la partie, tous les talents aussi. Un voyage passionnant, incontournable pour les amateurs de ce film que Coppola ne va cesser de remonter au fil des ans pour essayer de rendre enfin sa vision très personnelle du roman de Conrad.

--> ★ ★ ★ Un tournage en enfer, Au cœur d'Apocalypse Now | BD | Florent Silloray, Casterman, 160 pp., 24 €, numérique 16 €